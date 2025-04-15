Айнтрахт — Тоттенхэм, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

«Тоттенхэм» точно не уступают в классе немецкому клубу, но сезон складывается для «шпор» не лучшим образом. Лондонцы занимают место в нижней части турнирной таблицы АПЛ, в то время как «Айнтрахт» борется в Бундеслиге за медали. Показательными в этом плане являются результаты соперников в национальных первенствах в минувшие выходные: «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону», пропустив четыре мяча, а команда Дино Топпмеллера разгромила «Хайденхайм», не позволив противнику отличиться ни разу.

Пытаясь угадать исход встречи, не сложно поверить, что к концу второго тайма на табло будут гореть и 4:4, и 1:1. С большой долей вероятности отличиться смогут обе команды, но не факт, что в основное время в этой перестрелке будет выявлен победитель. Выбираем ничью, которая переведет выяснение отношений в дополнительное время и, быть может, дело дойдет до серии пенальти. В первом матче этих команд наша ставка на мирный расход сыграла.