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14 апреля 8:17ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Атлетик Бильбао — Глазго Рейнджерс, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

У клуба из Шотландии минимальные шансы на выход в полуфинал
Руслан Ипполитов

В четверг, 17 апреля, пройдет ответная четвертьфинальная встреча Лиги Европы в паре «Рейнджерс» - «Атлетик». Испанский клуб букмекеры называют главным претендентом на побуду во всем турнире. После нулевой ничьей в Глазго на «Айброксе» шансы на выход в полуфинал команды Эрнесто Вальверде стали еще более весомыми . Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао, Испания)

17.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

П1 - 1.37

Х - 4.80

П2 - 7.40

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 0:0

Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Рейнджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Абердин»

2:2

«Рейнджерс»

Премьер-лига

10.04.2025«Рейнджерс»

0:0

«Атлетик»

Лига Европы

05.04.2025«Рейнджерс»

0:2

«Хайберниан»

Премьер-лига

29.03.2025«Данди»

3:4

«Рейнджерс»

Премьер-лига

16.03.2025«Селтик»

2:3

«Рейнджерс»

Премьер-лига

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Атлетик»

3:1

«Райо Вальекано»

Примера

10.04.2025«Рейнджерс»

0:0

«Атлетик»

Лига Европы

06.04.2025«Вильярреал»

0:0

«Атлетик»

Примера

30.03.2025«Атлетик»

0:0

«Осасуна»

Примера

16.03.2025«Севилья»

0:1

«Атлетик»

Примера

Расписание четвертьфинальных матчей

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Первые встречи

10 апреля, четверг

«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0

«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2

«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1 

«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0

Ответные встречи

17 апреля, четверг

22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» (прогноз на матч)

22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» (прогноз на матч

22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» (прогноз на матч

22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» 

Прогноз на матч

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«Рейнджерс» не смогли забить ни одного мяча в домашней встрече, а сделать это в Бильбао будет значительно сложнее. «Атлетик» возглавляет букмекерский список претендентов на трофей, так что с определением фаворита встречи нет проблем. Ничья в этой встрече невозможна, так что рано или поздно одна из команд будет обязана раскрыться, что должно привести к голам. Есть резон предполагать, что в роли отыгрывающихся окажутся гости. Выбираем итоговую победу хозяев, но отдаем шотландцам гол.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России матчи Лиги Европы доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
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Составы команд

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Потери

«Рейнджерс»: Касанвирьо (травма)

«Атлетик»: Берчиче (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Рейнджерс»:

Позиция«Рейнджерс»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь1. Батлэнд

1. Симон

Вратарь

Защитник3. Йылмаз

3. Вивиан

Защитник

Защитник4. Проппер

4. Паредес

Защитник

Защитник2. Тавернье

2. Горосабель

Защитник

Защитник22. Жефте

32. Бойро

Защитник

Полузащитник 10. Диоманде

23. Хаурехисар

Полузащитник

Полузащитник 30. Хаджи

24. Прадос

Полузащитник 

Полузащитник43. Раскин

8. Сансет

Полузащитник

Нападающий18. Черны

9. Уильямс

Нападающий

Нападающий29. Игамане

7. Беренгер

Нападающий

Нападающий9. Дессерс

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерФилипп Клеман

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев котируется за 1.37. Гостей - 7.40. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 4.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Рейнджерс»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за победу хозяев 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20.

Будет ли много голов в матче «Атлетик» - «Рейнджерс»?

После «засухи» в Глазго букмекеры ждут голы в Бильбар. ТБ 2.5 можно взять за 1.62, а ТМ 2.5 - за 2.20

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион»

Кто действующий победитель Лиги Европы?

Финал Лиги Европы-2024 игрался 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». В нем итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» - 3:0.

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