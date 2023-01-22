Ценные призы от Winline за ставки на РПЛ

Букмекерская контора Winline предлагает пользователям совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в классном конкурсе. Победителей ждут футболки и мячи с автографами футболистов «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» - официальных партнеров компании. Спойлер: даже Winline промокод для участия не понадобится.