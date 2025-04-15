Айнтрахт — Тоттенхэм, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Самая интересная и равная на четвертьфинальной стадии Лиги Европы пара - «Тоттенхэм» и «Айнтрахт». После ничьей в Лондоне интрига в борьбе за выход в полуфинал обострилась до предела. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Франкфурт Арене» и присматриваемся к заманчивым коэффициентам в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)
14.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)
|П1 - 2.34
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 1:1
Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|1
|2
|0
|4-3
|«Айнтрахт»
|0
|2
|1
|3-4
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Вулверхэмптон»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:1
«Айнтрахт»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Фулхэм»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Айнтрахт»
3:0
«Хайденхайм»
Бундеслига
|10.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:1
«Айнтрахт»
Лига Европы
|05.04.2025
|«Вердер»
2:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Айнтрахт»
1:0
«Штутгарт»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Бохум»
1:3
«Айнтрахт»
Бундеслига
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0
«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2
«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1
«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0
Ответные встречи
17 апреля, четверг
22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» (прогноз на матч)
22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» (прогноз на матч)
22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм»
22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» (прогноз на матч)
«Тоттенхэм» точно не уступают в классе немецкому клубу, но сезон складывается для «шпор» не лучшим образом. Лондонцы занимают место в нижней части турнирной таблицы АПЛ, в то время как «Айнтрахт» борется в Бундеслиге за медали. Показательными в этом плане являются результаты соперников в национальных первенствах в минувшие выходные: «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону», пропустив четыре мяча, а команда Дино Топпмеллера разгромила «Хайденхайм», не позволив противнику отличиться ни разу.
Пытаясь угадать исход встречи, не сложно поверить, что к концу второго тайма на табло будут гореть и 4:4, и 1:1. С большой долей вероятности отличиться смогут обе команды, но не факт, что в основное время в этой перестрелке будет выявлен победитель. Выбираем ничью, которая переведет выяснение отношений в дополнительное время и, быть может, дело дойдет до серии пенальти. В первом матче этих команд наша ставка на мирный расход сыграла.
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Потери
«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Дансо (все - травма)
«Айнтрахт»: Кнауфф, Трапп (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Айнтрахт» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
«Айнтрахт»
Позиция
|Вратарь
|31. Кински
40. Сантос
Вратарь
|Защитник
|23. Порро
3. Тута
Защитник
|Защитник
|14. Грей
34. Коллинз
Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
21. Браун
Защитник
|Защитник
|24. Спенс
13. Кристенсен
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
35. Тута
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мэддисон
16. Ларссон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
15. Скири
Полузащитник
|Нападающий
|47. Мур
19. Баойя
Полузащитник
|Нападающий
|11. Тель
27. Гетце
Полузащитник
|Нападающий
|7. Мин
11. Этитике
Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Эксперты «Лиги Ставок» не видят явного фаворита матча, предлагая высокие коэффициенты за победу в основное время каждого из соперников. Вероятность победы хозяев котируется за весьма скромные 2.34, а на гостей можно поставить с коэффициентом 2.85. При сыгравшей ставки на ничью по итогам двух таймов букмекер рассчитает пари по кэфу 3.85.
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за повторение лондонского результата - ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.60.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион»
Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.61 за ТБ 2.5.
Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу».
Партнерский проект