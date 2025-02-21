Брендан Аллен — Энтони Эрнандес, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Бренданом Алленом и Энтони Эрнандесом. Чем завершится их реванш?
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Аллен
Эрнандес
США
Страна
США
29
Возраст
31
30
Бои
16
24 (5 / 14 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (3 / 8 / 2)
6 (2 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
0
Без результата
1
9
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
12
188
Рост (см)
183
190,5
Размах рук (см)
190,5
106,5
Размах ног (см)
101,5
В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал выиграл 12 боев и уступил в трех. В последнем поединке в сентябре прервал серию из семи побед, потерпев поражение от Нассурдина Имавова единогласным решением судей.
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Бросил учебу в колледже ради занятий смешанными единоборствами. По любителям выиграл 9 из 10 боев, а в 2014 году дебютировал на профессиональном уровне. Стал чемпионом LFA в среднем весе, в 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста Эрнандеса на марихуану. Однако американец все же начал выступления в UFC, где выиграл семь поединков и уступил в двух. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем бою в октябре нокаутировал Мишеля Перейру в пятом раунде.
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Первый поединок этих спортсменов состоялся в январе 2018 года. Тогда Эрнандес победил единогласным решением судей и стал чемпионом LFA в среднем весе. Проводить серьезные параллели между минувшим и предстоящим боями не стоит — слишком много времени прошло. За этот период и Аллен, и Эрнандес добились заметного прогресса, улучшили собственные навыки и набрались опыта.
При этом визитной карточкой обоих остается работа в партере. Спортсмены действуют на нижнем этаже очень вариативно и остро. В таких условиях Эрнандес, вероятно, идет настолько явным фаворитом букмекеров из-за потенциального преимущества в стойке. На верхнем этаже он работает более агрессивно и четко, да и по силе удара превосходит оппонента.
Однако Аллен достаточно опытен, чтобы сгладить свои недостатки и извлечь максимальную выгоду из козырей. Это он уже многократно демонстрировал. В общем, предугадывать победителя не решимся. Но быстрой развязки не ждем, так как соперники достойны друг друга. полагаем, как минимум до третьего раунда бой дойдет.
Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Аллен — Эрнандес стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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