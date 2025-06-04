Джонни Эблин — Фабиан Эдвардс, 23 сентября: прогноз на главный бой турнира Bellator, трансляция и полный кард

Эблин - великолепный борец, деклассировавший даже Мусаси и Токова. Вряд ли американец изменит своей тактике в поединке с Эдвардсом, делающим ставку на ударную технику. Действующий чемпион, хотя и прокачивается в стойке, наверняка будет искать возможности для тейкдаунов и с огромной вероятностью их найдет. А дальше - вопрос выживания для претендента.

Учитывая, что Эблин не слишком форсирует события в партере, можно ожидать от него очередной победы по очкам - семь из девяти его боев в Bellator завершились именно так. Ввиду ограниченности линий букмекеров и перестраховки ради можно взять, например, ТБ (3,5). Котировка сама по себе скромная, но рабочая. А при желании к ней можно добавить и П1 - если вы, конечно, не хотите оставить шансов Эдвардсу на лаки-панч.