Рапид — Юргорден, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «Рапид» - «Юргорден» ?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на минимальную победу хозяев 1:0. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.

С кем в полуфинале встретится победитель пары «Рапид» - «Юргорден» ?

На следующей стадии турнирная сетка сводит победителя пары с лучшей командой из англо-польского противостояния «Челси»- «Легия».

Кто выиграет Лигу конференций ?

Главные фавориты от PARI на титул:

«Челси» - 1.45

«Бетис» - 5.10

«Фиорентина» - 7.00

На победу в турнире «Юргордена» можно поставить с коэффициентом 150.00, на «Рапид» - за 17.00.