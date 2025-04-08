Легия - Челси, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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В четверг, 10 апреля, состоятся первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги конференций. Открывать игровую программу выпало паре «Легия» - «Челси», стартовый свисток во встрече которых в Варшаве прозвучит в 19:45 по московскому времени. Сможет ли польская команда на своем поле чем-то удивить европейского гранда? Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Легия» (Варшава, Польша)
10.04.2025, Чт
19:45 МСК
«Челси» (Лондон, Англия)
|П1 - 3.30
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Мейски» (Варшава, Польша)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Легии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Гурник»
1:2
«Легия»
Экстракласса
|28.03.2025
|«Легия»
0:0
«Погонь»
Экстракласса
|16.03.2025
|«Ракув»
3:2
«Легия»
Экстракласса
|13.03.2025
|«Легия»
2:0 ДВ
«Мольде»
Лига конференций
|10.03.2025
|«Мотор»
3:3
«Легия»
Экстракласса
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Брентфорд»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|13.03.2025
|«Челси»
1:0
«Копенгаген»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Челси»
1:0
«Лестер»
АПЛ
10 апреля, четверг
19:45. «Легия» - «Челси»
22:00. «Юргорден» - «Рапид» (прогноз на матч)
22:00. «Целе» - «Фиорентина» (прогноз на матч)
22:00. «Бетис» - «Ягеллония» (прогноз на матч)
Фаворит в это паре очевиден, но по какому сценарию будет развиваться это четвертьфинальное противостояние? «Легии» никак нельзя ехать на ответную встречу в Лондон без запаса прочности. Даже ничья на своем поле оставит полякам минимум шансов на «Стэмфорд Бридж». Вряд ли игроки «Легии» с первых минут пойдут всеми силами в атаку, но рано или поздно хозяевам придется раскрыться. А уже если счет в матче откроют гости, то у польской команды и вовсе не останется других шансов.
Довольно прагматичная команда Энцо Марески теоретически может и согласиться на нулевую ничью, понимая, что баланс сил в Лондоне точно будет на ее стороне. Но сложно поверить, что на нулевую ничью согласится польский клуб. Вероятность того, что «Челси» сумеет открыть счет в Варшаве довольно высока. В такой ситуации хозяева будут обязаны отыгрываться, что неизбежно обернется предоставлением свободных зон для игроков «синих». Такой футбол вполне может обернуться для «Легии» разгромом. Делаем довольно рисковый, но обоснованный выбор в пользу победы «Челси» в довольно результативном матче, в котором будет забито не меньше четырех голов. Номинал удачной ставки на такой вариант будет увеличен более чем в три с половиной раза.
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Потери
«Легия»: Лещински, Капустка (травма)
«Челси»: Лавиа, Фофана (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Легия» - «Челси»:
|Позиция
|«Легия»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Тобиаш
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|24. Зюлковски
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|12. Панков
5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
|19. Винагре
4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|13. Вшолек
3. Кукурелья
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Морисита
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Аугустыняк
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Элитим
20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ходына
19. Санчо
Нападающий
|Полузащитник
|82. Лукиньяс
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|17. Шкурин
18. Нкунку
Нападающий
|Главный тренер
|Гонсало Фейо
Энцо Мареска
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен сразу за три варианта: ничью 1:1 и победу гостей 0:1 или 0:2. Номинал удачного пари на любой из этих исходов будет умножен на 6.80.
Эксперты Winline прогнозируют довольно результативную игру в Варшаве. ТБ 2.5 можно взять за скромные 1.69, а ТМ 2.5 - за 2.11.
Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.
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