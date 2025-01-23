Ростов - Крылья Советов, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На первую субботу зимы в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. “Ростов” на своем поле примет “Крылья Советов”. Обе команды мощно выступили в предыдущем туре и постараются в приподнятом настроении отправиться в отпуск. Яркое зрелище на берегу Дона практически гарантировано.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ростов» (Ростов-на-Дону)
07.12.2024, Сб
16:30 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1.77
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: “Ростов-Арена” (Ростов-на-Дону)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|25
|17
|20
|85-73
|«Крылья Советов»
|20
|17
|25
|73-85
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2024
|«Ростов»
4:0
«Пари НН»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|ЦСКА
1:2
«Ростов»
РПЛ
|09.11.2024
|«Ростов»
3:1
«Химки»
РПЛ
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
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Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2024
|«Зенит»
2:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|24.11.2024
|«Крылья Советов»
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|10.11.2024
|«Крылья Советов»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|03.11.2024
|«Акрон»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.10.2024
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
После 17 туров “Ростов” занимает седьмое место в таблице, а “Крылья” - 10-е. Команды разделяют шесть очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
В 17-м туре обе команды порадовали своих болельщиков: “Ростов” - разгромом “Пари НН” со счетом 4:0, а “Крылья” - сенсационной победой над чемпионом в Санкт-Петербурге. Для команды Карпина этот успех стал пятым подряд, хотя отставание от первой шестерки в таблице по-прежнему достаточно велико. В любом случае южане постараются порадовать своего зрителя перед долгой зимней разлукой.
Особые надежды болельщики хозяев вправе возлагать на нападающего Мохаммеда Мохеби. Иранец не отметился результативными действиями в результативной для его клуба игре с нижегородцами и постарается наверстать упущенное в предстоящей встрече. Форварду необходимы голы, чтобы завоевать место в основе национальной сборной (группы Кубка Азии 2025).
У гостей наверняка тоже высокие амбиции. Футболистам и тренерам сейчас особенно важно показать, что они не напрасно едят свой хлеб, новому областному руководству. И они уже начали это делать, последовательно обыграв “Ахмат” и “Зенит”.
“Парковать автобус” на “Ростов Арене” Игорь Осинькин точно не станет - не его метод. Карпин - тем более. Четыре из пяти последних матчей обеих команд были “верховыми”. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. У PARI симпатичный коэффициент на этот исход.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Миронов, Эль-Аскалани, Азнауров (все - травмы)
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Крылья Советов»
|Вратарь
|1. Ятимов
|30. Песьяков
|Защитник
|87. Лангович
|15. Рассказов
|Защитник
|55. Осипенко
|24. Евгеньев
|Защитник
|3. Сако
|95. Гапонов
|Защитник
|40. Вахания
|23. Бейл
|Полузащитник
|15. Глебов
|6. Бабкин
|Полузащитник
|18. Кучаев
|22. Костанца
|Полузащитник
|10. Щетинин
|7. Цыпченко
|Нападающий
|7. Роналдо
|32. Ороско
|Нападающий
|9. Мохеби
|10. Гарре
|Нападающий
|27. Комличенко
|13. Сергеев
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Игорь Осинькин
Аналитики БК PARI установили достаточно высокий коэффициент на победу хозяев поля (1.77). На гостей он, разумеется, гораздо выше - 4.40. Ничья в конторе котируется за 3.85.
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