Грузия - Армения, 23 марта: где смотреть матч Лиги наций УЕФА, прогноз, составы

Обе команды в первом матче недосчитались своих лучших игроков. Эдуард Сперцян пропускал игру из-за повреждения, Хвича Кварацхелия - из-за перебора карточек. Гостям удалось компенсировать отсутствие своего вожака, хозяевам - нет. Республиканский стадион Еревана стал свидетелем крупного поражения своей команды со счетом 0:3. В отсутствие вингера «Пари Сен-Жермен» лидерские функции взял на себя другой «француз» - Жорж Микаутадзе из «Лиона». За час с небольшим на поле 22-й номер сборной Грузии оформил дубль, причем в первом случае ассист на свой счет записал голкипер команды Мамардашвили. Хозяевам не хватало креатива в средней линии и атаке, очень слабо сработала оборона - дебют Джона ван'т Схипа у руля армянской сборной во всех отношениях не удался.

Очевидно, что за несколько дней до ответной встречи чемпион Европы 1988 года ситуацию в своей новой команде не исправит и чуда не совершит. Тем более Сперцян и в воскресенье своим не поможет, тогда как Хвича к хозяевам снова примкнет. Для армянской сборной дело чести просто достойно выступить в Тбилиси. Счет первого матча превращает ответный, по сути, в выставочный. Есть надежда, что теперь мячи будут влетать не в одни ворота. PARI установила приличный коэффициент на «обе забьют».