Босния и Герцеговина - Португалия, прогноз на 16 октября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

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Сборная Португалии досрочно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года. Позволит ли она себе сыграть спустя рукава в Зенице? От настроя гостей во многом будет зависеть исход встречи в Боснии и Герцеговине.
Турнир: квалификация Евро-2024, группа J, седьмой тур
Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)
Судьи: еще не определены
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|4
|2-11
|Португалия
|4
|1
|0
|11-2
Последние пять игр сборной Боснии и Герцеговины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2023
|Лихтенштейн
0:2
Босния и Герцеговина
Квалификация Евро-2024
|11.09.2023
|Исландия
1:0
Босния и Герцеговина
Квалификация Евро-2024
|08.09.2023
|Босния и Герцеговина
2:1
Лихтенштейн
Квалификация Евро-2024
|08.09.2023
|Босния и Герцеговина
0:2
Люксембург
Квалификация Евро-2024
|17.06.2023
|Португалия
3:0
Босния и Герцеговина
Квалификация Евро-2024
Последние пять игр сборной Португалии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2023
|Португалия
3:2
Словакия
Квалификация Евро-2024
|11.09.2023
|Португалия
9:0
Люксембург
Квалификация Евро-2024
|08.09.2023
|Словакия
0:1
Португалия
Квалификация Евро-2024
|20.06.2023
|Исландия
0:1
Португалия
Квалификация Евро-2024
|17.06.2023
|Португалия
3:0
Босния и Герцеговина
Квалификация Евро-2024
Положение команд в группе J после первого октябрьского тура не изменилось, но борьба за второе-третье места обострилась.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|7
|7
|0
|0
|27-2
|18
|2. Словакия
|7
|4
|1
|2
|10-5
|13
|3. Люксембург
|7
|3
|2
|2
|8-17
|11
|4. Босния
|7
|3
|0
|4
|7-9
|9
|5. Исландия
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|6. Лихтенштейн
|7
|0
|0
|7
|1-21
|0
Португальцы только в прошлом матче пропустили первые мячи в отборе - два от словаков. Но в Зеницу они прилетели уже в статусе победителя группы и участника финальной стадии Евро-2024. Могут позволить себе немного расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Идеальные предпосылки для результативного матча. Поставим на “обе забьют”.
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Правами на показ отборочных матчей чемпионата Европы по футболу в России обладает холдинг “Матч ТВ”. Встречу Боснии и Герцеговины с Португалией покажет кабельный канал “Матч Футбол 2”.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Футбол 2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Сборная Португалии
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Барселона»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»).
Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля очень высоким коэффициентом 6.20. Предложение на ничью тоже заманчивое - 4.30. На успех гостей можно поставить за 1.55.
Сборная Португалии разгромила боснийцев со счетом 5:0 благодаря дублю Роналду (5 минута - с пенальти, 20) и голам Фернандеша (25), Канселу (32) и Феликса (41).