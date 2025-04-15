Челси — Легия, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги конференций в паре «Челси» - «Легия». Польская команда на своем поле уступила в первой встрече 0:3 и теперь на «Стэмфорд Бридж» гостям нужна победаа с разницей в четыре мяча. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон, Англия)
17.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Легия» (Варшава, Польша)
|П1 - 1.20
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Легии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Легия»
0:1
«Ягеллония»
Экстракласса
|10.04.2025
|«Легия»
0:3
«Челси»
Лига конференций
|06.04.2025
|«Гурник»
1:2
«Легия»
Экстракласса
|28.03.2025
|«Легия»
0:0
«Погонь»
Экстракласса
|16.03.2025
|«Ракув»
3:2
«Легия»
Экстракласса
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Челси»
2:2
«Ипсвич»
АПЛ
|10.04.2025
|«Легия»
0:3
«Челси»
Лига конференций
|06.04.2025
|«Брентфорд»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Легия» - «Челси» - 0:3
«Юргорден» - «Рапид» - 0:1
«Целе» - «Фиорентина» - 1:2
«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0
Ответные встречи
19:45. «Фиорентина» - «Целе» (прогноз на матч)
19:45. «Ягеллония» - «Бетис» (прогноз на матч)
22:00. «Рапид» - «Юргорден» (прогноз на матч)
22:00. «Челси» - «Легия»
Результат встречи в Варшаве не может не отразиться на характере ответного матча. После крупной выездной победы тренерский штаб лондонского клуба имеет все основания предоставить дополнительный отдых некоторым ключевым футболистам. Фактор своего поля, добытая фора и несомненное превосходство в классе команды Энцо Марески заставляют усомниться в серьезном настрое хозяев. Выиграть или хотя бы добиться ничьей на «Стэмфорд Бридж» полякам это вряд ли поможет, но на гол престижа «Легия» вполне может рассчитывать.
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Потери
«Легия»: Лещински (травма)
«Челси»: Лавиа, У. Фофана, Д. Фофана, Гиу (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Легия»:
|Позиция
|«Легия»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Тобиаш
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|24. Зюлковски
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|12. Панков
5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
|19. Винагре
4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|13. Вшолек
3. Кукурелья
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Морисита
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Аугустыняк
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Элитим
20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ходына
19. Санчо
Нападающий
|Полузащитник
|82. Лукиньяс
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|17. Шкурин
18. Нкунку
Нападающий
|Главный тренер
|Гонсало Фейо
Энцо Мареска
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен сразу за победу английского клуба 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20.
Прогноз на матч «Рапид» - «Юргорден»
Турнирная сетка в следующей стадии сводит сильнейшего из англо-польского противостояния с лучшим из дуэта «Юргорден» - Рапид.
Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.
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