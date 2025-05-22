Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
17 мая 10:11ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Сельта — Райо Вальекано, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Важный матч для распределения путевок в еврокубки
Руслан Ипполитов

Результат матча 37-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Райо Вальекано» сыграет значительную роль при выдачи еврокубковых аккредитаций. Команда из Виго без континентальных соревнований точно не останется, а вот мадридский клуб, в случае неудачи, рискует не попасть в Лигу конференций.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сельта» (Виго)

18.05.2025, Вс

20:00 МСК

«Райо Вальекано» (Мадрид) 

П1 - 1.75

Х - 3.95

П2 - 4.40

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур

Стадион: «Абанка Балаидос» (Виго, Испания)

Главный судья: еще не назначен

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Сельта»

4

5

8

21-23

«Райо Вальекано»

8

5

4

23-21

Последние пять матчей «Сельты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Сельта»

Примера

10.05.2025«Сельта»

3:2

«Севилья»

Примера

04.05.2025«Реал»

3:2

«Сельта»

Примера

23.04.2025«Сельта»

3:0

«Вильярреал»

Примера

19.04.2025«Барселона»

4:3

«Сельта»

Примера

Последние пять матчей «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025«Райо Вальекано»

2:2

«Бетис»

Примера

09.05.2025«Лас-Пальмас»

0:1

«Райо Вальекано»

Примера

02.05.2025«Райо Вальекано»

1:0

«Хетафе»

Примера

24.04.2025«Атлетико»

3:0

«Райо Вальекано»

Примера

19.04.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Валенсия»

Примера

Последние пять матчей «Сельты» и «Райо Вальекано»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Райо Вальекано»

2:1

«Сельта»

Примера

31.03.2024«Сельта»

0:0

«Райо Вальекано»

Примера

11.12.2023«Райо Вальекано»

0:0

«Сельта»

Примера

11.03.2023«Сельта»

3:0

«Райо Вальекано»

Примера

10.11.2022«Райо Вальекано»

0:0

«Сельта»

Примера

Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»

Турнирное положение

Свернуть

«Сельта» перед 37-м туром занимает 7-е место, а «Райо Вальекано» - 8-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона36274597-3685
2. Реал Мадрид36246674-3878
3. Атлетико362010660-2970
4. Атлетик361813553-2667
5. Вильярреал361810864-4764
6. Бетис361611955-4559
7. Сельта361571456-5452
8. Райо Вальекано3612121239-4448
9. Осасуна3611151045-5148
10. Мальорка361381534-4247
11. Валенсия3611121343-5245
12. Реал Сосьедад361271732-4243
13. Жирона361181742-5341
14. Севилья3610111540-4941
15. Хетафе361091731-3639
16. Эспаньол361091738-4939
17. Алавес369111636-4738
18. Леганес367131635-5634
19. Лас-Пальмас36882040-5832
20. Вальядолид36442826-8616

Прогноз на матч

Свернуть

Своей близостью к еврокубковой зоне «Райо Вальекано» обязано майским победам над вылетающим в Сегунду «Лас-Пальмасом» и скромным «Хетафе». «Сельта» же за последний месяц успела проиграть дважды, но как! Выездные 3:2 с «Реалом» и 4:3 с «Барселоной» сделали бы честь любой команде. В остальных трех встречах месяца команда из Виго побеждала уверенно.

Хозяева поля на бумаге выглядят безоговорочными фаворитами. Высокая мотивация соперника вряд ли станет ключевым мом ментом, ведь и самой «Сельте» проигрывать в последнем домашнем матче сезона не хочется. У хозяев есть шанс на ошибку, ведь в последнем туре им играть с «Хетафе». Но выбираем победу подопечных Клаудио Хиральдеса из-за того, что его команда просто сильней. «Сельта» любит и умеет атаковать, но три из пяти предыдущих встреч этих соперников заканчивались нулевыми ничьими. Добавим Тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сельта»: Жаилсон (травма) 

«Райо Вальекано»: Камельо (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сельта» - «Райо Вальекано»:

Позиция«Сельта»

«Райо Вальекано»

Позиция

Вратарь13. Гуайта

13. Баталья

Вратарь

Защитник32. Родригес

3. Чаварриа

Защитник

Защитник24. Домингес

5. Эрнандес

Защитник

Защитник21. Ристич

24. Лежен

Защитник

Полузащитник3. Мингеса

20. Балиу

Защитник

Полузащитник5. Каррейра

2. Рациу

Полузащитник

Полузащитник 8. Бельтран

4. Диас

Полузащитник 

Полузащитник6. Мориба

6. Сисс

Полузащитник

Нападающий28. Лопес

19. Де Фрутос

Полузащитник

Нападающий12. Гонсалес

18. Гарсия

Полузащитник

Нападающий7. Иглесиас

7. Паласон

Нападающий

Главный тренерКлаудио Хиральдес

Иньиго Перес

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты видят шансы хозяев поля на победу значительно более высокими. Вероятность успеха команды из Виго котируется за 1.75, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по красноречивому коэффициенту 4.40. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.95.

Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Сельта» - «Райо Вальекано»?

Самый низкий коэффициент при пари на точный счет (8.00) предложен за ничью 1:1. Успешная ставка на победу хозяев 2:1 и 1:0 будет рассчитана по кэфу 8.50. Угаданные 2:0 обернутся девятикратным увеличением номинала пари.

Кто забьет первый гол в матче «Сельта» - «Райо Вальекано»?

На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 2.60. Если первыми в игре отличаться игроки домашней команды, сыграет ставка за 1.52.

Будет ли много голов в матче «Сельта» - «Райо Вальекано»?

2-3 гола, если судить по котировкам, соперники на двоих сообразить должны. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.73. ТМ 3.5 предложен за 1.45. Вариант «обе забьют» идет за 1.72.

Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer254 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer254 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer588 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer209 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer223 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer588 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных