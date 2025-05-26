Секретный промокод от БК Winline: фрибеты до 500 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Перед главным футбольным матчем года — финалом Лиги чемпионов — букмекерская компания Winline запускает акцию с ограниченным доступом. Новые пользователи смогут активировать скрытый промокод и получить фрибет 500 рублей. Найти заветный код можно прямо на сайте или в приложении, но только после того, как будет сделана первая ставка на сумму от 5000 рублей.
Чтобы активировать промокод, предварительно необходимо выполнить определенные требования:
1. Пройдите регистрацию через сайт либо официальное мобильное приложение Winline и подтвердите свою личность.
2. Внесите деньги на счет.
3. Сделайте до 31.05.2025 (21:00 МСК) ставку на любое спортивные событие на сумму от 5000 рублей.
В момент стартового свистка финальной игры ЛЧ (31 мая, 22:00) игроку в личный кабинет поступит секретный бонус-код на 500 рублей.
Фрибет допускается использовать как для одиночных ставок, так и для экспрессов. Максимально допустимый коэффициент — 2.50. Срок действия бонуса составляет 30 дней с момента выдачи.
Чтобы перевести деньги себе на банковскую карту, выполните простую последовательность шагов:
В таблице указаны все важные детали, которые стоит изучить перед участием.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.05.2025 (21:00 МСК)
Промокоды предоставляются в ограниченном количестве.
На рынке существуют и более выгодные бонусные программы, которыми могут воспользоваться новички. Размер фрибета в этой акции невелик. Высокий минимальный порог ставок (5000 рублей) также нельзя отнести к плюсам.
Тем не менее при регистрации в Winline такой шанс стоит использовать. Лояльные требования по отыгрышу делают этот бонус интересным предложением.
У клиентов могут появиться затруднения с поиском или активацией секретного промокода на сайте или в приложении. Если вы столкнулись с этим, проверьте разделы «Бонусы и акции», обновите программу до последней версии или обратитесь в службу поддержки.
Задержка с зачислением бонуса может возникнуть из-за совершенной с ошибками регистрации или неподтвержденного аккаунта. Убедитесь, что все этапы регистрации завершены, а личность верифицирована через проверку документов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Для участия требуется лишь сделать ставку
|➖ Пари на сумму от 5000 рублей является минимальным условием для участия
|➕ В акции учитываются все пари, вне зависимости от того, выиграли они или проиграли
|➖ Акция предназначена исключительно для новых клиентов
Букмекеры из Единого ЦУПИС постоянно радуют клиентов различными бонусными акциями.
Для участия в активности БК достаточно зарегистрировать аккаунт, внести деньги на счет и оформить пари с необходимой суммой. Далее следует проверять личный кабинет для своевременного получения и активации промокода. Подобная механика нивелирует любые трудности, которые могут возникнуть у новичков, и обеспечивает комфортное получение бонуса.
Партнерский проект