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19 июня 11:16ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Реал - Пачука, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Испанцы выместят злость на мексиканцах
Валентин Васильев

Хаби Алонсо не удалось победно стартовать в мадридском «Реале». В первом матче под руководством нового тренера испанский гранд довольствовался только ничьей с «Аль-Хилялем». Во втором туре клубного Кубка мира «сливочные» сыграют с мексиканской «Пачукой». Заглянем в линии букмекеров на игру в Шарлотте. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

22.06.2025, Ср

22:00 МСК

«Пачука» (Мексика)

П1 - 1.25

Х - 6.10

П2 - 12.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 2-й тур

Стадион: «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1003-0
«Пачука»0010-3

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Реал»

1:1

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

24.05.2025«Реал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

18.05.2025«Севилья»

0:2

«Реал»

Примера

14.05.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Примера

11.05.2025«Барселона»

4:3

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Пачуки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Пачука»

1:2

«Ред Булл» 

Клубный чемпионат мира

11.05.2025«Америка» 

2:0

«Пачука»

Плей-офф чемпионата Мексики

08.05.2025«Пачука»

0:0

«Америка» 

Плей-офф чемпионата Мексики

28.04.2025«Монтеррей» 

1:2

«Пачука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

21.04.2025«Атлетико Сан-Луис» 

2:1

«Пачука»

Чемпионат Мексики

Турнирное положение 

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Группа H

КомандаИВНПМО
1. Зальцбург11002-13
2. Аль-Хиляль10101-11
3. Реал10101-11
4. Пачука10011-20

Прогноз на матч

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До старта клубного чемпионата мира в США мадридский клуб считался главным фаворитом турнира у букмекеров. Крупной победой над «Атлетико» «ПСЖ» лишил «Реал» этого статуса. А затем уже и сами испанцы поставили под сомнение расчеты аналитиков. Их ничья с саудовским «Аль-Хилялем» - она из самых больших сенсаций первого тура Кубка. Даже пенальти на второй компенсированной минуте европейцам не помог: Вальверде не сумел «переиграть» с точки марокканского вратаря Буну, и Мадрид довольствовался только одним очком. Хаби Алонсо явно представлял свой второй, теперь уже тренерский, дебют в «Реале» иначе.

«Пачука» стартовала на турнире более предсказуемо - с ожидаемого поражения от «Ред Булл». Хотя сопротивление европейцам мексиканцы оказали серьезное. По некоторым показателям - таким, как удары в створ и угловые - они и вовсе превзошли соперника. Только голов австрийцы забили на один больше и, соответственно, победили.

В отличие от большинства пар на групповой стадии, у этой есть свой небольшой бэкграунд. Полгода назад «Реал» разгромил «Пачуку» в финале реанимированного ФИФА Межконтинентального кубка со счетом 3:0. Голы забивали Мбаппе, Родриго и Винисиус. Все трое и сейчас на месте - только француз пропустил первый тур из-за болезни. Выход Килиана против мексиканцев тоже под вопросом. Но и без него Мадрид должен доказать, что ничья на старте - случайность. Досада «реалистов» на самих себя должна конвертироваться в забитые мячи - полагаем, что их будет не меньше трех.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На сервисе Okko смотреть игры Клубного Кубка мира можно как в режиме реального времени, так и в записи.

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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Алаба, Куртуа, Менди, Вальверде, Рюдигер, Камавинга, Эндрик, Карвахаль, Милитао (все - травмы), Мбаппе (под вопросом)

«Пачука»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET установили коэффициент 1.25 на победу фаворита. Успех мексиканского клуба котируется в 10 раз выше! Ничья идет в конторе за 6.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал» «Пачука»?

Счет 2:0 в отдельной линии FONBET идет с котировкой 7.00, а 3:0 - 7.50.

Матч «Реал» «Пачука» будет результативным?

Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Шарлотте можно ждать яркого и результативного футбола. 

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф выходят два лучших клуба каждой группы.

С кем «Реал» сыграет в плей-офф?

Команде Алонсо еще нужно туда пробиться. Согласно турнирной сетке, лучшие команды группы H выходят на «призеров» квартета G. А это значит, что в 1/8 финала почти гарантированно будет европейский суперматч: «Реал» - «Ювентус» или «Реал» - «Ман Сити».

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