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8 апреля 10:23ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Легия - Челси, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Английский гранд - очевидный фаворит пары
Руслан Ипполитов

В четверг, 10 апреля, состоятся первые матчи четвертьфинальной стадии Лиги конференций. Открывать игровую программу выпало паре «Легия» - «Челси», стартовый свисток во встрече которых в Варшаве прозвучит в 19:45 по московскому времени. Сможет ли польская команда на своем поле чем-то удивить европейского гранда? Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Легия» (Варшава, Польша)

10.04.2025, Чт

19:45 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 3.30

Х - 3.50

П2 - 2.22

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Мейски» (Варшава, Польша)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Легии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Гурник»

1:2

«Легия»

Экстракласса

28.03.2025«Легия»

0:0

«Погонь»

Экстракласса

16.03.2025«Ракув»

3:2

«Легия»

Экстракласса

13.03.2025«Легия»

2:0 ДВ

«Мольде»

Лига конференций

10.03.2025«Мотор»

3:3

«Легия»

Экстракласса

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Брентфорд»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.03.2025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

13.03.2025«Челси»

1:0

«Копенгаген»

Лига конференций

09.03.2025«Челси»

1:0

«Лестер»

АПЛ

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Легия» - «Челси»

22:00. «Юргорден» - «Рапид» (прогноз на матч)

22:00. «Целе» - «Фиорентина» (прогноз на матч)

22:00. «Бетис» - «Ягеллония» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Фаворит в это паре очевиден, но по какому сценарию будет развиваться это четвертьфинальное противостояние? «Легии» никак нельзя ехать на ответную встречу в Лондон без запаса прочности. Даже ничья на своем поле оставит полякам минимум шансов на «Стэмфорд Бридж». Вряд ли игроки «Легии» с первых минут пойдут всеми силами в атаку, но рано или поздно хозяевам придется раскрыться. А уже если счет в матче откроют гости, то у польской команды и вовсе не останется других шансов.

Довольно прагматичная команда Энцо Марески теоретически может и согласиться на нулевую ничью, понимая, что баланс сил в Лондоне точно будет на ее стороне. Но сложно поверить, что на нулевую ничью согласится польский клуб. Вероятность того, что «Челси» сумеет открыть счет в Варшаве довольно высока. В такой ситуации хозяева будут обязаны отыгрываться, что неизбежно обернется предоставлением свободных зон для игроков «синих». Такой футбол вполне может обернуться для «Легии» разгромом. Делаем довольно рисковый, но обоснованный выбор в пользу победы «Челси» в довольно результативном матче, в котором будет забито не меньше четырех голов. Номинал удачной ставки на такой вариант будет увеличен более чем в три с половиной раза.     

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Легия»: Лещински, Капустка (травма)

«Челси»: Лавиа, Фофана (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Легия» - «Челси»:

Позиция«Легия»

«Челси»

Позиция

Вратарь1. Тобиаш

1. Санчес

Вратарь

Защитник24. Зюлковски

23. Чалоба 

Защитник

Защитник12. Панков

5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник19. Винагре

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник13. Вшолек

3. Кукурелья

Полузащитник

Полузащитник 25. Морисита

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 8. Аугустыняк

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник22. Элитим

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник11. Ходына

19. Санчо

Нападающий

Полузащитник82. Лукиньяс

7. Нету

Нападающий

Нападающий17. Шкурин

18. Нкунку

Нападающий

Главный тренерГонсало Фейо

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline предлагают щедрый коэффициент на успех польского клуба. Вероятность победы хозяев котируется за 5.20. Успех гостей - 1.55. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 4.09.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Легия»- «Челси»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен сразу за три варианта: ничью 1:1 и победу гостей 0:1 или 0:2. Номинал удачного пари на любой из этих исходов будет умножен на 6.80.

Будет ли много голов в матче «Легия»- «Челси»?

Эксперты Winline прогнозируют довольно результативную игру в Варшаве. ТБ 2.5 можно взять за скромные 1.69, а ТМ 2.5 - за 2.11

Кто действующий победитель Лиги конференций?

Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.

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