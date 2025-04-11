Акрон — Факел, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Факел» - абсолютно худшая команда первой половины весны-2025 в Премьер-лиге. По крайней мере - по результату. Он у воронежцев плачевный: одно очко из 15 возможных. Неудивительно, что именно этот клуб первым в новом году и прибег к шоковой терапии - смене тренерского штаба. Дмитрий Пятибратов покинул команду. В Самару ее везет Игорь Шалимов, возвращающийся к активной практике после почти трехлетнего перерыва.

На первый взгляд, соперник для старта на новом месте у Шалимова не самый страшный. «Акрон» в этом сезоне уже практически ничем не рискует и, по большому счету, доигрывает чемпионат. Мотивация гостей должна быть по умолчанию выше. Для набора очков срочно нужно что-то делать с атакой: 0 голов в 2025 году красноречиво говорят об эффективности передней линии аутсайдера.

Осторожно предположим, что как минимум краткосрочный эффект смена тренера даст, и хотя бы одно очко воронежцы домой увезут.