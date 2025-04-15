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14 апреля 13:23ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Фиорентина — Целе, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

«Фиалки» на пути к третьему финалу ЛК
Руслан Ипполитов

«Фиорентина» может в третий раз добраться до финала Лиги конференций, но для начала итальянскому клубу необходимо оформить выход в полуфинал. В первой четвертьфинальной встрече со словенским клубом «Целе» команда Раффаэле Палладино не сняла все вопросы относительно победителя пары. Разбираемся в предматчевых раскладах и коэффициентах букмекерских контор. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фиорентина» (Италия)

17.04.2025, Чт

19:45 МСК

«Целе» (Словения)

П1 - 1.36

Х - 5.20

П2 - 7.40

Турнир: Лига Европы конференций, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 2:1

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Целе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.04.2025«Целе»

1:2

«Фиорентина»

Лига конференций

13.03.2025«Лугано»

5:4 (1:3 - пен.)

«Целе»

Лига конференций

06.03.2025«Целе»

1:0

«Лугано»

Лига конференций

20.02.2025АПОЭЛ

0:2

«Целе»

Лига конференций

13.02.2025«Целе»

2:2

АПОЭЛ

Лига конференций

Последние пять матчей «Фиорентины»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025 «Фиорентина»

0:0

 «Парма»

Серия А

10.04.2025 «Целе» 

1:2

 «Фиорентина»

Лига конференций

05.04.2025«Милан»

2:2

 «Фиорентина»

Серия А

30.03.2025 «Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Серия А

16.03.2025 «Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

Расписание четвертьфинальных матчей

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Первые встречи

10 апреля, четверг

«Легия» - «Челси» - 0:3

«Юргорден» - «Рапид» - 0:1 

«Целе» - «Фиорентина» - 1:2

«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0

Ответные встречи

19:45. «Фиорентина» - «Целе» 

19:45. «Ягеллония» - «Бетис» (прогноз на матч)

22:00. «Рапид» - «Юргорден» (прогноз на матч)

22:00. «Челси» - «Легия» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Первую встречу в Словении «Фиорентина» выиграла на классе. По большинству основных статистических показателей в той встрече «Целе» не уступала, а порой и превосходила более статусного соперника. В матче на своем поле «фиалки» будут несомненными фаворитами, но если команда Палладино не отнесется к сопернику серьезно, то будет обречена на серьезные проблемы. Вплоть до вылета из турнира.

Результат первого матча не оставляет словенцам иного выбора, кроме как идти в атаку. Более мастеровитая «Фиорентина» в такой ситуации способна сыграть весьма результативно, так что выбор сделаем не в пользу победителя, а количества голов во Флоренции. Рискнем предположить, что на «Артемио Франки» забитых мячей будет как минимум на один больше, чем в первом матче в Словении. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Целе»: нет потерь

«Фиорентина»: Кольпани, Госенс (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Целе»:

Позиция«Целе»

«Фиорентина»

Позиция

Вратарь41. Силва

43. Де Хеа

Вратарь

Защитник2. Ньето

6. Раньери

Защитник

Защитник44. Бейгер

18. Мари

Защитник

Защитник3. Вуклишевич

5. Понграчич

Защитник

Защитник23. Карничник

65. Паризи

Полузащитник

Полузащитник 19. Забуковник

2. Додо

Полузащитник

Полузащитник 4. Дулка

44. Фаджоли

Полузащитник 

Полузащитник88. Светлин

8. Мандрагора

Полузащитник

Полузащитник35. Делорье-Шобе

32. Катальди

Полузащитник

Полузащитник11. Сешлар

10. Гудмундссон

Полузащитник

Нападающий30. Эдмилсон

20. Кин

Нападающий

Главный тренерАльберт Риера

Раффаэле Палладино

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на победу «Целе» будет рассчитан по коэффициенту 7.40. Удачное пари на ничью - 5.20. Прямая ставка на выигрыш «Фиорентины» сулит кэф 1.36.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фиорентина»- «Целе»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.80) предложен за победу хозяев 2:0.

Прогноз на матч «Ягеллония» - «Бетис»

С кем в полуфинале встретится победитель пары «Фиорентина»- «Целе»?

Это будет либо польская «Ягеллония», либо испанский «Бетис».

Кто чаще всего выигрывал Лигу конференций?

В молодом турнире пока было сыграно лишь три финала. В 2022-м году первым обладателем трофея стала итальянская «Рома», в 2023-м - английский «Вест Хэм Юнайтед». Действующим обладателем чемпионского титула является греческий «Олимпиакос», обыгравший год назад в Афинах в дополнительное время итальянскую «Фиорентину».

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