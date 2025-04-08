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8 апреля 11:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Целе - Фиорентина, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

«Фиалки» на пути к третьему финалу
Руслан Ипполитов

Главный неудачник Лиги конференций вновь пытается взять непокоренную пока высоту. «Фиорентина» играла в двух из трех предыдущих финалах ЛК и оба раза терпела поражения. «Фиалки» имеют приличные шансы в третий раз добраться до решающего матча, а ближайшим препятствием является словенский клуб «Целе», с которым подопечные Раффаэле Палладино и сразятся за путевку в полуфинал. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Целе» (Словения)

10.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Фиорентина» (Италия)

П1 - 7.00

Х - 4.80

П2 - 1.41

Турнир: Лига Европы конференций, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «З'дежеле» (Целе, Словения)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Целе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Лугано»

5:4 (1:3 - пен.)

«Целе»

Лига конференций

06.03.2025«Целе»

1:0

«Лугано»

Лига конференций

20.02.2025АПОЭЛ

0:2

«Целе»

Лига конференций

13.02.2025«Целе»

2:2

АПОЭЛ

Лига конференций

19.12.2024«Целе»

3:2

ТНС

Лига конференций

Последние пять матчей «Фиорентины»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Вердер»

2:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

29.03.2025«Айнтрахт»

1:0

«Штутгарт»

Бундеслига

16.03.2025«Бохум»

1:3

«Айнтрахт»

Бундеслига

13.03.2025«Айнтрахт»

4:1

«Аякс»

Лига Европы

09.03.2025«Айнтрахт»

1:2

«Унион»

Бундеслига

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Легия» - «Челси» (прогноз на матч)

22:00. «Юргорден» - «Рапид» (прогноз на матч)

22:00. «Целе» - «Фиорентина» 

22:00. «Бетис» - «Ягеллония» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Нападающий «Целе» Армандас Кучис порвал «кресты» и не сможет помочь словенской команде в борьбе за выход в полуфинал. Но это далеко не единственная проблема, которую предстоит решить скромному клубу в дуэли с «Фиорентиной». Словенцам для успешного прохождения в следующий этап не хватает не только опыта и класса, но и игровой практики. Фаворит пары очевиден. Остается угадать, по какому сценарию пойдет первая встреча.

Близость к финалу оставляет не так много простора для экспериментов, но тренерский штаб «фиалок» теоретически может предоставить отдых некоторым ключевым игрокам. Право на ошибку и возможность их исправить в ответной игре у флорентийцев есть. Если итальянские гости отнесутся к словенцам без должного уважения, то у последних будет шанс не проиграть в этот четверг.

Но уж больно часто получала по носу «Фиорентина» в финалах Лиги конференций, чтобы пойти на кадровую авантюру в четвертьфинале. На бумаге «фиалки» явно превосходят ближайшего соперника, так что не будем мудрить и сделаем выбор в пользу представителя Серии А, чуть подсластив коэффициент прогнозом на то, что отличиться в этой игре удастся игрокам каждой из команд.

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Целе»: Айхмаер, Кучис (оба - травма)

«Фиорентина»: Кольпани, Госенс (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Целе» - «Фиорентина»:

Позиция«Целе»

«Фиорентина»

Позиция

Вратарь41. Силва

40. Сантос

Вратарь

Защитник2. Ньето

3. Тута

Защитник

Защитник44. Бейгер

34. Коллинз

Защитник

Защитник3. Вуклишевич

21. Браун

Защитник

Защитник23. Карничник

13. Кристенсен

Полузащитник

Полузащитник 19. Забуковник

35. Тута

Полузащитник

Полузащитник 4. Дулка

16. Ларссон

Полузащитник 

Полузащитник88. Светлин

15. Скири

Полузащитник

Полузащитник35. Делорье-Шобе

19. Баойя

Полузащитник

Полузащитник11. Сешлар

27. Гетце

Полузащитник

Нападающий30. Эдмилсон

11. Этитике

Нападающий

Главный тренерАльберт Риера

Дино Топпмеллер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на победу «Целе» будет увеличен семикратно. Удачное пари на ничью будет рассчитано по коэффициенту 4.80. Прямая ставка на выигрыш «Фиорентины» сулит кэф 1.41.

Прогноз на матч «Легия» - «Челси»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Целе»- «Айнтрахт»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен за скромные победы гостей. На 0:1 в пользу «фиалок» можно поставить за 7.40, а на 1:2 - за 7.80.

Будет ли много голов в матче «Целе»- «Айнтрахт»?

Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.60 за ТБ 2.5. На то, что забитых мячей будет меньше трех (ТМ 2.5) можно заключить пари за 2.25.

Кто чаще всего выигрывал Лигу конференций?

В молодом турнире пока было сыграно лишь три финала. В 2022-м году первым обладателем трофея стала итальянская «Рома», в 2023-м - английский «Вест Хэм Юнайтед». Действующим обладателем чемпионского титула является греческий «Олимпиакос», обыгравший год назад в Афинах в дополнительное время итальянскую «Фиорентину».

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