Юргорден - Рапид, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
10 апреля в Стокгольме встретятся местный «Юргорден» и венский «Рапид». На кону стоит путевка в полуфинал Лиги конференций, попадание в который станет несомненным успехом для каждого из соперников. Это первая встреча шведов и австрийцев за без малого 62 года. В последний раз пути этих клубов пересекались летом 1963 года в Кубке Интертото. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем интересные котировки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)
10.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Рапид» (Вена, Австрия)
|П1 - 2.80
Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Теле-2-Арена» (Стокгольм, Швеция)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Юргорден»
|0
|0
|2
|1-6
|«Рапид»
|2
|0
|0
|6-1
Последние пять матчей «Юргордена»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Сириус»
0:1
«Юргорден»
Аллсвенскан
|29.03.2025
|«Юргорден»
0:1
«Мальме»
Аллсвенскан
|13.03.2025
|«Юргорден»
3:0
«Пафос»
Лига конференций
|06.03.2025
|«Пафос»
1:0
«Юргорден»
Лига конференций
19.12.2024
«Юргорден»
3:1
«Легия»
Лига конференций
Последние пять матчей «Рапида»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2025
|«Штурм»
2:0
«Рапид»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Рапид»
0:2
«Зальцбург»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Рапид»
3:0
«Грацер»
Бундеслига
|13.03.2025
|«Рапид»
2:1 ДВ
«Борац»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Хартберг»
2:1
«Рапид»
Бундеслига
10 апреля, четверг
19:45. «Легия» - «Челси» (прогноз на матч)
22:00. «Юргорден» - «Рапид»
22:00. «Целе» - «Фиорентина» (прогноз на матч)
22:00. «Бетис» - «Ягеллония» (прогноз на матч)
Главным преимуществом австрийцев является игровой тонус. Шведское первенство началось совсем недавно, в то время как австрийцы имеют постоянную игровую практику и не были вынуждены готовиться исключительно к еврокубковым баталиям. Возможно, в Стокгольме эта разница между соперниками не станет решающим фактором, но, несомненно, должна повлиять на итог двухматчевого противостояния.
В двух своих последних матчах в Бундеслиге «Рапид» уступил с одинаковым счетом - 0:2. Но стоит отметить, что в соперниках у команды из Вены были статусные «Штурм» и «Зальцбург». «Юргорден» в двух стартовых турах национального первенства успел и выиграть, и проиграть, лишь однажды сумев подобрать ключи к воротам соперников за более чем 180 игровых минут.
Учитывая вводные, даже на выезде «Рапид» представляется более готовой побеждать командой. Коэффициент на успех австрийцев предлагается весьма вкусный. На нем и остановимся.
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Потери
«Юргорден»: (травма)
«Рапид»: Сангаре (дисквалификация). Орглер, Гешль, Вурмбранд (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Юргорден» - «Рапид»:
|Позиция
|«Юргорден»
«Рапид»
Позиция
|Вратарь
|45. Манойлович
45. Хедль
Вратарь
|Защитник
|18. Штоль
55. Цветкович
Защитник
|Защитник
|5. Теньо
77. Болла
Защитник
|Защитник
|4. Ларссон
6. Ро-Яо
Защитник
|Защитник
|27. Косуги
23. Ауэр
Защитник
|Полузащитник
|20. Силтанен
8. Гргич
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Экдаль
22. Янссон
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гулликсен
28. Освальд
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Фаллениус
18. Зайдль
Полузащитник
|Нападающий
|10. Нгуен
99. Кара
Нападающий
|Нападающий
|11. Саво
7. Беле
Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Бьеркнеше
Роберт Клаус
Главный тренер
Прогноз на матч «Целе» - «Фиорентина»
В линии на точный счет самый скромный коэффициент 6.00 установлен на ничью 1:1. На «сухой» расход можно заключить пари за 8.50.
Прогноз на матч «Легия» - «Челси»
Букмекеры ждут голы в Швеции, но, судя по котировкам, не больше трех. Поставить на то, что в матче будет забито больше двух мячей (ТБ 2.5) предлагается с коэффициентом - 1.97. ТМ 2.5 - 1.83.
Главные фавориты от PARI на титул:
«Челси» - 1.55
«Бетис» - 5.50
«Фиорентина» - 7.50
На победу в турнире «Юргордена» можно поставить с коэффициентом 45.00, на «Рапид» - за 15.00.
Партнерский проект