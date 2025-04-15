Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
13 апреля 11:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Лацио — Буде-Глимт, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Главный возмутитель спокойствия в еврокубках едет в Рим
Руслан Ипполитов

17 апреля пройдут ответные четвертьфинальные поединки Лиги Европы. Одной из самых интригующих пар на этой стадии довольно неожиданно стала «Буде-Глимт» - «Лацио». Норвежский клуб из городка с населением меньше 50000 человек в первой встрече обыграл на своем поле римлян. Итоговые 2:0 стали не самым худшим исходом для гостей, если отталкиваться от сценария, по которому проходила игра. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лацио» (Рим, Италия)

17.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)

П1 - 1.45

Х - 4.80

П2 - 6.60

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 0:2

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья:  еще не назначен

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025«Буде-Глимт»

2:0

«Лацио»

Лига Европы

05.04.2025«Буде-Глимт»

3:0

«Хам-Кам»

Элитсерия

30.03.2025«Брюне»

0:1

«Буде-Глимт»

Элитсерия

13.03.2025«Олимпиакос»

2:1

«Буде-Глимт»

Лига Европы

06.03.2025«Буде-Глимт»

3:0

«Олимпиакос»

Лига Европы

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Лацио»

1:1

«Рома»

Серия А

10.04.2025«Буде-Глимт»

2:0

«Лацио»

Лига Европы

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

31.03.2025«Лацио»

1:1

«Торино»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

Расписание четвертьфинальных матчей

Свернуть

Первые встречи

10 апреля, четверг

«Буде-Глимт» - «Лацио» - 2:0

«Лион» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2

«Тоттенхэм» - «Айнтрахт» - 1:1 

«Рейнджерс» - «Атлетик Б» - 0:0

Ответные встречи

17 апреля, четверг

22:00. «Лацио» - «Буде-Глимт» 

22:00. «Манчестер Юнайтед» - «Лион» (прогноз на матч

22:00. «Айнтрахт» - «Тоттенхэм» (прогноз на матч)

22:00. «Атлетик Б» - «Рейнджерс» (прогноз на матч

Прогноз на матч

Свернуть

«Буде-Глимт» продолжает творить чудеса. Норвежская команда целенаправленно готовилась к Лиге Европы, что приносит сенсационные плоды. В первом четвертьфинальном матче был повержен «Лацио», который должен быть благодарен судьбе за то, что хозяева не довели дело до форменного разгрома еще в первом тайме. Сомнений в том, что на «Олимпико» команда Марко Барони способна победить быть не может, но итальянскому клубу необходимо выигрывать с заказанной разницей, что делает задачу выхода в полуфинал более сложной. Не добавляет вистов в копилку хозяев и усталость после римского дерби в Серии А в минувшие выходные. 

И все же на своем поле «Лацио» представляется явным фаворитом. Не факт, что дело дойдет до разгрома гостей, но обеспечить разницу в два мяча подопечным Барони по силам. Если же случится дополнительное время, то на стороне «Лацио» будут свои трибуны и поле, хотя норвежцы уже неоднократно демонстрировали завидную волю к победе и характер в овертаймах.

Букмекер предлагает очень щедрый коэффициент за проход римлян в полуфинал. Рискнем и остановим свой выбор на нем. Не важно как это случится - в основное или дополнительное время, а, быть может, в серии пенальти. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В России матчи Лиги Европы доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Буде-Глимт»: Скейде (травма)

«Лацио»: Габаррон, Ибрахимович, Тавареш (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лацио» - «Буде-Глимт»:

Позиция«Буде-Глимт»

«Лацио»

Позиция

Вратарь12. Хайкин

94. Проведель

Вратарь

Защитник20. Шевольд

3. Пеллегрини

Защитник

Защитник2. Нильсен

25. Нильсен

Защитник

Защитник6. Гундерсен

34. Хила

Защитник

Защитник15. Бьеркан

77. Марушич

Полузащитник

Полузащитник 26. Эвьен

6. Ровелла

Полузащитник

Полузащитник 7. Берг

8. Гендузи

Полузащитник 

Полузащитник14. Салтнес

7. Деле-Баширу

Полузащитник

Нападающий11. Бломберг

20. Чауна

Полузащитник

Нападающий9. Хег

10. Дзакканьи

Полузащитник

Нападающий23. Хеуге

19. Диа

Нападающий

Главный тренерХьетиль Кнутсен

Марко Барони

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI предлагают оценивают вероятность успеха хозяев коэффициентом 1.45. Гостей - 6.60. При ничьей в основное время букмекер рассчитает пари по кэфу 4.80.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Лацио» - «Буде-Глимт»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент 7.50 установлен на победу римлян 2:0.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Лион»

Будет ли много голов в матче «Лацио» - «Буде-Глимт»?

Букмекеры ждут голы в Италии. Поставить на то, что в матче будет забито больше двух (ТБ 2.5) предлагается с коэффициентом - 1.65. ТМ 2.5 идет за 2.25. 

Кто выиграет Лигу Европы?

Главные фавориты от PARI на титул:

«Атлетик» - 3.80

«МЮ» - 4.50

«Айнтрахт» - 6.00

На победу в турнире «Буде-Глимт» можно поставить с коэффициентом 15.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров