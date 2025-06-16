Босния и Герцеговина - Португалия, прогноз на 16 октября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

Португальцы только в прошлом матче пропустили первые мячи в отборе - два от словаков. Но в Зеницу они прилетели уже в статусе победителя группы и участника финальной стадии Евро-2024. Могут позволить себе немного расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Идеальные предпосылки для результативного матча. Поставим на “обе забьют”.