Динамо Москва — Ак Барс, прогноз на 14 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

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В понедельник, 14 апреля, продолжится четвертьфинальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Сумеет ли команда из Татарстана одержать вторую выездную победу и увеличить отрыв?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
14.04.2025, Пн
19:00 МСК
«Ак Барс» (Казань)
|П1 - 2,05
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)
Счет в серии: 0-1
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо М»
|45
|8
|48
|237-244
|«Ак Барс»
|48
|8
|45
|244-237
Последние пять игр «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:5
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|06.04.2025
|СКА
2:5
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|04.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:4 ОТ
СКА
Кубок Гагарина
|02.04.2025
|СКА
4:5 ОТ
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|31.03.2025
|СКА
5:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:5
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|07.04.2025
|«Автомобилист»
1:2 ОТ
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|05.04.2025
|«Ак Барс»
5:1
«Автомобилист»
Кубок Гагарина
|03.04.2025
|«Автомобилист»
2:0
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|01.04.2025
|«Ак Барс»
7:2
«Автомобилист»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 0-1
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 1-0
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 1-0
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 0-1
Динамовцы, казалось, спаслись в первой игре серии, сравняв счет, однако затем все-таки пропустили дважды в концовке. Много проблем у них возникало с подборами и при борьбе на пятачке. «Ак Барс» же действовал более четко и уверенно, продемонстрировав в том числе качественную реализацию.
В регулярном чемпионате обе команды тоже играли весьма результативно, а в пяти их последних очных матчах было заброшено минимум пять шайб. Полагаем, аналогичный тотал зайдет в и этот раз, тем более что хозяевам льда не с руки закрываться в обороне, а атака гостей позволяет создавать соперникам проблемы даже при игре вторым номером.
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Прямая видеотрансляция встречи «Динамо М» — «Ак Барс» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и на кабельных «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо М»: нет
«Ак Барс»: Егор Бабенко, Никита Евсеев (оба — травмы)
Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,05, ничья идет за 4,20, выигрыш «Ак Барса» — за 3,20.
Партнерский проект