Брендан Аллен — Энтони Эрнандес, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок этих спортсменов состоялся в январе 2018 года. Тогда Эрнандес победил единогласным решением судей и стал чемпионом LFA в среднем весе. Проводить серьезные параллели между минувшим и предстоящим боями не стоит — слишком много времени прошло. За этот период и Аллен, и Эрнандес добились заметного прогресса, улучшили собственные навыки и набрались опыта.

При этом визитной карточкой обоих остается работа в партере. Спортсмены действуют на нижнем этаже очень вариативно и остро. В таких условиях Эрнандес, вероятно, идет настолько явным фаворитом букмекеров из-за потенциального преимущества в стойке. На верхнем этаже он работает более агрессивно и четко, да и по силе удара превосходит оппонента.

Однако Аллен достаточно опытен, чтобы сгладить свои недостатки и извлечь максимальную выгоду из козырей. Это он уже многократно демонстрировал. В общем, предугадывать победителя не решимся. Но быстрой развязки не ждем, так как соперники достойны друг друга. полагаем, как минимум до третьего раунда бой дойдет.