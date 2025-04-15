Рапид — Юргорден, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
17 апреля в Вене встретятся местный местный «Рапид» и шведский «Юргорден». В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций с минимальным преимуществом выиграла австрийская команда, что дает хозяевам предстоящей встречи небольшое преимущество. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем интересные котировки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рапид» (Вена, Австрия)
17.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)
|П1 - 1.75
Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 1:0
Стадион: «Альянц» (Вена, Австрия)
Главный судья: еще не назначен
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Юргорден»
|0
|0
|3
|2-7
|«Рапид»
|3
|0
|0
|7-2
Последние пять матчей «Юргордена»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Хаммарбю»
2:0
«Юргорден»
Аллсвенскан
|10.04.2025
|«Юргорден»
0:1
«Рапид»
Лига конференций
|05.04.2025
|«Сириус»
0:1
«Юргорден»
Аллсвенскан
|29.03.2025
|«Юргорден»
0:1
«Мальме»
Аллсвенскан
|13.03.2025
|«Юргорден»
3:0
«Пафос»
Лига конференций
Последние пять матчей «Рапида»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Рапид»
2:0
«Аустрия»
Бундеслига
|10.04.2025
|«Юргорден»
0:1
«Рапид»
Лига конференций
|04.04.2025
|«Штурм»
2:0
«Рапид»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Рапид»
0:2
«Зальцбург»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Рапид»
3:0
«Грацер»
Бундеслига
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Легия» - «Челси» - 0:3
«Юргорден» - «Рапид» - 0:1
«Целе» - «Фиорентина» - 1:2
«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0
Ответные встречи
19:45. «Фиорентина» - «Целе» (прогноз на матч)
19:45. «Ягеллония» - «Бетис» (прогноз на матч)
22:00. «Рапид» - «Юргорден»
22:00. «Челси» - «Легия» (прогноз на матч)
В первой встрече «Юргорден» как минимум не заслуживал поражения, но «Рапид» оказался удачливей или, быть может, чуть выше классом. Добытая на выезде фора дает австрийскому клубу заметное преимущество, которое, правда, необходимо еще суметь использовать. Ждать открытого футбола от хозяев поля в такой ситуации вряд ли стоит, ведь высокий игровой темп и игра на встречных курсах выгодны гостям, которым необходимо отыгрываться. А полностью раскрываться с самого начала встречи самоубийственно уже для «Юргордена». Перестрахуемся и выберем вариант, который устроит «Рапид» - австрийцы не проиграют. Добавим к проходу хозяев поля в полуфинал общую результативность, которая вряд ли при имеющихся вводных будет высокой.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В России матчи Лиги конференций доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Юргорден»: нет потерь
«Рапид»: Орглер, Гешль, Вурмбранд (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рапид» - «Юргорден»:
|Позиция
|«Юргорден»
«Рапид»
Позиция
|Вратарь
|45. Манойлович
45. Хедль
Вратарь
|Защитник
|18. Штоль
55. Цветкович
Защитник
|Защитник
|5. Теньо
77. Болла
Защитник
|Защитник
|4. Ларссон
6. Ро-Яо
Защитник
|Защитник
|27. Косуги
23. Ауэр
Защитник
|Полузащитник
|20. Силтанен
8. Гргич
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Экдаль
22. Янссон
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гулликсен
28. Освальд
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Фаллениус
18. Зайдль
Полузащитник
|Нападающий
|10. Нгуен
99. Кара
Нападающий
|Нападающий
|11. Саво
7. Беле
Нападающий
|Главный тренер
|Роберт Бьеркнеше
Роберт Клаус
Главный тренер
Прогноз на матч «Ягеллония» - «Бетис»
В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на минимальную победу хозяев 1:0. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.
Прогноз на матч «Челси» - «Легия»
На следующей стадии турнирная сетка сводит победителя пары с лучшей командой из англо-польского противостояния «Челси»- «Легия».
Главные фавориты от PARI на титул:
«Челси» - 1.45
«Бетис» - 5.10
«Фиорентина» - 7.00
На победу в турнире «Юргордена» можно поставить с коэффициентом 150.00, на «Рапид» - за 17.00.
Партнерский проект