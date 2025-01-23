Крылья Советов - Ахмат, 24 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

На ближайшее воскресенье в чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Самаре “Крылья Советов” сыграют с грозненским “Ахматом”. Рассмотрим эту игру сквозь призму статистики и котировок букмекеров.

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены