Легия - Челси, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Фаворит в это паре очевиден, но по какому сценарию будет развиваться это четвертьфинальное противостояние? «Легии» никак нельзя ехать на ответную встречу в Лондон без запаса прочности. Даже ничья на своем поле оставит полякам минимум шансов на «Стэмфорд Бридж». Вряд ли игроки «Легии» с первых минут пойдут всеми силами в атаку, но рано или поздно хозяевам придется раскрыться. А уже если счет в матче откроют гости, то у польской команды и вовсе не останется других шансов.

Довольно прагматичная команда Энцо Марески теоретически может и согласиться на нулевую ничью, понимая, что баланс сил в Лондоне точно будет на ее стороне. Но сложно поверить, что на нулевую ничью согласится польский клуб. Вероятность того, что «Челси» сумеет открыть счет в Варшаве довольно высока. В такой ситуации хозяева будут обязаны отыгрываться, что неизбежно обернется предоставлением свободных зон для игроков «синих». Такой футбол вполне может обернуться для «Легии» разгромом. Делаем довольно рисковый, но обоснованный выбор в пользу победы «Челси» в довольно результативном матче, в котором будет забито не меньше четырех голов. Номинал удачной ставки на такой вариант будет увеличен более чем в три с половиной раза.