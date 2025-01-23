Крылья Советов - Ахмат, 24 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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На ближайшее воскресенье в чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Самаре “Крылья Советов” сыграют с грозненским “Ахматом”. Рассмотрим эту игру сквозь призму статистики и котировок букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Крылья Советов» (Самара)
24.11.2024, Вс
14:00 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 2.15
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|10
|7
|21
|39-57
|«Ахмат»
|21
|7
|10
|537-39
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Крылья Советов»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|03.11.2024
|«Акрон»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.10.2024
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|24.10.2024
|«Крылья Советов»
3:6
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|20.10.2024
|«Оренбург»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|06.11.2024
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|03.11.2024
|«Ахмат»
0:2
«Пари НН»
РПЛ
|26.10.2024
|«Ростов»
2:3
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2024
|ЦСКА
1:0
«Ахмат»
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После 15 туров “Крылья” делят 12-14 места в таблице по очкам с “Химками” и “Факелом”. “Ахмат” идет предпоследним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|2. Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|3. Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|4. Динамо Москва
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|5. Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|6. ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|7. Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|8. Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|9. Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|10. Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|11. Динамо Махачкала
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|12. Крылья Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|13. Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|14. Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|15. Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|16. Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
Обе команды не лучшим образом проводят сезон. И тренды в результатах у них похожие: “Крылья Советов" уже семь матчей не играют на ноль в обороне, “Ахмат” - восемь. У гостей за пять игр всего одна победа, у хозяев - ноль. Да и турнирное положение соперников не особо отличается: самарцы опережают грозненцев всего на три очка - расстояние одной победы.
Нетрудно предположить характер воскресной встречи на “Солидарность Арене”. Будет бой за очки! На обилие красивых комбинаций и забитых мячей при таких вводных не приходится говорить. Но при таких проблемах в организации оборонительных действий как минимум по разу, думаем, противники друг друга огорчат. Наш прогноз: “обе забьют”.
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В прямом эфире игру в Самаре покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет также доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут спортивные ресурсы:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Витюгов (травма)
«Ахмат»: Харин, Бериша, Богосавац (все - травмы), Камило (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Ахмат»
|Вратарь
|1. Ломаев
|88. Шелия
|Защитник
|15. Рассказов
|4. Ибишев
|Защитник
|24. Евгеньев
|36. Ловат
|Защитник
|95. Гапонов
|75. Гандри
|Защитник
|23. Бейл
|95. Адамов
|Полузащитник
|6. Бабкин
|55. Тодорович
|Полузащитник
|18. Якуба
|47. Уткин
|Полузащитник
|7. Цыпченко
|18. Камилов
|Полузащитник
|32. Ороско
|23. Швец
|Полузащитник
|10. Гарре
|30. Кардосо
|Нападающий
|13. Сергеев
|10. Садулаев
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Сергей Ташуев
Эксперты PARI дают высокие котировки на все основные исходы встречи. Так, коэффициент на победу «КС» составляет 2.15. Выигрыш «Ахмата» и ничья идут за 3.40.
Самарцы уступили дома “Ахмату” в трех последних матчах. Тем не менее шансы “КС” на успех аналитики считают более предпочтительными.
Бесплатно игру в Самаре покажут “Матч ТВ” и официальный сайт БК Winline.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Стоимость билетов на игру в Самаре начинается от 200 рублей и доходит до 2 000.
Да, этот электронный документ требуется для посещения всех матчей РПЛ.
Партнерский проект