Манчестер Юнайтед — Лион, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Если бы не нелепые ошибки голкипера «МЮ» Андре Онаны в первом матче, к ответной встрече команда Рубена Аморима подходила бы более уверенно, но 2:2 во Франции оставляют шанс «Лиону» на выход в следующую стадию турнира. На «Олд Траффорд» хозяева будут несомненными фаворитами, но глубинные проблемы «манкунианцев» могут сыграть на руку французской команде.

После первого матча некоторые игроки не самым лестным образом отозвались о действиях в воротах голкипера Онаны, а некоторые и вовсе заявляли, что не хотят видеть в составе камерунского вратаря. Рубен Аморим попытался сгладить углы, отметив, что ошибка одного игрока - это ошибка всей команды, но шило в мешке, как известно, не утаишь. И без того не идеальная атмосфера внутри коллектива получила очередную порцию «дегтя».

При всех неприятностях «МЮ» здорово проявляет себя именно в кубковых встречах, что уже неоднократно подтверждал на практике. Не станем гадать над разницей мячей, что делать в играх команды из Манчестера довольно затруднительно и рискованно. Перестрахуемся и выберем победу хозяев с любым счетом в основное время.