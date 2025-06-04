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21 сентября 10:21ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваBellator

Джонни Эблин — Фабиан Эдвардс, 23 сентября: прогноз на главный бой турнира Bellator, трансляция и полный кард

Битва за пояс в среднем весе
Александр Бокулёв
Источник: Bellator MMA
Источник: Bellator MMA

Шоу Bellator 299, которое состоится в субботу, 23 сентября, в Дублине, возглавит титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джонни Эблином и британцем Фабианом Эдвардсом. Сумеет ли боец США остаться непобежденным чемпионом?

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Статистика

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Эблин

 

Эдвардс

США

Страна

Великобритания

31

Возраст

30

13

Бои

14

13 (5 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (4 / 3 / 5)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона Bellator

1

4

Место в рейтинге Bellator (pound-for-pound)

-

185

Рост (см)

185

188

Размах рук (см)

202

Джонни Эблин

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На студенческом уровне добился больших успехов в борьбе, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2017 года, в Bellator - c 2019-го. После семи подряд побед в организации получил титульный бой в 2022-м и одолел Гегарда Мусаси. В последнем поединке в феврале впервые защитил пояс, оказавшись сильнее Анатолия Токова единогласным решением судей.

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Фабиан Эдвардс

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Уроженец Ямайки, младший брат действующего чемпиона UFC в среднем весе Леона Эдвардса. После переезда в Англию занялся смешанными единоборствами. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году - сразу в Bellator. Затем провел несколько боев в BAMMA, после чего вернулся в лигу Скотта Кокера в 2019-м. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в мае одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей и получил официальный статус претендента на пояс.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭблинаПобеда ЭдвардсаТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,204,552,401,50

Прогноз на бой

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Эблин - великолепный борец, деклассировавший даже Мусаси и Токова. Вряд ли американец изменит своей тактике в поединке с Эдвардсом, делающим ставку на ударную технику. Действующий чемпион, хотя и прокачивается в стойке, наверняка будет искать возможности для тейкдаунов и с огромной вероятностью их найдет. А дальше - вопрос выживания для претендента.

Учитывая, что Эблин не слишком форсирует события в партере, можно ожидать от него очередной победы по очкам - семь из девяти его боев в Bellator завершились именно так. Ввиду ограниченности линий букмекеров и перестраховки ради можно взять, например, ТБ (3,5). Котировка сама по себе скромная, но рабочая. А при желании к ней можно добавить и П1 - если вы, конечно, не хотите оставить шансов Эдвардсу на лаки-панч.

UPD: результат

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Эблин нокаутировал Эдвардса в начале третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Эблин - Эдвардс

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Турнир Bellator 299 стартует на «3Arena» в Дублине (Ирландия) в субботу, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск. Бой Эблин - Эдвардс стоит ожидать около 01:00 мск (24 сентября).

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.

Основной кард

  • Джонни Эблин (США) - Фабиан Эдвардс (Великобритания). Средний вес. Титульный бой;
  • Аарон Пико (США) - Педру Карвалью (Португалия). Полулегкий вес;
  • Шинейд Кавана (Ирландия) - Сара Коллинз (Австралия). Женский полулегкий вес;
  • Мадс Бёрнелл (Дания) - Даниэль Вайхель (Германия). Полулегкий вес;
  • Саба Хомаси (США) - Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Питер Куилли (Ирландия) - Даниэле Микели (Италия). Полусредний вес;
  • Мансур Барнауи (Франция) - Джей Джей Уилсон (Новая Зеландия). Легкий вес;
  • Грегори Бабен (Франция) - Чарли Уорд (Ирландия). Средний вес;
  • Киран Кларк (Ирландия) - Пржемыслав Горны (Польша). Легчайший вес;
  • Лука Поклит (Молдова) - Роман Фаральдо (США). Средний вес;
  • Хасан Магомедшарипов (Россия) - Петр Недзельский (Польша). Полулегкий вес;
  • Дарра Келли (Ирландия) - Джелле Зигерс (Нидерланды). Полулегкий вес;
  • Брайан Мур (Ирландия) - Отто Родригес (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Дави Галлон (Франция) - Аттила Коркмаж (Германия). Легкий вес;
  • Асаэль Аджудж (Франция) - Ибрагим Аль-Факих Хассан (Великобритания). Полулегкий вес;
  • Кенни Моконоана (Ирландия) - Джон О'Коннор (Уэльс). Полулегкий вес;
  • Люк Трейнер (Великобритания) - Лауринас Урбонавичюс (Литва). Полутяжелый вес;
  • Николо Солли (Италия) - Роман Дебьен (Франция). Полусредний вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) - Касим Арас (Германия). Тяжелый вес;
  • Марк Ивен (Шотландия) - Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес;
  • Кьяра Пенко (Италия) - Маккензи Стиллер (США). Женский минимальный вес.

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