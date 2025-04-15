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13 апреля 11:33ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Динамо Москва — Ак Барс, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Вновь увидим результативный хоккей?
Александр Бокулёв

В понедельник, 14 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Сумеет ли команда из Татарстана одержать вторую выездную победу и увеличить отрыв?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

14.04.2025, Пн

19:00 МСК

«Ак Барс» (Казань)

П1 - 2,05

Х - 4,20

П2 - 3,20

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)

Счет в серии: 0-1

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо М»45848237-244
«Ак Барс»48845244-237

Последние пять игр «Динамо М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Динамо» (Москва)

3:5

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

06.04.2025СКА

2:5

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

04.04.2025«Динамо» (Москва)

3:4 ОТ

СКА

Кубок Гагарина

02.04.2025СКА

4:5 ОТ

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

31.03.2025СКА

5:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Динамо» (Москва)

3:5

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

07.04.2025«Автомобилист»

1:2 ОТ

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

05.04.2025«Ак Барс»

5:1

«Автомобилист»

Кубок Гагарина

03.04.2025«Автомобилист»

2:0

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

01.04.2025«Ак Барс»

7:2

«Автомобилист»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 0-1

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-0

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1

Прогноз на матч

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Динамовцы, казалось, спаслись в первой игре серии, сравняв счет, однако затем все-таки пропустили дважды в концовке. Много проблем у них возникало с подборами и при борьбе на пятачке. «Ак Барс» же действовал более четко и уверенно, продемонстрировав в том числе качественную реализацию.

В регулярном чемпионате обе команды тоже играли весьма результативно, а в пяти их последних очных матчах было заброшено минимум пять шайб. Полагаем, аналогичный тотал зайдет в и этот раз, тем более что хозяевам льда не с руки закрываться в обороне, а атака гостей позволяет создавать соперникам проблемы даже при игре вторым номером.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Динамо М» — «Ак Барс» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на кабельных «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо М»: нет

«Ак Барс»: Егор Бабенко, Никита Евсеев (оба — травмы)

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,05, ничья идет за 4,20, выигрыш «Ак Барса» — за 3,20.

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