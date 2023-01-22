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22 января 13:12ГлавнаяБонусы
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Ценные призы от Winline за ставки на РПЛ

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Смотреть матчи любимой команды в РПЛ стало еще интереснее!
Валентин Васильев
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Букмекерская контора Winline предлагает пользователям совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в классном конкурсе. Победителей ждут футболки и мячи с автографами футболистов «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» - официальных партнеров компании. Спойлер: даже Winline промокод для участия не понадобится.

Как получить приз

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Прежде всего необходимо завести аккаунт на Winline. Уже? Тогда авторизуйтесь скорее и делайте ставки на «Winline Дерби».

Победители розыгрыша будут определены рандомным образом среди бетторов, угадавших счет как минимум трех таких встреч.

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Победителей конкурса ждут раритетные подарки. 

- Победитель определяется случайным образом. 
- Ограниченное количество призов.

Заключение 

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«Клубная» акция Winline наверняка порадует поклонников «Зенита», «Спартака», «Краснодара». Теперь смотреть матчи любимой команды в РПЛ стало еще интереснее!

Обзор букмекерской конторы Winline

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