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14 апреля 12:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Ягеллония — Бетис, 17 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги конференций, прогноз, составы

Польша остается без представителей в еврокубках?
Руслан Ипполитов

17 апреля один из главных фаворитов Лиги конференций - «Бетис» - встретится в ответном четвертьфинальном матче с «Ягеллонией». Польский клуб впервые в своей истории пробился в основную стадию еврокубков, что уже можно признать значимым достижением, а его попадание в четвертьфинал - спортивным подвигом. После поражения в Севилье команда из Восточной Европы сохраняет лишь призрачные шансы на выход в следующий раунд плей-офф.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ягеллония» (Белосток, Польша)

17.04.2025, Чт

19:45 МСК

«Бетис» (Севилья, Испания)

П1 - 4.15

Х - 3.95

П2 - 1.80

Турнир: Лига конференций УЕФА, четвертьфинал, ответный матч

Первая встреча: 0:2

Стадион: «Мейски» (Белсток, Польша)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Бетис»

1:2

«Вильярреал»

Примера

10.04.2025«Бетис»

2:0

«Ягеллония»

Лига конференций

05.04.2025«Барселона»

1:1

«Бетис»

Примера

30.03.2025«Бетис»

2:1

«Севилья»

Примера

16.03.2025«Леганес»

2:3

«Бетис»

Примера

Последние пять матчей «Ягеллонии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Легия»

0:1

«Ягеллония»

Экстракласса

10.04.2025«Бетис»

2:0

«Ягеллония»

Лига конференций

06.04.2025«Ягеллония»

1:1

«Пяст»

Экстракласса

29.04.2025«Лехия»

1:0

«Ягеллония»

Экстракласса

16.03.2025«Ягеллония»

2:1

«Лех»

Экстракласса

Расписание четвертьфинальных матчей

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Первые встречи

10 апреля, четверг

«Легия» - «Челси» - 0:3

«Юргорден» - «Рапид» - 0:1 

«Целе» - «Фиорентина» - 1:2

«Бетис» - «Ягеллония» - 2:0

Ответные встречи

19:45. «Фиорентина» - «Целе» (прогноз на матч)

19:45. «Ягеллония» - «Бетис» 

22:00. «Рапид» - «Юргорден» (прогноз на матч)

22:00. «Челси» - «Легия» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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В текущем розыгрыше Лиги конференций у «Бетиса» не часто проявлялся инстинкт убийцы. Под горячую руку севильцев попадали украинский «Кривбасс» (3:0), бельгийский «Гент» (0:3), нарвавшийся на испанцев в стыковых матчах, и португальская «Витория», посмевшая сыграть с «Бетисом» вничью в первом матче первого раунда плей-офф, за что получила на своем поле четыре безответных мяча. В остальных играх команда Мануэля Пеллегрини если и побеждала, то делала это без шика и блеска. Первая четвертьфинальная встреча с «Ягеллонией» сложилась для испанской команды вполне благополучно, и сверхнастроя от гостей в Польше ждать нет оснований. 

Севильцам нужны силы для выступления во внутреннем первенстве, и тратить их в Белостоке без крайней надобности подопечные Пеллегрини не станут. В четырех ближайших турах испанской Примеры «Бетису» предстоят встречи исключительно с обитателями нижней части турнирной таблицы Ла Лиги, что является хорошей возможностью для севильцев закрепиться в еврокубковой зоне. Впрочем, получить путевку в еврокубки на следующий сезон «Бетис» может и выиграв Лигу конференций, одним из записных фаворитов которой является. В списке главных претендентов на трофей букмекеры ставят команду Пелегрини на второе место, вслед за «Челси».

С каким бы настроем и планом на игру не вышли на поле стадиона «Мейски» хозяева, гости сыграют осторожно и рационально, что не сулит высокой результативности в предстоящей встрече. Возможных сценариев развития событий довольно много, но рискнем предположить, что показатель в два забитых мяча в Белостоке превышен в основное время не будет.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Бетис»: Абде (травма)

«Ягеллония»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ягеллония» - «Бетис»:

Позиция«Бетис»

«Ягеллония»

Позиция

Вратарь13. Адриан

24. Онана

Вратарь

Защитник3. Льоренте

20. Дало

Защитник

Защитник6. Натан

5. Магуайр

Защитник

Защитник15. Перро

4. Де Лигт

Защитник

Защитник5. Бартра

2. Линделеф

Полузащитник

Полузащитник 4. Кардозо

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 14. Карвальо

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник18. Форнальс

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник36. Родригес

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий11. Бакамбу

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерМануэль Пеллегрини

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля будет рассчитан букмекером по коэффициенту 4.15. Вероятность успеха гостей котируется за 1.80. При ничьей FONBET выплатит выигрыш пари по кэфу 3.95.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ягеллония» - «Бетис»?

Самый скромный коэффициент 8.00 при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1.

С кем в полуфинале встретится победитель пары «Ягеллония» - «Бетис»?

Турнирная сетка сведет в следующей стадии плей-офф победителя испано-польского противостояния с лучшим из дуэта «Целе» - «Фиорентина».

Прогноз на матч «Фиорентина» - «Целе»

Кто выиграет Лигу конференций?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Челси» - 1.45

«Бетис» - 5.10

«Фиорентина» - 7.00

На победу в финале «Ягеллонии» можно поставить с коэффициентом 150.00.

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