Акрон — Факел, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 13 апреля, в Самаре состоится четвертая за сезон встреча «Акрона» с «Факелом». Три предыдущих остались за тольяттинцами. Поможет ли воронежцам новый тренер Шалимов одержать первую победу в 2025 году?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Акрон» (Тольятти)
13.04.2025, Вс
14:30 МСК
«Факел» (Воронеж)
|П1 - 2.06
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|4
|0
|3
|8-5
|«Факел»
|3
|0
|4
|5-8
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
Кубок России
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
После 23 туров «Акрон» комфортно себя чувствует в середине таблицы, а его соперник - крайне неуютно в зоне вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
«Факел» - абсолютно худшая команда первой половины весны-2025 в Премьер-лиге. По крайней мере - по результату. Он у воронежцев плачевный: одно очко из 15 возможных. Неудивительно, что именно этот клуб первым в новом году и прибег к шоковой терапии - смене тренерского штаба. Дмитрий Пятибратов покинул команду. В Самару ее везет Игорь Шалимов, возвращающийся к активной практике после почти трехлетнего перерыва.
На первый взгляд, соперник для старта на новом месте у Шалимова не самый страшный. «Акрон» в этом сезоне уже практически ничем не рискует и, по большому счету, доигрывает чемпионат. Мотивация гостей должна быть по умолчанию выше. Для набора очков срочно нужно что-то делать с атакой: 0 голов в 2025 году красноречиво говорят об эффективности передней линии аутсайдера.
Осторожно предположим, что как минимум краткосрочный эффект смена тренера даст, и хотя бы одно очко воронежцы домой увезут.
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|Текстовая
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Потери
«Акрон»: нет
«Факел»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Факел»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|31. Беленов
|Вратарь
|Защитник
|26. Эшковал
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|22. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|5. Габараев
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|71. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|21. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|64. Ивлев
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Галоян
|77. Ломовицкий
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Дмитриев
|10. Альшин
|Нападающий
|Нападающий
|24. Дзюба
|15. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Игорь Шалимов
|Главный тренер
Аналитики БК «Лиги Ставок» дают высокие коэффициенты на все исходы встречи. Поставить на победу «Акрона» можно с котировкой 2.06. Ничья в конторе идет за 3.05, а выигрыш «Факела» - за 3.90.
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Букмекеры видят хозяев матча в качестве фаворитов, хотя коэффициенты на все три исхода достаточно высоки.
Беттинговый партнер лиги предоставляет доступ к легальным трансляциям РПЛ на своей платформе.
Билеты можно купить в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте тольяттинской команды. Чтобы попасть на игру, вам понадобится Fan ID (паспорт болельщика).
Партнерский проект