Целе - Фиорентина, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Нападающий «Целе» Армандас Кучис порвал «кресты» и не сможет помочь словенской команде в борьбе за выход в полуфинал. Но это далеко не единственная проблема, которую предстоит решить скромному клубу в дуэли с «Фиорентиной». Словенцам для успешного прохождения в следующий этап не хватает не только опыта и класса, но и игровой практики. Фаворит пары очевиден. Остается угадать, по какому сценарию пойдет первая встреча.

Близость к финалу оставляет не так много простора для экспериментов, но тренерский штаб «фиалок» теоретически может предоставить отдых некоторым ключевым игрокам. Право на ошибку и возможность их исправить в ответной игре у флорентийцев есть. Если итальянские гости отнесутся к словенцам без должного уважения, то у последних будет шанс не проиграть в этот четверг.

Но уж больно часто получала по носу «Фиорентина» в финалах Лиги конференций, чтобы пойти на кадровую авантюру в четвертьфинале. На бумаге «фиалки» явно превосходят ближайшего соперника, так что не будем мудрить и сделаем выбор в пользу представителя Серии А, чуть подсластив коэффициент прогнозом на то, что отличиться в этой игре удастся игрокам каждой из команд.