Пари Нижний Новгород - Динамо Москва, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 12 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу в Нижнем Новгороде встретятся «Пари НН» и московское «Динамо». Обе команды остро нуждаются в порции положительных эмоций, а принести их способна только победа. Игра обещает быть крайне упорной!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Пари Нижний Новгород»
12.04.2025, Сб
14:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 4.20
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|3
|6
|10-21
|«Динамо» (Москва)
|6
|3
|1
|21-10
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо» (Москва)
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять игр «Пари НН» и «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Динамо» Москва
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|21.04.2024
|«Пари НН»
1:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|02.11.2023
|«Динамо» Москва
2:1
«Пари НН»
Кубок России
|15.09.2023
|«Динамо» Москва
1:1
«Пари НН»
РПЛ
|25.07.2025
|«Пари НН»
1:1, пен. 4:3
«Динамо» Москва
Кубок России
После 23 туров обе команды занимают совсем не те позиции, на которые нацеливались. Нижегородцы спустились к зоне вылета, тогда как москвичи еще больше отдалились от тройки призеров.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
В преддверии встречи в Нижнем обратим особое внимание на несколько трендов:
Наш прогноз на субботу: обе забьют.
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Прямая трансляция из Нижнего Новгорода по телевидению запланирована на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Агапов, Майга (оба - травмы)
«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Динамо»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|99. Магкеев
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|15. Эктов
|93. Лаксальт
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Марадишвили
|10. Бителло
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|96. Кокшаров
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|20. Босельи
|14. Маухуб
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Марцел Личка
|Главный тренер
PARI установила коэффициент 4.20 на победу хозяев и 1.78 - на гостей. Вариант с ничьей тоже выглядит довольно интересно (3.95).
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В случае результативной ничьей 1:1 букмекер выплатит вознаграждение угадавшим счет в восьмикратном размере. Этот результат аналитики находят самым вероятным. Победа москвичей 1:0 и 2:1 котируется за 8.50.
«Матч ТВ» включил трансляцию из Нижнего в программную сетку головного канала холдинга.
Билеты доступны онлайн на официальном сайте нижегородского клуба. Цена начинается с 500 рублей. При входе на арену потребуется предъявить Fan ID.
Вероятность худшего для клуба-партнера сценария (15-16 место и прямой вылет) БК PARI оценила коэффициентом 4.00. По расчетам экспертов, хуже шансы на спасение только у «Факела» (1.22) и «Оренбурга» (1.09).
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