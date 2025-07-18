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18 июля 7:38ГлавнаяБонусы
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БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на матчи IEM Cologne 2025

250000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Прогнозируйте игры IEM Cologne и получайте огромные фрибеты!

Букмекерская компания Winline запустила в своем мобильном приложении конкурс прогнозов, приуроченный к турниру IEM Cologne 2025 по CS2. Участникам предлагается предсказывать результаты матчей. По итогам турнира будет распределен призовой фонд в размере 6 000 000 рублей в виде фрибетов. Принять участие могут все зарегистрированные пользователи.

Как получить бонус Winline до 250 000 рублей за прогнозы на IEM Cologne 2025

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Для участия в конкурсе достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Скачайте приложение Winline и войдите в аккаунт.

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2. Откройте страницу акции IEM Cologne Pick-em.

3. Оставляйте прогнозы на матчи турнира.

Акция разбита на 3 стадии:

  • Play-In (прогнозы доступны с 17 июля).
  • Групповой этап (с 23 июля).
  • Play-Off (с 29 июля).

Прогнозы можно отправлять только до начала каждой стадии. За правильный прогноз игроку начисляются баллы.

Стадия турнира

Количество очков за правильный прогноз

Матч Play-In

100

Исход на групповом этапе

150

Победитель в 1/4 финала

200

Стадия Play-Off

250

Чемпион турнира

300

Участники могут увеличить количество баллов несколькими способами:

  • Можно активировать кнопку «Х2». Если прогноз окажется верным, начисленные очки удваиваются. В случае ошибки часть баллов будет потеряна.
  • Ставка с коэффициентом от 1.01 на сумму 5000 рублей удваивает все очки за стадию. 
  • Каждый день участникам предлагается ответить на вопрос с несколькими вариантами. Верный ответ приносит 50 очков.

В финальную таблицу попадут 1000 лучших участников. Призы распределяются в зависимости от занятого места. Игроки из топ-5 получат дополнительные подарки — редкие скины. Главный приз — фрибет на 250 000 рублей. Участие доступно через мобильное приложение Winline для iOS и Android. 

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за прогнозы на IEM Cologne 2025

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Полученный фрибет можно использовать для заключения пари на любое доступное событие с коэффициентом 1.01 или выше. Тип ставки — одиночная или экспресс. Действует фрибет на протяжении 30 дней с момента зачисления. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

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Вся ключевая информация об акции представлена в таблице.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽ (для желающих удвоить очки)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

03.08.2025 (23:59 МСК)

Отмененные, выкупленные и бонусные ставки в акции не участвуют.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Фрибеты получат 1000 участников➖ Без дополнительных ставок попасть в топ сложно
➕ Понятная система начисления баллов 

Заключение

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Для фанатов CS2 появился отличный повод проверить свою интуицию. Большой призовой фонд делает участие особенно привлекательным. Шанс попасть в список 1000 лучших есть даже у тех, кто не планирует совершать дополнительные пари.

Валентин Васильев

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