Балтика — Ахмат, 31 октября: прогноз на матч Кубка России, трансляция, составы

Месяц назад команды соперничали в чемпионате, и тогда сильнее и удачливее оказались балтийцы, выигравшие со счетом 1:0. Кубок - совершенно другая история. Здесь со стимулами клубов не все так очевидно, как в лиге. Поэтому и исход встречи предсказать особенно сложно. Одно дело, когда команды реально рассчитывают задержаться в турнире как можно дольше, желательно до победного конца, и другое - если планируют поскорее из него удалиться. Есть подозрение, что у обеих сторон сейчас в приоритете чемпионат.

В чем можно быть уверенным, так это в том, что оба тренера по максимуму освежат составы по сравнению с последним туром РПЛ. Ну и ничью, наверное, можно всерьез не рассматривать - эти клубы еще ни раз не расходились миром. При этом оба клуба нуждаются в заряде положительных эмоций - и постараются его от Кубка получить. Поставим на обоюдные голы.