Джонни Эблин — Фабиан Эдвардс, 23 сентября: прогноз на главный бой турнира Bellator, трансляция и полный кард

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Шоу Bellator 299, которое состоится в субботу, 23 сентября, в Дублине, возглавит титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джонни Эблином и британцем Фабианом Эдвардсом. Сумеет ли боец США остаться непобежденным чемпионом?
Эблин
Эдвардс
США
Страна
Великобритания
31
Возраст
30
13
Бои
14
13 (5 / 1 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (4 / 3 / 5)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
Чемпион
Место в рейтинге среднего дивизиона Bellator
1
4
Место в рейтинге Bellator (pound-for-pound)
-
185
Рост (см)
185
188
Размах рук (см)
202
На студенческом уровне добился больших успехов в борьбе, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2017 года, в Bellator - c 2019-го. После семи подряд побед в организации получил титульный бой в 2022-м и одолел Гегарда Мусаси. В последнем поединке в феврале впервые защитил пояс, оказавшись сильнее Анатолия Токова единогласным решением судей.
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Уроженец Ямайки, младший брат действующего чемпиона UFC в среднем весе Леона Эдвардса. После переезда в Англию занялся смешанными единоборствами. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году - сразу в Bellator. Затем провел несколько боев в BAMMA, после чего вернулся в лигу Скотта Кокера в 2019-м. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в мае одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей и получил официальный статус претендента на пояс.
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Эблин - великолепный борец, деклассировавший даже Мусаси и Токова. Вряд ли американец изменит своей тактике в поединке с Эдвардсом, делающим ставку на ударную технику. Действующий чемпион, хотя и прокачивается в стойке, наверняка будет искать возможности для тейкдаунов и с огромной вероятностью их найдет. А дальше - вопрос выживания для претендента.
Учитывая, что Эблин не слишком форсирует события в партере, можно ожидать от него очередной победы по очкам - семь из девяти его боев в Bellator завершились именно так. Ввиду ограниченности линий букмекеров и перестраховки ради можно взять, например, ТБ (3,5). Котировка сама по себе скромная, но рабочая. А при желании к ней можно добавить и П1 - если вы, конечно, не хотите оставить шансов Эдвардсу на лаки-панч.
Эблин нокаутировал Эдвардса в начале третьего раунда.
Турнир Bellator 299 стартует на «3Arena» в Дублине (Ирландия) в субботу, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск. Бой Эблин - Эдвардс стоит ожидать около 01:00 мск (24 сентября).
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.