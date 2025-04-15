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14 апреля 9:05ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Айнтрахт — Тоттенхэм, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Соперника может не хватить основного времени для выявления победителя
Руслан Ипполитов

Самая интересная и равная на четвертьфинальной стадии Лиги Европы пара - «Тоттенхэм» и «Айнтрахт». После ничьей в Лондоне интрига в борьбе за выход в полуфинал обострилась до предела. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Франкфурт Арене» и присматриваемся к заманчивым коэффициентам в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)

14.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

П1 - 2.34

Х - 3.85

П2 - 2.85

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 1:1

Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»1204-3
«Айнтрахт»0213-4

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Вулверхэмптон»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.04.2025«Тоттенхэм»

1:1

«Айнтрахт»

Лига Европы

06.04.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.03.2025«Фулхэм»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Айнтрахт»

3:0

«Хайденхайм»

Бундеслига

10.04.2025«Тоттенхэм»

1:1

«Айнтрахт»

Лига Европы

05.04.2025«Вердер»

2:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

29.03.2025«Айнтрахт»

1:0

«Штутгарт»

Бундеслига

16.03.2025«Бохум»

1:3

«Айнтрахт»

Бундеслига

Расписание четвертьфинальных матчей

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Первые встречи

10 апреля, четверг

«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0

«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2

«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1 

«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0

Ответные встречи

17 апреля, четверг

22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» (прогноз на матч)

22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» (прогноз на матч

22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм»

22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» (прогноз на матч)  

Прогноз на матч

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«Тоттенхэм» точно не уступают в классе немецкому клубу, но сезон складывается для «шпор» не лучшим образом. Лондонцы занимают место в нижней части турнирной таблицы АПЛ, в то время как «Айнтрахт» борется в Бундеслиге за медали. Показательными в этом плане являются результаты соперников в национальных первенствах в минувшие выходные: «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону», пропустив четыре мяча, а команда Дино Топпмеллера разгромила «Хайденхайм», не позволив противнику отличиться ни разу.

Пытаясь угадать исход встречи, не сложно поверить, что к концу второго тайма на табло будут гореть и 4:4, и 1:1. С большой долей вероятности отличиться смогут обе команды, но не факт, что в основное время в этой перестрелке будет выявлен победитель. Выбираем ничью, которая переведет выяснение отношений в дополнительное время и, быть может, дело дойдет до серии пенальти. В первом матче этих команд наша ставка на мирный расход сыграла. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Дансо (все - травма)

«Айнтрахт»: Кнауфф, Трапп (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Айнтрахт» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Тоттенхэм»

«Айнтрахт»

Позиция

Вратарь31. Кински

40. Сантос

Вратарь

Защитник23. Порро

3. Тута

Защитник

Защитник14. Грей

34. Коллинз

Защитник

Защитник17. Ромеро

21. Браун

Защитник

Защитник24. Спенс

13. Кристенсен

Полузащитник

Полузащитник 30. Бентанкур

35. Тута

Полузащитник

Полузащитник 10. Мэддисон

16. Ларссон

Полузащитник 

Полузащитник8. Биссума

15. Скири

Полузащитник

Нападающий47. Мур

19. Баойя

Полузащитник

Нападающий11. Тель

27. Гетце

Полузащитник

Нападающий7. Мин

11. Этитике

Нападающий

Главный тренерАнгелос Постекоглу

Дино Топпмеллер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Лиги Ставок» не видят явного фаворита матча, предлагая высокие коэффициенты за победу в основное время каждого из соперников. Вероятность победы хозяев котируется за весьма скромные 2.34, а на гостей можно поставить с коэффициентом 2.85. При сыгравшей ставки на ничью по итогам двух таймов букмекер рассчитает пари по кэфу 3.85.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Айнтрахт»- «Тоттенхэм»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за повторение лондонского результата - ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.60.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион»

Будет ли много голов в матче «Айнтрахт»- «Тоттенхэм»?

Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.61 за ТБ 2.5

Кто чаще всего выигрывал Лигу Европы?

Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу». 

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