Реал - Пачука, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

До старта клубного чемпионата мира в США мадридский клуб считался главным фаворитом турнира у букмекеров. Крупной победой над «Атлетико» «ПСЖ» лишил «Реал» этого статуса. А затем уже и сами испанцы поставили под сомнение расчеты аналитиков. Их ничья с саудовским «Аль-Хилялем» - она из самых больших сенсаций первого тура Кубка. Даже пенальти на второй компенсированной минуте европейцам не помог: Вальверде не сумел «переиграть» с точки марокканского вратаря Буну, и Мадрид довольствовался только одним очком. Хаби Алонсо явно представлял свой второй, теперь уже тренерский, дебют в «Реале» иначе.

«Пачука» стартовала на турнире более предсказуемо - с ожидаемого поражения от «Ред Булл». Хотя сопротивление европейцам мексиканцы оказали серьезное. По некоторым показателям - таким, как удары в створ и угловые - они и вовсе превзошли соперника. Только голов австрийцы забили на один больше и, соответственно, победили.

В отличие от большинства пар на групповой стадии, у этой есть свой небольшой бэкграунд. Полгода назад «Реал» разгромил «Пачуку» в финале реанимированного ФИФА Межконтинентального кубка со счетом 3:0. Голы забивали Мбаппе, Родриго и Винисиус. Все трое и сейчас на месте - только француз пропустил первый тур из-за болезни. Выход Килиана против мексиканцев тоже под вопросом. Но и без него Мадрид должен доказать, что ничья на старте - случайность. Досада «реалистов» на самих себя должна конвертироваться в забитые мячи - полагаем, что их будет не меньше трех.