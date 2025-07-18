БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на матчи IEM Cologne 2025

Для участия в конкурсе достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Скачайте приложение Winline и войдите в аккаунт.

2. Откройте страницу акции IEM Cologne Pick-em.

3. Оставляйте прогнозы на матчи турнира.

Акция разбита на 3 стадии:

Play-In (прогнозы доступны с 17 июля).

Групповой этап (с 23 июля).

Play-Off (с 29 июля).

Прогнозы можно отправлять только до начала каждой стадии. За правильный прогноз игроку начисляются баллы.

Стадия турнира Количество очков за правильный прогноз Матч Play-In 100 Исход на групповом этапе 150 Победитель в 1/4 финала 200 Стадия Play-Off 250 Чемпион турнира 300

Участники могут увеличить количество баллов несколькими способами:

Можно активировать кнопку «Х2». Если прогноз окажется верным, начисленные очки удваиваются. В случае ошибки часть баллов будет потеряна.

Ставка с коэффициентом от 1.01 на сумму 5000 рублей удваивает все очки за стадию.

Каждый день участникам предлагается ответить на вопрос с несколькими вариантами. Верный ответ приносит 50 очков.

В финальную таблицу попадут 1000 лучших участников. Призы распределяются в зависимости от занятого места. Игроки из топ-5 получат дополнительные подарки — редкие скины. Главный приз — фрибет на 250 000 рублей. Участие доступно через мобильное приложение Winline для iOS и Android.