Атлетик Бильбао — Глазго Рейнджерс, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

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В четверг, 17 апреля, пройдет ответная четвертьфинальная встреча Лиги Европы в паре «Рейнджерс» - «Атлетик». Испанский клуб букмекеры называют главным претендентом на побуду во всем турнире. После нулевой ничьей в Глазго на «Айброксе» шансы на выход в полуфинал команды Эрнесто Вальверде стали еще более весомыми . Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетик» (Бильбао, Испания)
17.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)
|П1 - 1.37
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 0:0
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Рейнджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Абердин»
2:2
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|10.04.2025
|«Рейнджерс»
0:0
«Атлетик»
Лига Европы
|05.04.2025
|«Рейнджерс»
0:2
«Хайберниан»
Премьер-лига
|29.03.2025
|«Данди»
3:4
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|16.03.2025
|«Селтик»
2:3
«Рейнджерс»
Премьер-лига
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Атлетик»
3:1
«Райо Вальекано»
Примера
|10.04.2025
|«Рейнджерс»
0:0
«Атлетик»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Вильярреал»
0:0
«Атлетик»
Примера
|30.03.2025
|«Атлетик»
0:0
«Осасуна»
Примера
|16.03.2025
|«Севилья»
0:1
«Атлетик»
Примера
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0
«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2
«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1
«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0
Ответные встречи
17 апреля, четверг
22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» (прогноз на матч)
22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» (прогноз на матч)
22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» (прогноз на матч)
22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс»
«Рейнджерс» не смогли забить ни одного мяча в домашней встрече, а сделать это в Бильбао будет значительно сложнее. «Атлетик» возглавляет букмекерский список претендентов на трофей, так что с определением фаворита встречи нет проблем. Ничья в этой встрече невозможна, так что рано или поздно одна из команд будет обязана раскрыться, что должно привести к голам. Есть резон предполагать, что в роли отыгрывающихся окажутся гости. Выбираем итоговую победу хозяев, но отдаем шотландцам гол.
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Потери
«Рейнджерс»: Касанвирьо (травма)
«Атлетик»: Берчиче (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Рейнджерс»:
|Позиция
|«Рейнджерс»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|1. Батлэнд
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|3. Йылмаз
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|4. Проппер
4. Паредес
Защитник
|Защитник
|2. Тавернье
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|22. Жефте
32. Бойро
Защитник
|Полузащитник
|10. Диоманде
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Хаджи
24. Прадос
Полузащитник
|Полузащитник
|43. Раскин
8. Сансет
Полузащитник
|Нападающий
|18. Черны
9. Уильямс
Нападающий
|Нападающий
|29. Игамане
7. Беренгер
Нападающий
|Нападающий
|9. Дессерс
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Филипп Клеман
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за победу хозяев 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20.
После «засухи» в Глазго букмекеры ждут голы в Бильбар. ТБ 2.5 можно взять за 1.62, а ТМ 2.5 - за 2.20.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион»
Финал Лиги Европы-2024 игрался 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». В нем итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» - 3:0.
Партнерский проект