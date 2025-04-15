Челси — Легия, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Челси» - «Легия» ?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен сразу за победу английского клуба 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20.

Турнирная сетка в следующей стадии сводит сильнейшего из англо-польского противостояния с лучшим из дуэта «Юргорден» - Рапид.

Кто действующий победитель Лиги конференций ?

Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.