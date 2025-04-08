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8 апреля 13:36ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Юргорден - Рапид, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Первая встреча соперников в еврокубках с 1963 года
Руслан Ипполитов

10 апреля в Стокгольме встретятся местный «Юргорден» и венский «Рапид». На кону стоит путевка в полуфинал Лиги конференций, попадание в который станет несомненным успехом для каждого из соперников. Это первая встреча шведов и австрийцев за без малого 62 года. В последний раз пути этих клубов пересекались летом 1963 года в Кубке Интертото. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем интересные котировки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)

10.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Рапид» (Вена, Австрия)

П1 - 2.80

Х - 3.20

П2 - 2.60

Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Теле-2-Арена» (Стокгольм, Швеция)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Юргорден»0021-6
«Рапид»2006-1

Последние пять матчей «Юргордена»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Сириус»

0:1

«Юргорден»

Аллсвенскан

29.03.2025«Юргорден»

0:1

«Мальме»

Аллсвенскан

13.03.2025«Юргорден»

3:0

«Пафос»

Лига конференций

06.03.2025«Пафос»

1:0

«Юргорден»

Лига конференций

19.12.2024

«Юргорден»

3:1

«Легия»

Лига конференций

Последние пять матчей «Рапида»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2025«Штурм»

2:0

«Рапид»

Бундеслига

30.03.2025«Рапид»

0:2

«Зальцбург»

Бундеслига

16.03.2025«Рапид»

3:0

«Грацер»

Бундеслига

13.03.2025«Рапид»

2:1 ДВ

«Борац»

Лига конференций

09.03.2025«Хартберг»

2:1

«Рапид»

Бундеслига

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Легия» - «Челси» (прогноз на матч)

22:00. «Юргорден» - «Рапид» 

22:00. «Целе» - «Фиорентина» (прогноз на матч)

22:00. «Бетис» - «Ягеллония» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Главным преимуществом австрийцев является игровой тонус. Шведское первенство началось совсем недавно, в то время как австрийцы имеют постоянную игровую практику и не были вынуждены готовиться исключительно к еврокубковым баталиям. Возможно, в Стокгольме эта разница между соперниками не станет решающим фактором, но, несомненно, должна повлиять на итог двухматчевого противостояния.

В двух своих последних матчах в Бундеслиге «Рапид» уступил с одинаковым счетом - 0:2. Но стоит отметить, что в соперниках у команды из Вены были статусные «Штурм» и «Зальцбург». «Юргорден» в двух стартовых турах национального первенства успел и выиграть, и проиграть, лишь однажды сумев подобрать ключи к воротам соперников за более чем 180 игровых минут.

Учитывая вводные, даже на выезде «Рапид» представляется более готовой побеждать командой. Коэффициент на успех австрийцев предлагается весьма вкусный. На нем и остановимся.  

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Юргорден»:  (травма)

«Рапид»: Сангаре (дисквалификация). Орглер, Гешль, Вурмбранд (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Юргорден» - «Рапид»:

Позиция«Юргорден»

«Рапид»

Позиция

Вратарь45. Манойлович

45. Хедль

Вратарь

Защитник18. Штоль

55. Цветкович

Защитник

Защитник5. Теньо

77. Болла

Защитник

Защитник4. Ларссон

6. Ро-Яо

Защитник

Защитник27. Косуги

23. Ауэр 

Защитник

Полузащитник 20. Силтанен

8. Гргич

Полузащитник

Полузащитник 8. Экдаль

22. Янссон

Полузащитник 

Полузащитник7. Гулликсен

28. Освальд

Полузащитник

Полузащитник15. Фаллениус

18. Зайдль

Полузащитник

Нападающий10. Нгуен

99. Кара

Нападающий

Нападающий11. Саво

7. Беле

Нападающий

Главный тренерРоберт Бьеркнеше

Роберт Клаус

Главный тренер

Прогноз на матч «Целе» - «Фиорентина»

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI предлагают довольно высокие коэффициенты на победу каждой из команд, не выделяя фаворита. Вероятность успеха хозяев котируется за 2.80, а гостей - 2.60. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 3.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Юргорден»- «Рапид»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент 6.00 установлен на ничью 1:1. На «сухой» расход можно заключить пари за 8.50.

Прогноз на матч «Легия» - «Челси»

Будет ли много голов в матче «Юргорден»- «Рапид»?

Букмекеры ждут голы в Швеции, но, судя по котировкам, не больше трех. Поставить на то, что в матче будет забито больше двух мячей (ТБ 2.5) предлагается с коэффициентом - 1.97. ТМ 2.5 - 1.83

Кто выиграет Лигу конференций?

Главные фавориты от PARI на титул:

«Челси» - 1.55

«Бетис» - 5.50

«Фиорентина» - 7.50

На победу в турнире «Юргордена» можно поставить с коэффициентом 45.00, на «Рапид» - за 15.00.

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