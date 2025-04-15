Ягеллония — Бетис, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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17 апреля один из главных фаворитов Лиги конференций - «Бетис» - встретится в ответном четвертьфинальном матче с «Ягеллонией». Польский клуб впервые в своей истории пробился в основную стадию еврокубков, что уже можно признать значимым достижением, а его попадание в четвертьфинал - спортивным подвигом. После поражения в Севилье команда из Восточной Европы сохраняет лишь призрачные шансы на выход в следующий раунд плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ягеллония» (Белосток, Польша)
17.04.2025, Чт
19:45 МСК
«Бетис» (Севилья, Испания)
|П1 - 4.15
Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, ответный матч
Первая встреча: 0:2
Стадион: «Мейски» (Белсток, Польша)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Бетис»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|10.04.2025
|«Бетис»
2:0
«Ягеллония»
Лига конференций
|05.04.2025
|«Барселона»
1:1
«Бетис»
Примера
|30.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Севилья»
Примера
|16.03.2025
|«Леганес»
2:3
«Бетис»
Примера
Последние пять матчей «Ягеллонии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Легия»
0:1
«Ягеллония»
Экстракласса
|10.04.2025
|«Бетис»
2:0
«Ягеллония»
Лига конференций
|06.04.2025
|«Ягеллония»
1:1
«Пяст»
Экстракласса
|29.04.2025
|«Лехия»
1:0
«Ягеллония»
Экстракласса
|16.03.2025
|«Ягеллония»
2:1
«Лех»
Экстракласса
Первые встречи
10 апреля, четверг
«Легия» - «Челси» - 0:3
«Юргорден» - «Рапид» - 0:1
«Целе» - «Фиорентина» - 1:2
«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0
Ответные встречи
19:45. «Фиорентина» - «Целе» (прогноз на матч)
19:45. «Ягеллония» - «Бетис»
22:00. «Рапид» - «Юргорден» (прогноз на матч)
22:00. «Челси» - «Легия» (прогноз на матч)
В текущем розыгрыше Лиги конференций у «Бетиса» не часто проявлялся инстинкт убийцы. Под горячую руку севильцев попадали украинский «Кривбасс» (3:0), бельгийский «Гент» (0:3), нарвавшийся на испанцев в стыковых матчах, и португальская «Витория», посмевшая сыграть с «Бетисом» вничью в первом матче первого раунда плей-офф, за что получила на своем поле четыре безответных мяча. В остальных играх команда Мануэля Пеллегрини если и побеждала, то делала это без шика и блеска. Первая четвертьфинальная встреча с «Ягеллонией» сложилась для испанской команды вполне благополучно, и сверхнастроя от гостей в Польше ждать нет оснований.
Севильцам нужны силы для выступления во внутреннем первенстве, и тратить их в Белостоке без крайней надобности подопечные Пеллегрини не станут. В четырех ближайших турах испанской Примеры «Бетису» предстоят встречи исключительно с обитателями нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, что является хорошей возможностью для севильцев закрепиться в еврокубковой зоне. Впрочем, получить путевку в еврокубки на следующий сезон «Бетис» может и выиграв Лигу конференций, одним из записных фаворитов которой является. В списке главных претендентов на трофей букмекеры ставят команду Пелегрини на второе место, вслед за «Челси».
С каким бы настроем и планом на игру не вышли на поле стадиона «Мейски» хозяева, гости сыграют осторожно и рационально, что не сулит высокой результативности в предстоящей встрече. Возможных сценариев развития событий довольно много, но рискнем предположить, что показатель в два забитых мяча в Белостоке превышен в основное время не будет.
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Потери
«Бетис»: Абде (травма)
«Ягеллония»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ягеллония» - «Бетис»:
|Позиция
|«Бетис»
«Ягеллония»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|3. Льоренте
20. Дало
Защитник
|Защитник
|6. Натан
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|15. Перро
4. Де Лигт
Защитник
|Защитник
|5. Бартра
2. Линделеф
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Карвальо
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
8. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
17. Гарначо
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Родригес
11. Зиркзее
Полузащитник
|Нападающий
|11. Бакамбу
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
Рубен Аморим
Главный тренер
Номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля будет рассчитан букмекером по коэффициенту 4.15. Вероятность успеха гостей котируется за 1.80. При ничьей FONBET выплатит выигрыш пари по кэфу 3.95.
Самый скромный коэффициент 8.00 при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1.
Турнирная сетка сведет в следующей стадии плей-офф победителя испано-польского противостояния с лучшим из дуэта «Целе» - «Фиорентина».
Прогноз на матч «Фиорентина» - «Целе»
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Челси» - 1.45
«Бетис» - 5.10
«Фиорентина» - 7.00
На победу в финале «Ягеллонии» можно поставить с коэффициентом 150.00.
Партнерский проект