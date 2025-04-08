Бетис - Ягеллония, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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10 апреля один из главных фаворитов Лиги конференций - «Бетис» - встретится в первом четвертьфинальном матче еврокубка с «Ягеллонией». Польский клуб впервые в своей истории пробился в основную стадию еврокубков и сходу дошел до столь высокой стадии. Ранее команда никогда не преодолевала квалификационные раунды. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекерских контор.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бетис» (Севилья, Испания)
10.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Ягеллония» (Белосток, Польша)
|П1 - 1.28
Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
|30.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Севилья»
Примера
|16.03.2025
|«Леганес»
2:3
«Бетис»
Примера
|13.03.2025
|«Гимарайнш»
0:4
«Бетис»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Бетис»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
Последние пять матчей «Ягеллонии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Ягеллония»
1:1
«Пяст»
Экстракласса
|29.04.2025
|«Лехия»
1:0
«Ягеллония»
Экстракласса
|16.03.2025
|«Ягеллония»
2:1
«Лех»
Экстракласса
|13.03.2025
|«Серкль Брюгге»
2:0
«Ягеллония»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Видзев»
0:1
«Ягеллония»
Экстракласса
10 апреля, четверг
19:45. «Легия» - «Челси» (прогноз на матч)
22:00. «Юргорден» - «Рапид» (прогноз на матч)
22:00. «Целе» - «Фиорентина» (прогноз на матч)
22:00. «Бетис» - «Ягеллония»
Пожалуй, самая предсказуемая пара на четвертьфинальной стадии. Дело даже не в разнице в классе соперников, а в том, что первый матч «Бетис» проводит дома. Исправлять ошибки первой игры на выезде в Польше - не лучший вариант для команды Пеллегрини. Так что на недооценку и снисходительность со стороны именитого соперника «Ягеллонии» вряд ли приходится рассчитывать.
Косвенным козырем гостей может стать усталость испанской команды, отдавшей в минувшие выходные много физических и эмоциональных сил в матче Примеры с «Барселоной». Севильцам удалось не проиграть на выезде каталонцам, но насколько энергозатратной получилась для них та игра, покажет встреча с «Ягеллонией».
Если судить по результатам в Примере, то «Бетис» далеко не самая результативная и кровожадная команда. За 30 туров Ла-Лиги на счету севильцев лишь одна крупная победа и ни одного матча, в котором подопечные Пеллегрини забили бы больше трех мячей. Но в Лиге конференций картине немного иная - 3 разгрома противников в текущем розыгрыше, самый крупный из которых случился на предыдущей стадии плей-офф (4:0 с португальской «Виторией»). С легким сердцем выбираем победу хозяев, взяв небольшую фору.
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Потери
«Бетис»: Абде (травма)
«Ягеллония»: Дьегас, Сачек (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Ягеллония»:
|Позиция
|«Бетис»
«Ягеллония»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|3. Льоренте
20. Дало
Защитник
|Защитник
|6. Натан
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|15. Перро
4. Де Лигт
Защитник
|Защитник
|5. Бартра
2. Линделеф
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Карвальо
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
8. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
17. Гарначо
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Родригес
11. Зиркзее
Полузащитник
|Нападающий
|11. Бакамбу
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
Рубен Аморим
Главный тренер
Номинал сыгравшей ставки на выигрыш хозяев поля будет рассчитан букмекером по коэффициенту 1.28. Вероятность успеха гостей котируется за космические 10.50. При ничьей FONBET выплатит выигрыш пари по кэфу 5.60.
Прогноз на матч «Легия» - «Челси»
Самый скромный коэффициент 7.50 при ставке на точный счет предложен за победу испанского клуба 2:0.
Турнирная сетка сведет в следующей стадии плей-офф победителя испано-польского противостояния с лучшим из дуэта «Целе» - «Фиорентина».
Прогноз на матч «Целе» - «Фиорентина»
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Челси» - 1.55
«Бетис» - 5.50
«Фиорентина» - 7.50
На победу в финале «Ягеллонии» можно поставить с коэффициентом 40.00.
Партнерский проект