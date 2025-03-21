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21 марта 13:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Грузия - Армения, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Грузины не заметили потери главной звезды
Валентин Васильев

В воскресенье, 23 марта, пройдут ответные стыковые матчи в Лиге наций УЕФА. В Тбилиси состоится второй раунд «закавказского дерби» Грузия - Армения. Первый команда Вилли Саньоля выиграла за явным преимуществом - удастся ли сопернику взять хотя бы локальный реванш?

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 68 

23.03.2025, Вс

17:00 МСК

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 100

П1 - 1.45

Х - 4.60

П2 - 7.60

Турнир: Лига наций УЕФА, ответный стыковой матч

Стадион: «Борис Пайчадзе»  (Тбилиси, Грузия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Грузия42217-8
Армения2248-17

Последние пять игр сборной Грузии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025

Армения

0:3

Грузия

Лига наций

19.11.2024

Чехия

2:1

Грузия

Лига наций

16.11.2024

Грузия

1:1

Украина

Лига наций

14.10.2024

Грузия

0:1

Албания

Лига наций

11.10.2024

Украина

1:0

Грузия

Лига наций

Последние пять игр сборной Армении:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025

Армения

0:3

Грузия

Лига наций

17.11.2024

Латвия

1:2

Армения

Лига наций

14.11.2024

Армения

0:1

Фарерские острова

Лига наций

13.10.2024

Армения

0:2

Северная Македония

Лига наций

10.10.2024

Фарерские острова

2:2

Армения

Лига наций

Последние пять игр сборных Грузии и Армении:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2025

Армения

0:3

Грузия

Лига наций

15.11.2020

Грузия

1:2

Армения

Лига наций

11.10.2024

Армения

2:2

Грузия

Лига наций

9.2.2011

Армения

1:2

Грузия

Товарищеский матч

21.2.2004

Грузия

0:2

Армения

Товарищеский матч

Календарь игр и результаты матчей

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Ответные стыковые матчи

23.03.2025.  17:00. Грузия – Армения. Первый матч - 0:3

23.03.2025.  20:00. Венгрия – Турция. Первый матч - 1:3

23.03.2025.  20:00. Сербия – Австрия. Первый матч - 1:1

23.03.2025.  20:00. Исландия – Косово. Первый матч - 1:2

23.03.2025.  20:00. Словения – Словакия. Первый матч - 0:0

23.03.2025.  20:00. Шотландия – Греция. Первый матч - 1:0  

23.03.2025.  22:45. Бельгия – Украина. Первый матч - 1:3

23.03.2025.  22:45. Ирландия – Болгария. Первый матч - 2:1

Прогноз на матч

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Обе команды в первом матче недосчитались своих лучших игроков. Эдуард Сперцян пропускал игру из-за повреждения, Хвича Кварацхелия - из-за перебора карточек. Гостям удалось компенсировать отсутствие своего вожака, хозяевам - нет. Республиканский стадион Еревана стал свидетелем крупного поражения своей команды со счетом 0:3. В отсутствие вингера «Пари Сен-Жермен» лидерские функции взял на себя другой «француз» - Жорж Микаутадзе из «Лиона». За час с небольшим на поле 22-й номер сборной Грузии оформил дубль, причем в первом случае ассист на свой счет записал голкипер команды Мамардашвили. Хозяевам не хватало креатива в средней линии и атаке, очень слабо сработала оборона - дебют Джона ван'т Схипа у руля армянской сборной во всех отношениях не удался.

Очевидно, что за несколько дней до ответной встречи чемпион Европы 1988 года ситуацию в своей новой команде не исправит и чуда не совершит. Тем более Сперцян и в воскресенье своим не поможет, тогда как Хвича к хозяевам снова примкнет. Для армянской сборной дело чести просто достойно выступить в Тбилиси. Счет первого матча превращает ответный, по сути, в выставочный. Есть надежда, что теперь мячи будут влетать не в одни ворота. PARI установила приличный коэффициент на «обе забьют».

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ посмотреть матчи Лиги наций  можно на сервисе Okko. Графические трансляции предложат зарегистрированным пользователям легальные букмекерские конторы.

ВещательТип трансляцииУсловия
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PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная Грузии

Вратарь: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансерраикос», Греция).

Защитники: Гурам Кашия («Слован», Словакия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лохошвили («Салернитана», Италия), Георгий Гохолеишвили («Копенгаген», Дания), Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия), Ираклий Азаров («Шахтер», Украина), Лука Лацабидзе («Черноморец», Украина).

Полузащитник: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Ника Квеквескири («Ньиредьхаза», Венгрия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Леван Шенгелия (ОФИ, Греция), Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания), Шота Ноникашвили («Черкассы», Украина), Георгий Зария («Кайрат», Казахстан), Буду Зивзивадзе («Хайденхайм», Германия).

Нападающие: Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Георгий Микаутадзе («Лион», Франция), Георгий Гулиашвили («Сараево», Босния), Зурико Давиташвили («Сант-Этьен», Франция), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Франция).

Сборная Армении

Вратари: Огнен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Ван»), Генри Авагян («Арарат-Армения»).  

Защитники: Вараздат Ароян («Пюник»), Оганес Амбарцумян («Ноа»), Сергей Мурадян («Ноа»), Камо Оганесян  («Арарат-Армения»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Наир Тикнизян («Локомотив» Москва, Россия), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия).

Полузащитники/нападающие: Тигран Барсегян(«Слован», Словакия), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдгар Севикян («Локомотив», Россия), Артур Серобян («Шериф», Молдова), Угочукву Иву («Рубин», Россия), Артур Миранян («Университатя Клуж», Румыния), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Грант-Леон Ранос («Кайзерслаутерн», Германия), Гор Манвелян («Ноа»), Артак Дашян («Ноа»), Соломон Удо («Пюник»), Николас Калукян («Урарту»). 

Главный тренер: Джон ван'т Схип.

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI коэффициент на победу Армении в пять раз превышает предложение на успех Грузии - соответственно, 7.60 и 1.45. составляет 3.30. На ничью можно поставить по котировке 4.60.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Грузия - Армения?

Сборная Армении дважды в новом веке праздновала успех в Грузии, но сейчас ее победа объективно маловероятна. У Саньоля и подбор исполнителей сильнее, и коллективная игра отлажена четче. 

Где бесплатно смотреть матч Грузия - Армения?

Российские пользователи могут посмотреть матч в Тбилиси на платформе Okko. 

Будут ли играть Кварацхелия и Сперцян?

Хвича отбыл дисквалификацию и вновь готов вывести команду на поле с капитанской повязкой. Участие Эдуарда в стыковых матчах изначально исключалось.

В каких лигах будут играть сборные Грузии и Армении?

Если не случится ничего сверхординарного, сборная Грузии продолжит выступления в дивизионе B Лиги наций, а Армения - в C.

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