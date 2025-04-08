Бетис - Ягеллония, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Пожалуй, самая предсказуемая пара на четвертьфинальной стадии. Дело даже не в разнице в классе соперников, а в том, что первый матч «Бетис» проводит дома. Исправлять ошибки первой игры на выезде в Польше - не лучший вариант для команды Пеллегрини. Так что на недооценку и снисходительность со стороны именитого соперника «Ягеллонии» вряд ли приходится рассчитывать.

Косвенным козырем гостей может стать усталость испанской команды, отдавшей в минувшие выходные много физических и эмоциональных сил в матче Примеры с «Барселоной». Севильцам удалось не проиграть на выезде каталонцам, но насколько энергозатратной получилась для них та игра, покажет встреча с «Ягеллонией».

Если судить по результатам в Примере, то «Бетис» далеко не самая результативная и кровожадная команда. За 30 туров Ла-Лиги на счету севильцев лишь одна крупная победа и ни одного матча, в котором подопечные Пеллегрини забили бы больше трех мячей. Но в Лиге конференций картине немного иная - 3 разгрома противников в текущем розыгрыше, самый крупный из которых случился на предыдущей стадии плей-офф (4:0 с португальской «Виторией»). С легким сердцем выбираем победу хозяев, взяв небольшую фору.