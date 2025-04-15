Лацио — Буде-Глимт, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

«Буде-Глимт» продолжает творить чудеса. Норвежская команда целенаправленно готовилась к Лиге Европы, что приносит сенсационные плоды. В первом четвертьфинальном матче был повержен «Лацио», который должен быть благодарен судьбе за то, что хозяева не довели дело до форменного разгрома еще в первом тайме. Сомнений в том, что на «Олимпико» команда Марко Барони способна победить быть не может, но итальянскому клубу необходимо выигрывать с заказанной разницей, что делает задачу выхода в полуфинал более сложной. Не добавляет вистов в копилку хозяев и усталость после римского дерби в Серии А в минувшие выходные.

И все же на своем поле «Лацио» представляется явным фаворитом. Не факт, что дело дойдет до разгрома гостей, но обеспечить разницу в два мяча подопечным Барони по силам. Если же случится дополнительное время, то на стороне «Лацио» будут свои трибуны и поле, хотя норвежцы уже неоднократно демонстрировали завидную волю к победе и характер в овертаймах.

Букмекер предлагает очень щедрый коэффициент за проход римлян в полуфинал. Рискнем и остановим свой выбор на нем. Не важно как это случится - в основное или дополнительное время, а, быть может, в серии пенальти.