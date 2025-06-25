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23 июня 9:14ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Мамелоди — Флуминенсе, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Победитель точно сыграет в плей-офф
Руслан Ипполитов

25 июня в заключительном туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют африканский «Мамелоди Сандаунз» и бразильский «Флуминенсе». Победитель матча гарантированно выходит в плей-офф. Впрочем, «Флу» устроит и ничья. Оцениваем баланс сил соперников перед стартовым свистком на стадионе «Хард Рок».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Мамелоди Сандаунз» (Претория, ЮАР)

25.06.2025, Ср

22:00 МСК

«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 4.10

Х - 3.60

П2 - 1.88

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 3-й тур

Стадион: «Хард Рок» (Майами, Флорида, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История противостояния:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Мамелоди»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Мамелоди Сандаунз»

3:4

«Боруссия»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Ульсан Хендэ»

0:1

«Мамелоди Сандаунз»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025«Пирамидс»

2:1

«Мамелоди Сандаунз»

Лига чемпионов КАФ

24.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

1:1

«Пирамидс»

Лига чемпионов КАФ

18.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

2:0

«Магеши»

Чемпионат ЮАР

Последние пять игр «Флуминенсе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025«Флуминенсе»

4:2

«Ульсан»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Флуминенсе»

0:0

«Боруссия» Д

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Интернасьонал»

0:2

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

30.05.2025«Флуминенсе»

2:0

«Онсе Кальдас»

Южноамериканский кубок

25.05.2025«Флуминенсе»

2:1

«Васко да Гама»

Чемпионат Бразилии

Турнирная таблица

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Группа F

КомандаИВНПМО
1. Флуминенсе21104-24
2. Боруссия21104-34
3. Мамелоди21014-43
4. Ульсан20022-50

Прогноз на матч

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Победитель матча гарантированно выходит в плей-офф. Учитывая крайне высокую вероятность победы дортмундской «Боруссии» над «Ульсаном» в параллельной встрече, для одного из соперников на арене «Хард Рок» этот матч станет последним на турнире. У «Флуминенсе» гораздо более приятная позиция, ведь бразильский клуб устроит и ничья, а вот для африканцев дележ очков обернется вылетом.

Обе команды демонстрируют довольно симпатичный футбол, в котором ставка в первую очередь делается на атакующие действия, а не оборонительные. Сравнивать соперников можно разве что по играм с соперниками по группе, и здесь перевес на стороне «Флуминенсе». Бразильцы разошлись миром с «Боруссией» (0:0), в то время как «Мамелоди» уступили немцам в развеселом матче (3:4). Корейский «Ульсан» удалось победить каждой из команд, но «Флу» сделал это уверенней - 4:2 против 1:0 у «Сандаунз».

Отсиживаться в обороне в надежде на приемлемую ничью бразильский клуб вряд ли станет, а ребята из ЮАР в любом случае вынужденны идти вперед и забивать. Наш выбор - победа «Флуминенсе» в матче, в котором отличиться хотя бы по разу смогут игроки каждой из команд. 

Составы команд

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Потери

«Мамелоди»: Ньянга (травма)

«Флуминенсе»: Сотельдо, Отавио (оба - травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямые трансляции всех матчей Клубного чемпионата мира по футболу доступны на платформе Okko.

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики FONBET называют фаворитом предстоящей встречи бразильский клуб. Вероятность победы «Флуминенсе» оценена коэффициентом 1.88. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60. Успешная ставка на «Мамелоди» сулит выплату по солидному кэфу 4.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Мамелоди» - «Флуминенсе»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент установлен сразу на два результата - победу бразильской команды со счетом 0:1 и ничью 1:1. На такой исход предложено заключить пари за 7.50.

Будет ли много голов в матче «Мамелоди» - «Флуминенсе»?

На то, что в игре будет забито не меньше трех мячей (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 1.90. Точно таким же коэффициентом оценена вероятность того, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5).

Кто выиграет Клубный чемпионат мира?

Тройка основных фаворитов турнира, по мнению экспертов FONBET, выглядит так:

ПСЖ - 3.75

«Реал» - 6.00

«Манчестер Сити» - 6.00

Поставить на чемпионство «Мамелоди» можно с коэффициентом 500.00. Сыгравшая ставка на победу «Флуминенсе» будет рассчитана по кэфу 40.00.

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