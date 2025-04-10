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9 апреля 16:19ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари Нижний Новгород - Динамо Москва, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба тренера в крайне щекотливом положении
Валентин Васильев

В субботу, 12 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу в Нижнем Новгороде встретятся «Пари НН» и московское «Динамо». Обе команды остро нуждаются в порции положительных эмоций, а принести их способна только победа. Игра обещает быть крайне упорной!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  

12.04.2025, Сб

14:30 МСК

«Динамо»  (Москва) 

П1 - 4.20

Х - 3.95

П2 - 1.78

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН» 13610-21
«Динамо»  (Москва) 63121-10

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025«Динамо» (Москва)

5:1

«Оренбург» 

РПЛ

15.03.2025«Локомотив»

2:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять игр «Пари НН» и «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Динамо» Москва

3:1

«Пари НН»

РПЛ

21.04.2024«Пари НН»

1:4

«Динамо» Москва

РПЛ

02.11.2023«Динамо» Москва

2:1

«Пари НН»

Кубок России

15.09.2023«Динамо» Москва

1:1

«Пари НН»

РПЛ

25.07.2025«Пари НН»

1:1, пен. 4:3

«Динамо» Москва

Кубок России

Турнирная таблица

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После 23 туров обе команды занимают совсем не те позиции, на которые нацеливались. Нижегородцы спустились к зоне вылета, тогда как москвичи еще больше отдалились от тройки призеров. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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В преддверии встречи в Нижнем обратим особое внимание на несколько трендов:

  • Из 10 официальных матчей с динамовцами нижегородцы выиграли в основное время только один, самый первый - осенью 2021 года.
  • После победы над «Акроном» «Пари НН» потерпел четыре поражения подряд - это самая длинная серия без очков в лиге в 2025 году.
  • Пропускная серия нижегородцев достигла семи матчей.
  • Динамовцы всего трижды в сезоне не сумели поразить чужие ворота, в последний раз - еще в августе 2024-го («Краснодар» - 0:1).
  • Москвичи проиграли три из четырех предыдущих  матчей с учетом двух поражений от ЦСКА, включая кубковое.
  • В пяти последних «личках» соперников голами отличались обе команды.

Наш прогноз на субботу: обе забьют. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Нижнего Новгорода по телевидению запланирована на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: Агапов, Майга (оба - травмы)

«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Динамо»:

Позиция«Пари НН»«Динамо»Позиция
Вратарь30. Медведев1. ЛуневВратарь
Защитник99. Магкеев4. КасересЗащитник
Защитник24. Гоцук 6. ФернандесЗащитник
Защитник25. Карич3. БальбуэнаЗащитник
Защитник15. Эктов93. ЛаксальтЗащитник
Защитник23. Кастильо15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник 78. Калинский24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник5. Марадишвили10. БителлоПолузащитник
Нападающий27. Грулев13. НгамалеПолузащитник
Нападающий96. Кокшаров91. ГладышевНападающий
Нападающий20. Босельи14. МаухубНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI  установила коэффициент 4.20 на победу хозяев и 1.78 - на гостей. Вариант с ничьей тоже выглядит довольно интересно (3.95).

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Динамо»?

В случае результативной ничьей 1:1 букмекер выплатит вознаграждение угадавшим счет в восьмикратном размере. Этот результат аналитики находят самым вероятным. Победа москвичей 1:0 и 2:1 котируется за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Динамо»?

«Матч ТВ» включил трансляцию из Нижнего в программную сетку головного канала холдинга.  

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Динамо»?

Билеты доступны онлайн на официальном сайте нижегородского клуба. Цена начинается с 500 рублей. При входе на арену потребуется предъявить Fan ID.

«Пари НН»  вылетит из РПЛ?

Вероятность худшего для клуба-партнера сценария (15-16 место и прямой вылет) БК PARI оценила коэффициентом 4.00. По расчетам экспертов, хуже шансы на спасение только у «Факела» (1.22) и «Оренбурга»  (1.09).

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