Лацио — Буде-Глимт, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
17 апреля пройдут ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы. Одной из самых интригующих пар на этой стадии довольно неожиданно стала «Буде-Глимт» - «Лацио». Норвежский клуб из городка с населением меньше 50000 человек в первой встрече обыграл на своем поле римлян. Итоговые 2:0 стали не самым худшим исходом для гостей, если отталкиваться от сценария, по которому проходила игра. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лацио» (Рим, Италия)
17.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)
|П1 - 1.45
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 0:2
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Буде-Глимт»
2:0
«Лацио»
Лига Европы
|05.04.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
«Хам-Кам»
Элитсерия
|30.03.2025
|«Брюне»
0:1
«Буде-Глимт»
Элитсерия
|13.03.2025
|«Олимпиакос»
2:1
«Буде-Глимт»
Лига Европы
|06.03.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
«Олимпиакос»
Лига Европы
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Лацио»
1:1
«Рома»
Серия А
|10.04.2025
|«Буде-Глимт»
2:0
«Лацио»
Лига Европы
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
|31.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Торино»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0
«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2
«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1
«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0
Ответные встречи
17 апреля, четверг
22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт»
22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» (прогноз на матч)
22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» (прогноз на матч)
22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» (прогноз на матч)
«Буде-Глимт» продолжает творить чудеса. Норвежская команда целенаправленно готовилась к Лиге Европы, что приносит сенсационные плоды. В первом четвертьфинальном матче был повержен «Лацио», который должен быть благодарен судьбе за то, что хозяева не довели дело до форменного разгрома еще в первом тайме. Сомнений в том, что на «Олимпико» команда Марко Барони способна победить быть не может, но итальянскому клубу необходимо выигрывать с заказанной разницей, что делает задачу выхода в полуфинал более сложной. Не добавляет вистов в копилку хозяев и усталость после римского дерби в Серии А в минувшие выходные.
И все же на своем поле «Лацио» представляется явным фаворитом. Не факт, что дело дойдет до разгрома гостей, но обеспечить разницу в два мяча подопечным Барони по силам. Если же случится дополнительное время, то на стороне «Лацио» будут свои трибуны и поле, хотя норвежцы уже неоднократно демонстрировали завидную волю к победе и характер в овертаймах.
Букмекер предлагает очень щедрый коэффициент за проход римлян в полуфинал. Рискнем и остановим свой выбор на нем. Не важно как это случится - в основное или дополнительное время, а, быть может, в серии пенальти.
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Потери
«Буде-Глимт»: Скейде (травма)
«Лацио»: Габаррон, Ибрахимович, Тавареш (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Буде-Глимт»:
|Позиция
|«Буде-Глимт»
«Лацио»
Позиция
|Вратарь
|12. Хайкин
94. Проведель
Вратарь
|Защитник
|20. Шевольд
3. Пеллегрини
Защитник
|Защитник
|2. Нильсен
25. Нильсен
Защитник
|Защитник
|6. Гундерсен
34. Хила
Защитник
|Защитник
|15. Бьеркан
77. Марушич
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Эвьен
6. Ровелла
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Берг
8. Гендузи
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтнес
7. Деле-Баширу
Полузащитник
|Нападающий
|11. Бломберг
20. Чауна
Полузащитник
|Нападающий
|9. Хег
10. Дзакканьи
Полузащитник
|Нападающий
|23. Хеуге
19. Диа
Нападающий
|Главный тренер
|Хьетиль Кнутсен
Марко Барони
Главный тренер
В линии на точный счет самый скромный коэффициент 7.50 установлен на победу римлян 2:0.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион»
Букмекеры ждут голы в Италии. Поставить на то, что в матче будет забито больше двух (ТБ 2.5) предлагается с коэффициентом - 1.65. ТМ 2.5 идет за 2.25.
Главные фавориты от PARI на титул:
«Атлетик» - 3.80
«МЮ» - 4.50
«Айнтрахт» - 6.00
На победу в турнире «Буде-Глимт» можно поставить с коэффициентом 15.00.
Партнерский проект