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8 апреля 9:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Манчестер Юнайтед — Лион, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Рубена Аморима является фаворитом в борьбе за выход в полуфинал
Руслан Ипполитов

17 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом». После 2:2 во Франции шансы английского клуба на выход в полуфинал выглядят более предпочтительными. Разбираемся в предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров..

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

17.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Лион» (Франция)

П1 - 2.55

Х - 3.40

П2 - 2.75

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 2:2

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«МЮ»2308-6
«Лион»0326-8

Последние пять матчей «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига Европы

05.04.2025«Лион»

2:1

«Лилль» 

Лига 1

28.03.2025«Страсбург» 

4:2

«Лион»

Лига 1

16.03.2025«Лион»

4:2

«Гавр» 

Лига 1

13.03.2025«Лион»

4:0

«Стяуа» 

Лига Европы

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Ньюкасл»

4:1

«МЮ»

АПЛ

10.04.2025«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига Европы

06.04.2025«МЮ»

0:0

«МС»

АПЛ

01.04.2025«Ноттингем»

1:0

«МЮ»

АПЛ

16.03.2025«Лестер»

0:3

«МЮ»

АПЛ

Последние пять матчей «Лиона» и «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига Европы

04.03.2008«МЮ»

1:0

«Лион»

Лига чемпионов

20.02.2008«Лион»

1:1

«МЮ»

Лига чемпионов

23.11.2004«МЮ»

2:1

«Лион»

Лига чемпионов

15.09.2004«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига чемпионов

Расписание четвертьфинальных матчей

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Первые встречи

10 апреля, четверг

«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0

«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2

«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1 

«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0

Ответные встречи

17 апреля, четверг

22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» (прогноз на матч)

22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» 

22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» (прогноз на матч)

22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» (прогноз на матч

Прогноз на матч

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Если бы не нелепые ошибки голкипера «МЮ» Андре Онаны в первом матче, к ответной встрече команда Рубена Аморима подходила бы более уверенно, но 2:2 во Франции оставляют шанс «Лиону» на выход в следующую стадию турнира. На «Олд Траффорд» хозяева будут несомненными фаворитами, но глубинные проблемы «манкунианцев» могут сыграть на руку французской команде.

После первого матча некоторые игроки не самым лестным образом отозвались о действиях в воротах голкипера Онаны, а некоторые и вовсе заявляли, что не хотят видеть в составе камерунского вратаря. Рубен Аморим попытался сгладить углы, отметив, что ошибка одного игрока - это ошибка всей команды, но шило в мешке, как известно, не утаишь. И без того не идеальная атмосфера внутри коллектива получила очередную порцию «дегтя».

При всех неприятностях «МЮ» здорово проявляет себя именно в кубковых встречах, что уже неоднократно подтверждал на практике. Не станем гадать над разницей мячей, что делать в играх команды из Манчестера довольно затруднительно и рискованно. Перестрахуемся и выберем победу хозяев с любым счетом в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Лион»: Фофана, Нуама (оба - травма)

«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Де Лигт (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лион» - «МЮ»:

Позиция«Лион»

«МЮ»

Позиция

Вратарь23. Перри

24. Онана

Вратарь

Защитник20. Кумбеди

20. Дало

Защитник

Защитник22. Мата

5. Магуайр

Защитник

Защитник19. Ньякате

15. Иоро

Защитник

Защитник3. Тальяфико

2. Линделеф

Полузащитник

Защитник 31. Матич

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 4. Акуоку

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник8. Толиссо

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник7. Верету

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник18. Шерки

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий10. Ляказетт

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерПаулу Фонсека

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на выигрыш англичан будет рассчитан букмекером по солидному коэффициенту 1.68. Вероятность успеха гостей котируется за весомые 4.70. При ничьей в основное время FONBET выплатит выигрыш по кэфу 4.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Манчестер Юнайтед»- «Лион»?

Самый скромный коэффициент 8.50 при ставке на точный счет предложен за результативную ничью 1:1 и победу англичан 2:1. 

Прогноз на матч «Лацио» - «Буде-Глимт»

Будет ли много голов в матче «Манчестер Юнайтед»- «Лион»?

Поставить на ТБ 2.5 предлагается за 1.65, а на ТМ 2.5  - за 2.10.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Атлетик» - 3.80

«МЮ» - 4.50

«Айнтрахт» - 6.00

На победу в финале «Лиона» можно поставить с коэффициентом 12.00.

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