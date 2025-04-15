Фиорентина — Целе, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Первую встречу в Словении «Фиорентина» выиграла на классе. По большинству основных статистических показателей в той встрече «Целе» не уступала, а порой и превосходила более статусного соперника. В матче на своем поле «фиалки» будут несомненными фаворитами, но если команда Палладино не отнесется к сопернику серьезно, то будет обречена на серьезные проблемы. Вплоть до вылета из турнира.

Результат первого матча не оставляет словенцам иного выбора, кроме как идти в атаку. Более мастеровитая «Фиорентина» в такой ситуации способна сыграть весьма результативно, так что выбор сделаем не в пользу победителя, а количества голов во Флоренции. Рискнем предположить, что на «Артемио Франки» забитых мячей будет как минимум на один больше, чем в первом матче в Словении.