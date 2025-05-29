Балтика — Ахмат, 31 октября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

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“Балтика” с “Ахматом” уже обеспечили себе участие в плей-офф Кубка России, а кто в какой половине турнирной сетки продолжит борьбу, верхней или нижней, команды выяснят в очном матче.
Турнир: Кубок России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|5
|0
|7
|11-15
|«Ахмат»
|7
|0
|5
|15-11
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2023
|«Рубин»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.10.2023
|«Балтика»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.10.2023
|«Балтика»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|30.09.2023
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2023
|«Ростов»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Динамо»
РПЛ
|04.10.2023
|«Крылья Советов»
0:3
«Ахмат»
Кубок России
|01.10.2023
|«Ахмат»
1:1
«Динамо»
РПЛ
После поражения в очном матче “Балтика” уступила первое место в таблице “Зениту”, но ещё теоретически может его вернуть. А может и на третье свалиться - если уступит дома “Ахмату”.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|5
|3
|1
|1
|8-5
|11
|2. Балтика
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|3. Ахмат
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|4. Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
Месяц назад команды соперничали в чемпионате, и тогда сильнее и удачливее оказались балтийцы, выигравшие со счетом 1:0. Кубок - совершенно другая история. Здесь со стимулами клубов не все так очевидно, как в лиге. Поэтому и исход встречи предсказать особенно сложно. Одно дело, когда команды реально рассчитывают задержаться в турнире как можно дольше, желательно до победного конца, и другое - если планируют поскорее из него удалиться. Есть подозрение, что у обеих сторон сейчас в приоритете чемпионат.
В чем можно быть уверенным, так это в том, что оба тренера по максимуму освежат составы по сравнению с последним туром РПЛ. Ну и ничью, наверное, можно всерьез не рассматривать - эти клубы еще ни раз не расходились миром. При этом оба клуба нуждаются в заряде положительных эмоций - и постараются его от Кубка получить. Поставим на обоюдные голы.
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Посмотреть игру «Балтики» и «Ахмата» можно будет на федеральном канале «Матч ТВ» и онлайн на ресурсах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
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|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
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Потери
«Балтика»: Лазарев (травма)
«Ахмат»: Сатара, Диванович, Садулаев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|1. Опарин
|Вратарь
|Защитник
|4. Гассама
|40. Уциев
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|3. Волков
|Защитник
|Защитник
|23. Пуцко
|15. Семенов
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маляров
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|7. Фернандес
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|66. Ламейра
|16. де Оливера
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|23. Швец
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Осипов
|98. Ковачев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гузина
|47. Гбамбле
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Мусаев
|9. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Игнашевич
|Мирослав Ромащенко
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предлагают высокие коэффициенты на все три исхода. Так, котировка на победу «Балтики» равна 2.45, на ничью можно поставить за 3.45, а на выигрыш «Ахмата» - за 3.05.
Высокие коэффициенты букмекеров на все три основных исхода - подтверждение высокой непредсказуемости матча. Но все-таки шансы хозяев аналитики считают чуть более предпочтительными.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на территории РФ зрителям канала “Матч ТВ”. Начало трансляции - в 21:30.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Стоимость - от 400 до 3 000 рублей (VIP). Fan ID для прохода на кубковый матч не нужен.
Наша ставка выиграла. «Балтика» одержала крупную волевую победу со счетом 4:1 благодаря дублю Мусаева (48 и 79 минуты), голам Энрикеса (45) и Гузины (90+3). У «Ахмата» отличился Швец (34).
Партнерский проект