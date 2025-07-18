БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на матчи IEM Cologne 2025

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Букмекерская компания Winline запустила в своем мобильном приложении конкурс прогнозов, приуроченный к турниру IEM Cologne 2025 по CS2. Участникам предлагается предсказывать результаты матчей. По итогам турнира будет распределен призовой фонд в размере 6 000 000 рублей в виде фрибетов. Принять участие могут все зарегистрированные пользователи.
Для участия в конкурсе достаточно выполнить несколько простых действий:
1. Скачайте приложение Winline и войдите в аккаунт.
2. Откройте страницу акции IEM Cologne Pick-em.
3. Оставляйте прогнозы на матчи турнира.
Акция разбита на 3 стадии:
Прогнозы можно отправлять только до начала каждой стадии. За правильный прогноз игроку начисляются баллы.
Стадия турнира
Количество очков за правильный прогноз
Матч Play-In
100
Исход на групповом этапе
150
Победитель в 1/4 финала
200
Стадия Play-Off
250
Чемпион турнира
300
Участники могут увеличить количество баллов несколькими способами:
В финальную таблицу попадут 1000 лучших участников. Призы распределяются в зависимости от занятого места. Игроки из топ-5 получат дополнительные подарки — редкие скины. Главный приз — фрибет на 250 000 рублей. Участие доступно через мобильное приложение Winline для iOS и Android.
Полученный фрибет можно использовать для заключения пари на любое доступное событие с коэффициентом 1.01 или выше. Тип ставки — одиночная или экспресс. Действует фрибет на протяжении 30 дней с момента зачисления.
Вся ключевая информация об акции представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽ (для желающих удвоить очки)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
03.08.2025 (23:59 МСК)
Отмененные, выкупленные и бонусные ставки в акции не участвуют.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты получат 1000 участников
|➖ Без дополнительных ставок попасть в топ сложно
|➕ Понятная система начисления баллов
Для фанатов CS2 появился отличный повод проверить свою интуицию. Большой призовой фонд делает участие особенно привлекательным. Шанс попасть в список 1000 лучших есть даже у тех, кто не планирует совершать дополнительные пари.