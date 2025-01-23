Ростов - Крылья Советов, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В 17-м туре обе команды порадовали своих болельщиков: “Ростов” - разгромом “Пари НН” со счетом 4:0, а “Крылья” - сенсационной победой над чемпионом в Санкт-Петербурге. Для команды Карпина этот успех стал пятым подряд, хотя отставание от первой шестерки в таблице по-прежнему достаточно велико. В любом случае южане постараются порадовать своего зрителя перед долгой зимней разлукой.

Особые надежды болельщики хозяев вправе возлагать на нападающего Мохаммеда Мохеби. Иранец не отметился результативными действиями в результативной для его клуба игре с нижегородцами и постарается наверстать упущенное в предстоящей встрече. Форварду необходимы голы, чтобы завоевать место в основе национальной сборной (группы Кубка Азии 2025).

У гостей наверняка тоже высокие амбиции. Футболистам и тренерам сейчас особенно важно показать, что они не напрасно едят свой хлеб, новому областному руководству. И они уже начали это делать, последовательно обыграв “Ахмат” и “Зенит”.

“Парковать автобус” на “Ростов Арене” Игорь Осинькин точно не станет - не его метод. Карпин - тем более. Четыре из пяти последних матчей обеих команд были “верховыми”. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. У PARI симпатичный коэффициент на этот исход.