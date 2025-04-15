Атлетик Бильбао — Глазго Рейнджерс, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Рейнджерс» ?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за победу хозяев 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20.

Будет ли много голов в матче «Атлетик» - «Рейнджерс» ?

После «засухи» в Глазго букмекеры ждут голы в Бильбар. ТБ 2.5 можно взять за 1.62, а ТМ 2.5 - за 2.20.

Кто действующий победитель Лиги Европы ?

Финал Лиги Европы-2024 игрался 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». В нем итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» - 3:0.