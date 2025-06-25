Мамелоди — Флуминенсе, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Победитель матча гарантированно выходит в плей-офф. Учитывая крайне высокую вероятность победы дортмундской «Боруссии» над «Ульсаном» в параллельной встрече, для одного из соперников на арене «Хард Рок» этот матч станет последним на турнире. У «Флуминенсе» гораздо более приятная позиция, ведь бразильский клуб устроит и ничья, а вот для африканцев дележ очков обернется вылетом.

Обе команды демонстрируют довольно симпатичный футбол, в котором ставка в первую очередь делается на атакующие действия, а не оборонительные. Сравнивать соперников можно разве что по играм с соперниками по группе, и здесь перевес на стороне «Флуминенсе». Бразильцы разошлись миром с «Боруссией» (0:0), в то время как «Мамелоди» уступили немцам в развеселом матче (3:4). Корейский «Ульсан» удалось победить каждой из команд, но «Флу» сделал это уверенней - 4:2 против 1:0 у «Сандаунз».

Отсиживаться в обороне в надежде на приемлемую ничью бразильский клуб вряд ли станет, а ребята из ЮАР в любом случае вынужденны идти вперед и забивать. Наш выбор - победа «Флуминенсе» в матче, в котором отличиться хотя бы по разу смогут игроки каждой из команд.