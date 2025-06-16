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15 октября 11:40ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация Евро-2024

Босния и Герцеговина - Португалия, прогноз на 16 октября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

Продолжит ли Криштиану Роналду обновлять собственные рекорды?
Валентин Васильев

Сборная Португалии досрочно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2024 года. Позволит ли она себе сыграть спустя рукава в Зенице? От настроя гостей во многом будет зависеть исход встречи в Боснии и Герцеговине.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Босния и Герцеговина 

Место в рейтинге ФИФА: 63

13.10.2023, Пт

21:45 МСК

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 8

П1 - 6.20

Х - 4.30

П2 - 1.55

Турнир: квалификация Евро-2024, группа J, седьмой тур

Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Босния и Герцеговина0142-11
Португалия41011-2

Последние пять игр сборной Боснии и Герцеговины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2023Лихтенштейн

0:2

Босния и Герцеговина

Квалификация  Евро-2024

11.09.2023Исландия

1:0

Босния и Герцеговина

Квалификация  Евро-2024

08.09.2023Босния и Герцеговина

2:1

Лихтенштейн

Квалификация  Евро-2024

08.09.2023Босния и Герцеговина

0:2

Люксембург

Квалификация  Евро-2024

17.06.2023Португалия

3:0

Босния и Герцеговина

Квалификация  Евро-2024

Последние пять игр сборной Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2023Португалия

3:2

Словакия

Квалификация  Евро-2024

11.09.2023Португалия

9:0

Люксембург

Квалификация  Евро-2024

08.09.2023Словакия

0:1

Португалия

Квалификация  Евро-2024

20.06.2023Исландия

0:1

Португалия

Квалификация  Евро-2024

17.06.2023Португалия

3:0

Босния и Герцеговина

Квалификация  Евро-2024

Место в таблице

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Положение команд в группе J после первого октябрьского тура не изменилось, но борьба за второе-третье места обострилась.

КомандыИВНПМО
1. Португалия770027-218
2. Словакия741210-513
3. Люксембург73228-1711
4. Босния73047-99
5. Исландия721411-107
6. Лихтенштейн70071-210

Прогноз на матч

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Португальцы только в прошлом матче пропустили первые мячи в отборе - два от словаков. Но в Зеницу они прилетели уже в статусе победителя группы и участника финальной стадии Евро-2024. Могут позволить себе немного расслабиться и сыграть в свое удовольствие. Идеальные предпосылки для результативного матча. Поставим на “обе забьют”.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Правами на показ отборочных матчей чемпионата Европы по футболу в России обладает холдинг “Матч ТВ”. Встречу Боснии и Герцеговины с Португалией покажет кабельный канал “Матч Футбол 2”.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Сборная Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Барселона»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»).

Нападающие: Рикарду Орта («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля очень высоким коэффициентом 6.20. Предложение на ничью тоже заманчивое - 4.30. На успех гостей можно поставить за 1.55.

UPD: результат

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Сборная Португалии разгромила боснийцев со счетом 5:0 благодаря дублю Роналду (5 минута - с пенальти, 20) и голам Фернандеша (25), Канселу (32) и Феликса (41).

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