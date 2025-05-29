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29 октября 12:18ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Балтика — Ахмат, 31 октября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Одна из самых бескомпромиссных пар в российском футболе!
Валентин Васильев

“Балтика” с “Ахматом” уже обеспечили себе участие в плей-офф Кубка России, а кто в какой половине турнирной сетки продолжит борьбу, верхней или нижней, команды выяснят в очном матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград) 

31.10.2023, Вт

20:30 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.45

Х - 3.35

П2 - 3.05

Турнир: Кубок России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»50711-15
«Ахмат»70515-11

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2023«Рубин»

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.10.2023«Балтика»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

07.10.2023«Балтика»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

30.09.2023ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.10.2023«Зенит»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2023«Ростов»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Динамо»

РПЛ

04.10.2023«Крылья Советов»

0:3

«Ахмат»

Кубок России

01.10.2023«Ахмат»

1:1

«Динамо»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После поражения в очном матче “Балтика” уступила первое место в таблице “Зениту”, но ещё теоретически может его вернуть. А может и на третье свалиться - если уступит дома “Ахмату”.

КомандаИВНПМО
1. Зенит53118-511
2. Балтика53028-69
3. Ахмат52129-87
4. Крылья Советов51045-113

Прогноз на матч

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Месяц назад команды соперничали в чемпионате, и тогда сильнее и удачливее оказались балтийцы, выигравшие со счетом 1:0. Кубок - совершенно другая история. Здесь со стимулами клубов не все так очевидно, как в лиге. Поэтому и исход встречи предсказать особенно сложно. Одно дело, когда команды реально рассчитывают задержаться в турнире как можно дольше, желательно до победного конца, и другое - если планируют поскорее из него удалиться. Есть подозрение, что у обеих сторон сейчас в приоритете чемпионат.

В чем можно быть уверенным, так это в том, что оба тренера по максимуму освежат составы по сравнению с последним туром РПЛ. Ну и ничью, наверное, можно всерьез не рассматривать - эти клубы еще ни раз не расходились миром. При этом оба клуба нуждаются в заряде положительных эмоций - и постараются его от Кубка получить. Поставим на обоюдные голы. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «Балтики» и «Ахмата» можно будет на федеральном канале «Матч ТВ» и онлайн на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Балтика»: Лазарев (травма)

«Ахмат»: Сатара, Диванович, Садулаев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:

Позиция«Балтика»«Ахмат»Позиция
Вратарь67. Бориско1. ОпаринВратарь
Защитник4. Гассама40. УциевЗащитник
Защитник2. Жиров3. ВолковЗащитник
Защитник23. Пуцко15. СеменовЗащитник
Полузащитник3. Маляров8. БогосавацЗащитник
Полузащитник7. Фернандес18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 66. Ламейра16. де ОливераПолузащитник 
Полузащитник6. Кузьмин23. ШвецПолузащитник
Полузащитник5. Осипов98. КовачевНападающий
Нападающий9. Гузина47. ГбамблеПолузащитник
Нападающий22. Мусаев9. АгаларовНападающий
Главный тренерСергей ИгнашевичМирослав РомащенкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предлагают высокие коэффициенты на все три исхода. Так, котировка на победу «Балтики» равна 2.45, на ничью можно поставить за 3.45, а на выигрыш «Ахмата» - за 3.05. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Балтика» – «Ахмат»?

Высокие коэффициенты букмекеров на все три основных исхода - подтверждение высокой непредсказуемости матча. Но все-таки шансы хозяев аналитики считают чуть более предпочтительными. 

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Ахмат»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на территории РФ зрителям канала “Матч ТВ”. Начало трансляции - в 21:30.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Стоимость - от 400 до 3 000 рублей (VIP).  Fan ID для прохода на  кубковый матч не нужен. 

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Балтика» одержала крупную волевую победу со счетом 4:1 благодаря дублю Мусаева (48 и 79 минуты), голам Энрикеса (45) и Гузины (90+3). У «Ахмата» отличился Швец (34).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных