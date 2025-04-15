Манчестер Юнайтед — Лион, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

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17 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом». После 2:2 во Франции шансы английского клуба на выход в полуфинал выглядят более предпочтительными. Разбираемся в предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров..
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед» (Англия)
17.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Лион» (Франция)
|П1 - 2.55
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 2:2
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«МЮ»
|2
|3
|0
|8-6
|«Лион»
|0
|3
|2
|6-8
Последние пять матчей «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига Европы
|05.04.2025
|«Лион»
2:1
«Лилль»
Лига 1
|28.03.2025
|«Страсбург»
4:2
«Лион»
Лига 1
|16.03.2025
|«Лион»
4:2
«Гавр»
Лига 1
|13.03.2025
|«Лион»
4:0
«Стяуа»
Лига Европы
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Ньюкасл»
4:1
«МЮ»
АПЛ
|10.04.2025
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига Европы
|06.04.2025
|«МЮ»
0:0
«МС»
АПЛ
|01.04.2025
|«Ноттингем»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|16.03.2025
|«Лестер»
0:3
«МЮ»
АПЛ
Последние пять матчей «Лиона» и «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига Европы
|04.03.2008
|«МЮ»
1:0
«Лион»
Лига чемпионов
|20.02.2008
|«Лион»
1:1
«МЮ»
Лига чемпионов
|23.11.2004
|«МЮ»
2:1
«Лион»
Лига чемпионов
|15.09.2004
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига чемпионов
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0
«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2
«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1
«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0
Ответные встречи
17 апреля, четверг
22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» (прогноз на матч)
22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион»
22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» (прогноз на матч)
22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» (прогноз на матч)
Если бы не нелепые ошибки голкипера «МЮ» Андре Онаны в первом матче, к ответной встрече команда Рубена Аморима подходила бы более уверенно, но 2:2 во Франции оставляют шанс «Лиону» на выход в следующую стадию турнира. На «Олд Траффорд» хозяева будут несомненными фаворитами, но глубинные проблемы «манкунианцев» могут сыграть на руку французской команде.
После первого матча некоторые игроки не самым лестным образом отозвались о действиях в воротах голкипера Онаны, а некоторые и вовсе заявляли, что не хотят видеть в составе камерунского вратаря. Рубен Аморим попытался сгладить углы, отметив, что ошибка одного игрока - это ошибка всей команды, но шило в мешке, как известно, не утаишь. И без того не идеальная атмосфера внутри коллектива получила очередную порцию «дегтя».
При всех неприятностях «МЮ» здорово проявляет себя именно в кубковых встречах, что уже неоднократно подтверждал на практике. Не станем гадать над разницей мячей, что делать в играх команды из Манчестера довольно затруднительно и рискованно. Перестрахуемся и выберем победу хозяев с любым счетом в основное время.
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Потери
«Лион»: Фофана, Нуама (оба - травма)
«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Де Лигт (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лион» - «МЮ»:
|Позиция
|«Лион»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|23. Перри
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|20. Кумбеди
20. Дало
Защитник
|Защитник
|22. Мата
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|19. Ньякате
15. Иоро
Защитник
|Защитник
|3. Тальяфико
2. Линделеф
Полузащитник
|Защитник
|31. Матич
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Акуоку
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Толиссо
8. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Верету
17. Гарначо
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Шерки
11. Зиркзее
Полузащитник
|Нападающий
|10. Ляказетт
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Паулу Фонсека
Рубен Аморим
Главный тренер
Номинал сыгравшей ставки на выигрыш англичан будет рассчитан букмекером по солидному коэффициенту 1.68. Вероятность успеха гостей котируется за весомые 4.70. При ничьей в основное время FONBET выплатит выигрыш по кэфу 4.10.
Самый скромный коэффициент 8.50 при ставке на точный счет предложен за результативную ничью 1:1 и победу англичан 2:1.
Прогноз на матч «Лацио» - «Буде-Глимт»
Поставить на ТБ 2.5 предлагается за 1.65, а на ТМ 2.5 - за 2.10.
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Атлетик» - 3.80
«МЮ» - 4.50
«Айнтрахт» - 6.00
На победу в финале «Лиона» можно поставить с коэффициентом 12.00.
Партнерский проект