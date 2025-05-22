Сельта — Райо Вальекано, 18 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

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Результат матча 37-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и «Райо Вальекано» сыграет значительную роль при выдачи еврокубковых аккредитаций. Команда из Виго без континентальных соревнований точно не останется, а вот мадридский клуб, в случае неудачи, рискует не попасть в Лигу конференций.
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 37-й тур
Стадион: «Абанка Балаидос» (Виго, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Сельта»
4
5
8
21-23
|«Райо Вальекано»
8
5
4
23-21
Последние пять матчей «Сельты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Сельта»
Примера
|10.05.2025
|«Сельта»
3:2
«Севилья»
Примера
|04.05.2025
|«Реал»
3:2
«Сельта»
Примера
|23.04.2025
|«Сельта»
3:0
«Вильярреал»
Примера
|19.04.2025
|«Барселона»
4:3
«Сельта»
Примера
Последние пять матчей «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|«Райо Вальекано»
2:2
«Бетис»
Примера
|09.05.2025
|«Лас-Пальмас»
0:1
«Райо Вальекано»
Примера
|02.05.2025
|«Райо Вальекано»
1:0
«Хетафе»
Примера
|24.04.2025
|«Атлетико»
3:0
«Райо Вальекано»
Примера
|19.04.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Валенсия»
Примера
Последние пять матчей «Сельты» и «Райо Вальекано»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Райо Вальекано»
2:1
«Сельта»
Примера
|31.03.2024
|«Сельта»
0:0
«Райо Вальекано»
Примера
|11.12.2023
|«Райо Вальекано»
0:0
«Сельта»
Примера
|11.03.2023
|«Сельта»
3:0
«Райо Вальекано»
Примера
|10.11.2022
|«Райо Вальекано»
0:0
«Сельта»
Примера
Прогноз на матч «Барселона» - «Вильярреал»
«Сельта» перед 37-м туром занимает 7-е место, а «Райо Вальекано» - 8-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|36
|27
|4
|5
|97-36
|85
|2. Реал Мадрид
|36
|24
|6
|6
|74-38
|78
|3. Атлетико
|36
|20
|10
|6
|60-29
|70
|4. Атлетик
|36
|18
|13
|5
|53-26
|67
|5. Вильярреал
|36
|18
|10
|8
|64-47
|64
|6. Бетис
|36
|16
|11
|9
|55-45
|59
|7. Сельта
|36
|15
|7
|14
|56-54
|52
|8. Райо Вальекано
|36
|12
|12
|12
|39-44
|48
|9. Осасуна
|36
|11
|15
|10
|45-51
|48
|10. Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-42
|47
|11. Валенсия
|36
|11
|12
|13
|43-52
|45
|12. Реал Сосьедад
|36
|12
|7
|17
|32-42
|43
|13. Жирона
|36
|11
|8
|17
|42-53
|41
|14. Севилья
|36
|10
|11
|15
|40-49
|41
|15. Хетафе
|36
|10
|9
|17
|31-36
|39
|16. Эспаньол
|36
|10
|9
|17
|38-49
|39
|17. Алавес
|36
|9
|11
|16
|36-47
|38
|18. Леганес
|36
|7
|13
|16
|35-56
|34
|19. Лас-Пальмас
|36
|8
|8
|20
|40-58
|32
|20. Вальядолид
|36
|4
|4
|28
|26-86
|16
Своей близостью к еврокубковой зоне «Райо Вальекано» обязано майским победам над вылетающим в Сегунду «Лас-Пальмасом» и скромным «Хетафе». «Сельта» же за последний месяц успела проиграть дважды, но как! Выездные 3:2 с «Реалом» и 4:3 с «Барселоной» сделали бы честь любой команде. В остальных трех встречах месяца команда из Виго побеждала уверенно.
Хозяева поля на бумаге выглядят безоговорочными фаворитами. Высокая мотивация соперника вряд ли станет ключевым мом ментом, ведь и самой «Сельте» проигрывать в последнем домашнем матче сезона не хочется. У хозяев есть шанс на ошибку, ведь в последнем туре им играть с «Хетафе». Но выбираем победу подопечных Клаудио Хиральдеса из-за того, что его команда просто сильней. «Сельта» любит и умеет атаковать, но три из пяти предыдущих встреч этих соперников заканчивались нулевыми ничьими. Добавим Тотал меньше 3.5.
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Текстовые трансляции матча будут доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
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|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Сельта»: Жаилсон (травма)
«Райо Вальекано»: Камельо (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сельта» - «Райо Вальекано»:
|Позиция
|«Сельта»
«Райо Вальекано»
Позиция
|Вратарь
|13. Гуайта
13. Баталья
Вратарь
|Защитник
|32. Родригес
3. Чаварриа
Защитник
|Защитник
|24. Домингес
5. Эрнандес
Защитник
|Защитник
|21. Ристич
24. Лежен
Защитник
|Полузащитник
|3. Мингеса
20. Балиу
Защитник
|Полузащитник
|5. Каррейра
2. Рациу
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Бельтран
4. Диас
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мориба
6. Сисс
Полузащитник
|Нападающий
|28. Лопес
19. Де Фрутос
Полузащитник
|Нападающий
|12. Гонсалес
18. Гарсия
Полузащитник
|Нападающий
|7. Иглесиас
7. Паласон
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Хиральдес
Иньиго Перес
Главный тренер
Эксперты видят шансы хозяев поля на победу значительно более высокими. Вероятность успеха команды из Виго котируется за 1.75, а сыгравшая ставка на гостей будет рассчитана по красноречивому коэффициенту 4.40. Успешная ставка на ничью приведет к расчету по кэфу 3.95.
Прогноз на матч «Севилья» - «Реал»
Самый низкий коэффициент при пари на точный счет (8.00) предложен за ничью 1:1. Успешная ставка на победу хозяев 2:1 и 1:0 будет рассчитана по кэфу 8.50. Угаданные 2:0 обернутся девятикратным увеличением номинала пари.
На то, что счет в матче откроет мадридский клуб, можно поставить с коэффициентом 2.60. Если первыми в игре отличаться игроки домашней команды, сыграет ставка за 1.52.
2-3 гола, если судить по котировкам, соперники на двоих сообразить должны. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.73. ТМ 3.5 предложен за 1.45. Вариант «обе забьют» идет за 1.72.
Прогноз на матч «Валенсия» - «Атлетик» Б
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