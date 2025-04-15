Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
14 апреля 11:07ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Челси — Легия, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

После крупного поражения в Варшаве у польского клуба лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Руслан Ипполитов

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги конференций в паре «Челси» - «Легия». Польская команда на своем поле уступила в первой встрече 0:3 и теперь на «Стэмфорд Бридж» гостям нужна победаа с разницей в четыре мяча. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон, Англия)

17.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Легия» (Варшава, Польша)

П1 - 1.20

Х - 6.40

П2 - 11.00

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Форма команд

Свернуть

Последние пять матчей «Легии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Легия»

0:1

«Ягеллония»

Экстракласса

10.04.2025«Легия»

0:3

«Челси»

Лига конференций

06.04.2025«Гурник»

1:2

«Легия»

Экстракласса

28.03.2025«Легия»

0:0

«Погонь»

Экстракласса

16.03.2025«Ракув»

3:2

«Легия»

Экстракласса

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Челси»

2:2

«Ипсвич»

АПЛ

10.04.2025«Легия»

0:3

«Челси»

Лига конференций

06.04.2025«Брентфорд»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.03.2025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

Расписание четвертьфинальных матчей

Свернуть

Первые встречи

10 апреля, четверг

«Легия» - «Челси» - 0:3

«Юргорден» - «Рапид» - 0:1 

«Целе» - «Фиорентина» - 1:2

«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0

Ответные встречи

19:45. «Фиорентина» - «Целе» (прогноз на матч)

19:45. «Ягеллония» - «Бетис» (прогноз на матч)

22:00. «Рапид» - «Юргорден» (прогноз на матч)

22:00. «Челси» - «Легия»

Прогноз на матч

Свернуть

Результат встречи в Варшаве не может не отразиться на характере ответного матча. После крупной выездной победы тренерский штаб лондонского клуба имеет все основания предоставить дополнительный отдых некоторым ключевым футболистам. Фактор своего поля, добытая фора и несомненное превосходство в классе команды Энцо Марески заставляют усомниться в серьезном настрое хозяев. Выиграть или хотя бы добиться ничьей на «Стэмфорд Бридж» полякам это вряд ли поможет, но на гол престижа «Легия» вполне может рассчитывать

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В России матчи Лиги конференций доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Легия»: Лещински (травма)

«Челси»: Лавиа, У. Фофана, Д. Фофана, Гиу (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Легия»:

Позиция«Легия»

«Челси»

Позиция

Вратарь1. Тобиаш

1. Санчес

Вратарь

Защитник24. Зюлковски

23. Чалоба 

Защитник

Защитник12. Панков

5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник19. Винагре

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник13. Вшолек

3. Кукурелья

Полузащитник

Полузащитник 25. Морисита

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 8. Аугустыняк

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник22. Элитим

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник11. Ходына

19. Санчо

Нападающий

Полузащитник82. Лукиньяс

7. Нету

Нападающий

Нападающий17. Шкурин

18. Нкунку

Нападающий

Главный тренерГонсало Фейо

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты Winline предлагают космический коэффициент на успех польского клуба. Вероятность победы гостей котируется за 11.00. Успех хозяев - мизерные 1.20. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 6.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Челси»- «Легия»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен сразу за победу английского клуба 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20.

Прогноз на матч «Рапид» - «Юргорден»

Турнирная сетка в следующей стадии сводит сильнейшего из англо-польского противостояния с лучшим из дуэта «Юргорден» - Рапид.

Кто действующий победитель Лиги конференций?

Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров