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10 апреля 10:30ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон — Факел, 13 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Шалимов возвращается в Премьер-лигу!
Валентин Васильев

В воскресенье, 13 апреля, в Самаре состоится четвертая за сезон встреча «Акрона» с «Факелом». Три предыдущих остались за тольяттинцами. Поможет ли воронежцам новый тренер Шалимов одержать первую победу в 2025 году?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

13.04.2025, Вс

14:30 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 2.06

Х - 3.05

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»4038-5
«Факел»3045-8

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

Кубок России

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

Кубок России

09.03.2025«Крылья Советов»

0:2

«Акрон»

РПЛ

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 23 туров «Акрон» комфортно себя чувствует в середине таблицы, а его соперник - крайне неуютно в зоне вылета. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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«Факел» - абсолютно худшая команда первой половины весны-2025 в Премьер-лиге. По крайней мере - по результату. Он у воронежцев плачевный: одно очко из 15 возможных. Неудивительно, что именно этот клуб первым в новом году и прибег к шоковой терапии - смене тренерского штаба. Дмитрий Пятибратов покинул команду. В Самару ее везет Игорь Шалимов, возвращающийся к активной практике после почти трехлетнего перерыва. 

На первый взгляд, соперник для старта на новом месте у Шалимова не самый страшный. «Акрон» в этом сезоне уже практически ничем не рискует и, по большому счету, доигрывает чемпионат. Мотивация гостей должна быть по умолчанию выше. Для набора очков срочно нужно что-то делать с атакой: 0 голов в 2025 году красноречиво говорят об эффективности передней линии аутсайдера.

Осторожно предположим, что как минимум краткосрочный эффект смена тренера даст, и хотя бы одно очко воронежцы домой увезут.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция самарского матча будет показана на «Матч Премьер». Пользователи Winline также смогут следить за игрой через официальный сайт букмекера.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Акрон»: нет  

«Факел»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Факел»:

Позиция«Акрон»«Факел»Позиция
Вратарь1. Волков31. БеленовВратарь
Защитник26. Эшковал47. БожинЗащитник
Защитник22. Неделчару22. ЮргановЗащитник
Защитник77. Савичев5. ГабараевЗащитник
Защитник21. Фернандес71. КовалевПолузащитник
Полузащитник5. Джурасович21. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 6. Кузьмин33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац64. ИвлевПолузащитник
Нападающий20. Галоян77. ЛомовицкийПолузащитник
Нападающий69. Дмитриев10. АльшинНападающий
Нападающий24. Дзюба15. ИльинНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевИгорь Шалимов Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Лиги Ставок» дают высокие коэффициенты на все исходы встречи. Поставить на победу «Акрона» можно с котировкой 2.06. Ничья в конторе идет за 3.05, а выигрыш «Факела» - за 3.90.

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Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - «Факел»?

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Букмекеры видят хозяев матча в качестве фаворитов, хотя коэффициенты на все три исхода достаточно высоки.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Факел»?

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Беттинговый партнер лиги предоставляет доступ к легальным трансляциям РПЛ на своей платформе

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Факел»?

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Билеты можно купить в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте тольяттинской команды. Чтобы попасть на игру, вам понадобится Fan ID (паспорт болельщика).

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