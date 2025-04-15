Ягеллония — Бетис, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

В текущем розыгрыше Лиги конференций у «Бетиса» не часто проявлялся инстинкт убийцы. Под горячую руку севильцев попадали украинский «Кривбасс» (3:0), бельгийский «Гент» (0:3), нарвавшийся на испанцев в стыковых матчах, и португальская «Витория», посмевшая сыграть с «Бетисом» вничью в первом матче первого раунда плей-офф, за что получила на своем поле четыре безответных мяча. В остальных играх команда Мануэля Пеллегрини если и побеждала, то делала это без шика и блеска. Первая четвертьфинальная встреча с «Ягеллонией» сложилась для испанской команды вполне благополучно, и сверхнастроя от гостей в Польше ждать нет оснований.

Севильцам нужны силы для выступления во внутреннем первенстве, и тратить их в Белостоке без крайней надобности подопечные Пеллегрини не станут. В четырех ближайших турах испанской Примеры «Бетису» предстоят встречи исключительно с обитателями нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, что является хорошей возможностью для севильцев закрепиться в еврокубковой зоне. Впрочем, получить путевку в еврокубки на следующий сезон «Бетис» может и выиграв Лигу конференций, одним из записных фаворитов которой является. В списке главных претендентов на трофей букмекеры ставят команду Пелегрини на второе место, вслед за «Челси».

С каким бы настроем и планом на игру не вышли на поле стадиона «Мейски» хозяева, гости сыграют осторожно и рационально, что не сулит высокой результативности в предстоящей встрече. Возможных сценариев развития событий довольно много, но рискнем предположить, что показатель в два забитых мяча в Белостоке превышен в основное время не будет.