Динамо Москва — Ак Барс, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Динамовцы, казалось, спаслись в первой игре серии, сравняв счет, однако затем все-таки пропустили дважды в концовке. Много проблем у них возникало с подборами и при борьбе на пятачке. «Ак Барс» же действовал более четко и уверенно, продемонстрировав в том числе качественную реализацию.

В регулярном чемпионате обе команды тоже играли весьма результативно, а в пяти их последних очных матчах было заброшено минимум пять шайб. Полагаем, аналогичный тотал зайдет в и этот раз, тем более что хозяевам льда не с руки закрываться в обороне, а атака гостей позволяет создавать соперникам проблемы даже при игре вторым номером.