Пари Нижний Новгород - Динамо Москва, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Динамо»?

В случае результативной ничьей 1:1 букмекер выплатит вознаграждение угадавшим счет в восьмикратном размере. Этот результат аналитики находят самым вероятным. Победа москвичей 1:0 и 2:1 котируется за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Динамо»?

«Матч ТВ» включил трансляцию из Нижнего в программную сетку головного канала холдинга.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Динамо»?

Билеты доступны онлайн на официальном сайте нижегородского клуба. Цена начинается с 500 рублей. При входе на арену потребуется предъявить Fan ID.

«Пари НН» вылетит из РПЛ?

Вероятность худшего для клуба-партнера сценария (15-16 место и прямой вылет) БК PARI оценила коэффициентом 4.00. По расчетам экспертов, хуже шансы на спасение только у «Факела» (1.22) и «Оренбурга» (1.09).