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21 ноября 8:28ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Ахмат, 24 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

У волжан наметилась тревожная тенденция в этой паре
Валентин Васильев

На ближайшее воскресенье в чемпионате России по футболу запланировано три матча. В Самаре “Крылья Советов” сыграют  с грозненским “Ахматом”. Рассмотрим эту игру сквозь призму статистики и котировок букмекеров. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

24.11.2024, Вс

14:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2.15

П1 - 3.40

П1 - 3.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»1072139-57
«Ахмат»21710537-39

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Крылья Советов»

1:2

ЦСКА

РПЛ

03.11.2024«Акрон»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

28.10.2024«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

24.10.2024«Крылья Советов»

3:6

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

20.10.2024«Оренбург»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

РПЛ

06.11.2024«Зенит»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

03.11.2024«Ахмат»

0:2

«Пари НН»

РПЛ

26.10.2024«Ростов»

2:3

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2024ЦСКА

1:0

«Ахмат»

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Место в турнирной таблице

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После 15 туров “Крылья” делят 12-14 места в таблице по очкам с “Химками” и “Факелом”. “Ахмат” идет предпоследним. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15114032-737
2. Зенит15113133-736
3. Локомотив15111330-1834
4. Динамо Москва1593331-1730
5. Спартак1584325-1228
6. ЦСКА1583424-1027
7. Рубин1554617-2219
8. Ростов1545620-2617
9. Акрон1544719-3016
10. Пари НН1543815-2715
11. Динамо Махачкала153669-1415
12. Крылья Советов1533913-2312
13. Химки1526716-2812
14. Факел1526710-2312
15. Ахмат1516813-299
16. Оренбург1515916-308

Прогноз на матч

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Обе команды не лучшим образом проводят сезон. И тренды в результатах у них похожие: “Крылья Советов" уже семь матчей не играют на ноль в обороне, “Ахмат” - восемь.  У гостей за пять игр всего одна победа, у хозяев - ноль. Да и турнирное положение соперников не особо отличается: самарцы опережают грозненцев всего на три очка - расстояние одной победы. 

Футбол РПЛ трансляция.

Нетрудно предположить характер воскресной встречи на “Солидарность Арене”. Будет бой за очки! На обилие красивых комбинаций и забитых мячей при таких вводных не приходится говорить. Но при таких проблемах в организации оборонительных действий как минимум по разу, думаем, противники друг друга огорчат. Наш прогноз: “обе забьют”.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Самаре покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет также доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  спортивные ресурсы:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Витюгов (травма)

«Ахмат»: Харин, Бериша, Богосавац (все - травмы), Камило (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»:

Позиция«Крылья Советов»«Ахмат»
Вратарь1. Ломаев88. Шелия
Защитник15. Рассказов4. Ибишев
Защитник24. Евгеньев36. Ловат
Защитник95. Гапонов75. Гандри
Защитник23. Бейл95. Адамов 
Полузащитник6. Бабкин55. Тодорович
Полузащитник 18. Якуба47. Уткин
Полузащитник7. Цыпченко18. Камилов
Полузащитник32. Ороско23. Швец
Полузащитник10. Гарре30. Кардосо
Нападающий13. Сергеев10. Садулаев
Главный тренерИгорь ОсинькинСергей Ташуев

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI дают высокие котировки на все основные исходы встречи. Так, коэффициент на победу «КС» составляет 2.15. Выигрыш «Ахмата» и ничья идут за 3.40. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Ахмат»?

Самарцы уступили дома “Ахмату” в трех последних матчах. Тем не менее шансы “КС” на успех аналитики считают более предпочтительными.  

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Ахмат»?

Бесплатно игру в Самаре покажут “Матч ТВ” и официальный сайт БК Winline.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов».

Сколько стоит билет на матч «Крылья Советов» - «Ахмат»?

Стоимость билетов на игру в Самаре начинается от 200 рублей и доходит до 2 000. 

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Да, этот электронный документ требуется для посещения всех матчей РПЛ.

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