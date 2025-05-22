Сельта — Райо Вальекано, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Своей близостью к еврокубковой зоне «Райо Вальекано» обязано майским победам над вылетающим в Сегунду «Лас-Пальмасом» и скромным «Хетафе». «Сельта» же за последний месяц успела проиграть дважды, но как! Выездные 3:2 с «Реалом» и 4:3 с «Барселоной» сделали бы честь любой команде. В остальных трех встречах месяца команда из Виго побеждала уверенно.

Хозяева поля на бумаге выглядят безоговорочными фаворитами. Высокая мотивация соперника вряд ли станет ключевым мом ментом, ведь и самой «Сельте» проигрывать в последнем домашнем матче сезона не хочется. У хозяев есть шанс на ошибку, ведь в последнем туре им играть с «Хетафе». Но выбираем победу подопечных Клаудио Хиральдеса из-за того, что его команда просто сильней. «Сельта» любит и умеет атаковать, но три из пяти предыдущих встреч этих соперников заканчивались нулевыми ничьими. Добавим Тотал меньше 3.5.