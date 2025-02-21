Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
21 февраля 10:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Брендан Аллен — Энтони Эрнандес, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Интригующий реванш
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Бренданом Алленом и Энтони Эрнандесом. Чем завершится их реванш?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Аллен

 

Эрнандес

США

Страна

США

29

Возраст

31

30

Бои

16

24 (5 / 14 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (3 / 8 / 2)

6 (2 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

0

Без результата

1

9

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

12

188

Рост (см)

183

190,5

Размах рук (см)

190,5

106,5

Размах ног (см)

101,5

Брендан Аллен

Свернуть

В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, впоследствии получил черный пояс. Также тренировался в борьбе и боксе, а с 2015 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. Становился чемпионом VF и LFA в среднем дивизионе, а в 2019-м через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта попал в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал выиграл 12 боев и уступил в трех. В последнем поединке в сентябре прервал серию из семи побед, потерпев поражение от Нассурдина Имавова единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Энтони Эрнандес

Свернуть

Бросил учебу в колледже ради занятий смешанными единоборствами. По любителям выиграл 9 из 10 боев, а в 2014 году дебютировал на профессиональном уровне. Стал чемпионом LFA в среднем весе, в 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста Эрнандеса на марихуану. Однако американец все же начал выступления в UFC, где выиграл семь поединков и уступил в двух. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем бою в октябре нокаутировал Мишеля Перейру в пятом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АлленаПобеда ЭрнандесаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET3,521,321,991,77

Прогноз на бой

Свернуть

Первый поединок этих спортсменов состоялся в январе 2018 года. Тогда Эрнандес победил единогласным решением судей и стал чемпионом LFA в среднем весе. Проводить серьезные параллели между минувшим и предстоящим боями не стоит — слишком много времени прошло. За этот период и Аллен, и Эрнандес добились заметного прогресса, улучшили собственные навыки и набрались опыта.

При этом визитной карточкой обоих остается работа в партере. Спортсмены действуют на нижнем этаже очень вариативно и остро. В таких условиях Эрнандес, вероятно, идет настолько явным фаворитом букмекеров из-за потенциального преимущества в стойке. На верхнем этаже он работает более агрессивно и четко, да и по силе удара превосходит оппонента.

Однако Аллен достаточно опытен, чтобы сгладить свои недостатки и извлечь максимальную выгоду из козырей. Это он уже многократно демонстрировал. В общем, предугадывать победителя не решимся. Но быстрой развязки не ждем, так как соперники достойны друг друга. полагаем, как минимум до третьего раунда бой дойдет.

Полный кард, где смотреть бой Аллен Эрнандес II

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Аллен Эрнандес стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Генри Сехудо (США) Сонг Ядонг (Китай). Легчайший вес;
  • Брендан Аллен (США) Энтони Эрнандес (США). Средний вес;
  • Роб Фонт (Пуэрто-Рико) — Жан Мацумото (Япония). Промежуточный вес;
  • Джин Силва (Бразилия) — Мелсик Багдасарян (Армения). Полулегкий вес;
  • Алонзо Мэнифилд (США) — Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров