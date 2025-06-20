Реал - Пачука, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Хаби Алонсо не удалось победно стартовать в мадридском «Реале». В первом матче под руководством нового тренера испанский гранд довольствовался только ничьей с «Аль-Хилялем». Во втором туре клубного Кубка мира «сливочные» сыграют с мексиканской «Пачукой». Заглянем в линии букмекеров на игру в Шарлотте.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид, Испания)
22.06.2025, Ср
22:00 МСК
«Пачука» (Мексика)
|П1 - 1.25
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа H, 2-й тур
Стадион: «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|1
|0
|0
|3-0
|«Пачука»
|0
|0
|1
|0-3
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Реал»
1:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|24.05.2025
|«Реал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|18.05.2025
|«Севилья»
0:2
«Реал»
Примера
|14.05.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Примера
|11.05.2025
|«Барселона»
4:3
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Пачуки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Пачука»
1:2
«Ред Булл»
Клубный чемпионат мира
|11.05.2025
|«Америка»
2:0
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Пачука»
0:0
«Америка»
Плей-офф чемпионата Мексики
|28.04.2025
|«Монтеррей»
1:2
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|21.04.2025
|«Атлетико Сан-Луис»
2:1
«Пачука»
Чемпионат Мексики
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2. Аль-Хиляль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3. Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4. Пачука
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
До старта клубного чемпионата мира в США мадридский клуб считался главным фаворитом турнира у букмекеров. Крупной победой над «Атлетико» «ПСЖ» лишил «Реал» этого статуса. А затем уже и сами испанцы поставили под сомнение расчеты аналитиков. Их ничья с саудовским «Аль-Хилялем» - она из самых больших сенсаций первого тура Кубка. Даже пенальти на второй компенсированной минуте европейцам не помог: Вальверде не сумел «переиграть» с точки марокканского вратаря Буну, и Мадрид довольствовался только одним очком. Хаби Алонсо явно представлял свой второй, теперь уже тренерский, дебют в «Реале» иначе.
«Пачука» стартовала на турнире более предсказуемо - с ожидаемого поражения от «Ред Булл». Хотя сопротивление европейцам мексиканцы оказали серьезное. По некоторым показателям - таким, как удары в створ и угловые - они и вовсе превзошли соперника. Только голов австрийцы забили на один больше и, соответственно, победили.
В отличие от большинства пар на групповой стадии, у этой есть свой небольшой бэкграунд. Полгода назад «Реал» разгромил «Пачуку» в финале реанимированного ФИФА Межконтинентального кубка со счетом 3:0. Голы забивали Мбаппе, Родриго и Винисиус. Все трое и сейчас на месте - только француз пропустил первый тур из-за болезни. Выход Килиана против мексиканцев тоже под вопросом. Но и без него Мадрид должен доказать, что ничья на старте - случайность. Досада «реалистов» на самих себя должна конвертироваться в забитые мячи - полагаем, что их будет не меньше трех.
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Потери
«Реал»: Алаба, Куртуа, Менди, Вальверде, Рюдигер, Камавинга, Эндрик, Карвахаль, Милитао (все - травмы), Мбаппе (под вопросом)
«Пачука»: нет
Эксперты FONBET установили коэффициент 1.25 на победу фаворита. Успех мексиканского клуба котируется в 10 раз выше! Ничья идет в конторе за 6.10.
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Счет 2:0 в отдельной линии FONBET идет с котировкой 7.00, а 3:0 - 7.50.
Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Шарлотте можно ждать яркого и результативного футбола.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
В плей-офф выходят два лучших клуба каждой группы.
Команде Алонсо еще нужно туда пробиться. Согласно турнирной сетке, лучшие команды группы H выходят на «призеров» квартета G. А это значит, что в 1/8 финала почти гарантированно будет европейский суперматч: «Реал» - «Ювентус» или «Реал» - «Ман Сити».