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8 апреля 14:36ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Бетис - Ягеллония, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Польский клуб дошел до четвертьфинала в дебютном еврокубковом сезоне
Руслан Ипполитов

10 апреля один из главных фаворитов Лиги конференций - «Бетис» - встретится в первом четвертьфинальном матче еврокубка с «Ягеллонией». Польский клуб впервые в своей истории пробился в основную стадию еврокубков и сходу дошел до столь высокой стадии. Ранее команда никогда не преодолевала квалификационные раунды. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекерских контор.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья, Испания)

10.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Ягеллония» (Белосток, Польша)

П1 - 1.28

Х - 5.60

П2 - 10.50

Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис»

Примера

30.03.2025«Бетис»

2:1

«Севилья»

Примера

16.03.2025«Леганес»

2:3

«Бетис»

Примера

13.03.2025«Гимарайнш»

0:4

«Бетис»

Лига конференций

09.03.2025«Бетис»

1:0

«Лас-Пальмас»

Примера

Последние пять матчей «Ягеллонии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Ягеллония»

1:1

«Пяст»

Экстракласса

29.04.2025«Лехия»

1:0

«Ягеллония»

Экстракласса

16.03.2025«Ягеллония»

2:1

«Лех»

Экстракласса

13.03.2025«Серкль Брюгге»

2:0

«Ягеллония»

Лига конференций

09.03.2025«Видзев»

0:1

«Ягеллония»

Экстракласса

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Легия» - «Челси» (прогноз на матч)

22:00. «Юргорден» - «Рапид» (прогноз на матч)

22:00. «Целе» - «Фиорентина» (прогноз на матч)

22:00. «Бетис» - «Ягеллония» 

Прогноз на матч

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Пожалуй, самая предсказуемая пара на четвертьфинальной стадии. Дело даже не в разнице в классе соперников, а в том, что первый матч «Бетис» проводит дома. Исправлять ошибки первой игры на выезде в Польше - не лучший вариант для команды Пеллегрини. Так что на недооценку и снисходительность со стороны именитого соперника «Ягеллонии» вряд ли приходится рассчитывать.

Косвенным козырем гостей может стать усталость испанской команды, отдавшей в минувшие выходные много физических и эмоциональных сил в матче Примеры с «Барселоной». Севильцам удалось не проиграть на выезде каталонцам, но насколько энергозатратной получилась для них та игра, покажет встреча с «Ягеллонией».

Если судить по результатам в Примере, то «Бетис» далеко не самая результативная и кровожадная команда. За 30 туров Ла-Лиги на счету севильцев лишь одна крупная победа и ни одного матча, в котором подопечные Пеллегрини забили бы больше трех мячей. Но в Лиге конференций картине немного иная - 3 разгрома противников в текущем розыгрыше, самый крупный из которых случился на предыдущей стадии плей-офф (4:0 с португальской «Виторией»). С легким сердцем выбираем победу хозяев, взяв небольшую фору. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Бетис»: Абде (травма)

«Ягеллония»: Дьегас, Сачек (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Ягеллония»:

Позиция«Бетис»

«Ягеллония»

Позиция

Вратарь13. Адриан

24. Онана

Вратарь

Защитник3. Льоренте

20. Дало

Защитник

Защитник6. Натан

5. Магуайр

Защитник

Защитник15. Перро

4. Де Лигт

Защитник

Защитник5. Бартра

2. Линделеф

Полузащитник

Полузащитник 4. Кардозо

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 14. Карвальо

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник18. Форнальс

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник36. Родригес

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий11. Бакамбу

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерМануэль Пеллегрини

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на выигрыш хозяев поля будет рассчитан букмекером по коэффициенту 1.28. Вероятность успеха гостей котируется за космические 10.50. При ничьей FONBET выплатит выигрыш пари по кэфу 5.60.

Прогноз на матч «Легия» - «Челси»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бетис»- «Ягеллония»?

Самый скромный коэффициент 7.50 при ставке на точный счет предложен за победу испанского клуба 2:0.

С кем в полуфинале встретится победитель пары «Бетис»- «Ягеллония»?

Турнирная сетка сведет в следующей стадии плей-офф победителя испано-польского противостояния с лучшим из дуэта «Целе» - «Фиорентина».

Прогноз на матч «Целе» - «Фиорентина»

Кто выиграет Лигу конференций?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Челси» - 1.55

«Бетис» - 5.50

«Фиорентина» - 7.50

На победу в финале «Ягеллонии» можно поставить с коэффициентом 40.00.

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