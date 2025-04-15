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14 апреля 14:07ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Рапид — Юргорден, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Австрийский клуб - фаворит в борьбе за выход в полуфинал
Руслан Ипполитов

17 апреля в Вене встретятся местный местный «Рапид» и шведский «Юргорден». В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций с минимальным преимуществом выиграла австрийская команда, что дает хозяевам предстоящей встречи небольшое преимущество. Разбираемся в предматчевых раскладах и ищем интересные котировки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рапид» (Вена, Австрия)

17.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Юргорден» (Стокгольм, Швеция)

П1 - 1.75

Х - 3.70

П2 - 4.90

Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 1:0

Стадион: «Альянц» (Вена, Австрия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Юргорден»0032-7
«Рапид»3007-2

Последние пять матчей «Юргордена»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Хаммарбю»

2:0

«Юргорден»

Аллсвенскан

10.04.2025«Юргорден»

0:1

«Рапид»

Лига конференций

05.04.2025«Сириус»

0:1

«Юргорден»

Аллсвенскан

29.03.2025«Юргорден»

0:1

«Мальме»

Аллсвенскан

13.03.2025«Юргорден»

3:0

«Пафос»

Лига конференций

Последние пять матчей «Рапида»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Рапид»

2:0

«Аустрия»

Бундеслига

10.04.2025«Юргорден»

0:1

«Рапид»

Лига конференций

04.04.2025«Штурм»

2:0

«Рапид»

Бундеслига

30.03.2025«Рапид»

0:2

«Зальцбург»

Бундеслига

16.03.2025«Рапид»

3:0

«Грацер»

Бундеслига

Расписание четвертьфинальных матчей

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Первые встречи

10 апреля, четверг

«Легия» - «Челси» - 0:3

«Юргорден» - «Рапид» - 0:1 

«Целе» - «Фиорентина» - 1:2

«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0

Ответные встречи

19:45. «Фиорентина» - «Целе» (прогноз на матч

19:45. «Ягеллония» - «Бетис» (прогноз на матч)

22:00. «Рапид» - «Юргорден» 

22:00. «Челси» - «Легия» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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В первой встрече «Юргорден» как минимум не заслуживал поражения, но «Рапид» оказался удачливей или, быть может, чуть выше классом. Добытая на выезде фора дает австрийскому клубу заметное преимущество, которое, правда, необходимо еще суметь использовать. Ждать открытого футбола от хозяев поля в такой ситуации вряд ли стоит, ведь высокий игровой темп и игра на встречных курсах выгодны гостям, которым необходимо отыгрываться. А полностью раскрываться с самого начала встречи самоубийственно уже для «Юргордена». Перестрахуемся и выберем вариант, который устроит «Рапид» - австрийцы не проиграют.  Добавим к проходу хозяев поля в полуфинал общую результативность, которая вряд ли при имеющихся вводных будет высокой. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Юргорден»: нет потерь

«Рапид»: Орглер, Гешль, Вурмбранд (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рапид» - «Юргорден»:

Позиция«Юргорден»

«Рапид»

Позиция

Вратарь45. Манойлович

45. Хедль

Вратарь

Защитник18. Штоль

55. Цветкович

Защитник

Защитник5. Теньо

77. Болла

Защитник

Защитник4. Ларссон

6. Ро-Яо

Защитник

Защитник27. Косуги

23. Ауэр 

Защитник

Полузащитник 20. Силтанен

8. Гргич

Полузащитник

Полузащитник 8. Экдаль

22. Янссон

Полузащитник 

Полузащитник7. Гулликсен

28. Освальд

Полузащитник

Полузащитник15. Фаллениус

18. Зайдль

Полузащитник

Нападающий10. Нгуен

99. Кара

Нападающий

Нападающий11. Саво

7. Беле

Нападающий

Главный тренерРоберт Бьеркнеше

Роберт Клаус

Главный тренер

Прогноз на матч «Ягеллония» - «Бетис»

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI оценивают вероятность успеха хозяев кэфом 1.75, а гостей - 4.90. При ничьей букмекер рассчитает пари по коэффициенту 3.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Рапид»- «Юргорден»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен на минимальную победу хозяев 1:0. Номинал сыгравшей ставки на такой исход будет увеличен семикратно.

Прогноз на матч «Челси» - «Легия»

С кем в полуфинале встретится победитель пары «Рапид»- «Юргорден»?

На следующей стадии турнирная сетка сводит победителя пары с лучшей командой из англо-польского противостояния «Челси»- «Легия».

Кто выиграет Лигу конференций?

Главные фавориты от PARI на титул:

«Челси» - 1.45

«Бетис» - 5.10

«Фиорентина» - 7.00

На победу в турнире «Юргордена» можно поставить с коэффициентом 150.00, на «Рапид» - за 17.00.

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