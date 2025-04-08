Юргорден - Рапид, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Главным преимуществом австрийцев является игровой тонус. Шведское первенство началось совсем недавно, в то время как австрийцы имеют постоянную игровую практику и не были вынуждены готовиться исключительно к еврокубковым баталиям. Возможно, в Стокгольме эта разница между соперниками не станет решающим фактором, но, несомненно, должна повлиять на итог двухматчевого противостояния.

В двух своих последних матчах в Бундеслиге «Рапид» уступил с одинаковым счетом - 0:2. Но стоит отметить, что в соперниках у команды из Вены были статусные «Штурм» и «Зальцбург». «Юргорден» в двух стартовых турах национального первенства успел и выиграть, и проиграть, лишь однажды сумев подобрать ключи к воротам соперников за более чем 180 игровых минут.

Учитывая вводные, даже на выезде «Рапид» представляется более готовой побеждать командой. Коэффициент на успех австрийцев предлагается весьма вкусный. На нем и остановимся.