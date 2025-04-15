Фиорентина — Целе, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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«Фиорентина» может в третий раз добраться до финала Лиги конференций, но для начала итальянскому клубу необходимо оформить выход в полуфинал. В первой четвертьфинальной встрече со словенским клубом «Целе» команда Раффаэле Палладино не сняла все вопросы относительно победителя пары. Разбираемся в предматчевых раскладах и коэффициентах букмекерских контор.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фиорентина» (Италия)
17.04.2025, Чт
19:45 МСК
«Целе» (Словения)
|П1 - 1.36
Турнир: Лига Европы конференций, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 2:1
Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Целе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.04.2025
|«Целе»
1:2
«Фиорентина»
Лига конференций
|13.03.2025
|«Лугано»
5:4 (1:3 - пен.)
«Целе»
Лига конференций
|06.03.2025
|«Целе»
1:0
«Лугано»
Лига конференций
|20.02.2025
|АПОЭЛ
0:2
«Целе»
Лига конференций
|13.02.2025
|«Целе»
2:2
АПОЭЛ
Лига конференций
Последние пять матчей «Фиорентины»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Фиорентина»
0:0
«Парма»
Серия А
|10.04.2025
|«Целе»
1:2
«Фиорентина»
Лига конференций
|05.04.2025
|«Милан»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|30.03.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Легия» - «Челси» - 0:3
«Юргорден» - «Рапид» - 0:1
«Целе» - «Фиорентина» - 1:2
«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0
Ответные встречи
19:45. «Фиорентина» - «Целе»
19:45. «Ягеллония» - «Бетис» (прогноз на матч)
22:00. «Рапид» - «Юргорден» (прогноз на матч)
22:00. «Челси» - «Легия» (прогноз на матч)
Первую встречу в Словении «Фиорентина» выиграла на классе. По большинству основных статистических показателей в той встрече «Целе» не уступала, а порой и превосходила более статусного соперника. В матче на своем поле «фиалки» будут несомненными фаворитами, но если команда Палладино не отнесется к сопернику серьезно, то будет обречена на серьезные проблемы. Вплоть до вылета из турнира.
Результат первого матча не оставляет словенцам иного выбора, кроме как идти в атаку. Более мастеровитая «Фиорентина» в такой ситуации способна сыграть весьма результативно, так что выбор сделаем не в пользу победителя, а количества голов во Флоренции. Рискнем предположить, что на «Артемио Франки» забитых мячей будет как минимум на один больше, чем в первом матче в Словении.
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Потери
«Целе»: нет потерь
«Фиорентина»: Кольпани, Госенс (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фиорентина» - «Целе»:
|Позиция
|«Целе»
«Фиорентина»
Позиция
|Вратарь
|41. Силва
43. Де Хеа
Вратарь
|Защитник
|2. Ньето
6. Раньери
Защитник
|Защитник
|44. Бейгер
18. Мари
Защитник
|Защитник
|3. Вуклишевич
5. Понграчич
Защитник
|Защитник
|23. Карничник
65. Паризи
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Забуковник
2. Додо
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Дулка
44. Фаджоли
Полузащитник
|Полузащитник
|88. Светлин
8. Мандрагора
Полузащитник
|Полузащитник
|35. Делорье-Шобе
32. Катальди
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Сешлар
10. Гудмундссон
Полузащитник
|Нападающий
|30. Эдмилсон
20. Кин
Нападающий
|Главный тренер
|Альберт Риера
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.80) предложен за победу хозяев 2:0.
Прогноз на матч «Ягеллония» - «Бетис»
Это будет либо польская «Ягеллония», либо испанский «Бетис».
В молодом турнире пока было сыграно лишь три финала. В 2022-м году первым обладателем трофея стала итальянская «Рома», в 2023-м - английский «Вест Хэм Юнайтед». Действующим обладателем чемпионского титула является греческий «Олимпиакос», обыгравший год назад в Афинах в дополнительное время итальянскую «Фиорентину».
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