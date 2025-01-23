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2 декабря 11:37ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Крылья Советов, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Игра обещает быть страстной
Валентин Васильев

На первую субботу зимы в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. “Ростов” на своем поле примет “Крылья Советов”. Обе команды мощно выступили в предыдущем туре и постараются в приподнятом настроении отправиться в отпуск. Яркое зрелище на берегу Дона практически гарантировано. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

07.12.2024, Сб

16:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.77

Х - 3.85

П2 - 4.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: “Ростов-Арена” (Ростов-на-Дону)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»25172085-73
«Крылья Советов»20172573-85

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2024«Ростов»

4:0

«Пари НН»

РПЛ

27.11.2024«Ростов»

2:1

«Спартак»

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23.11.2024ЦСКА

1:2

«Ростов»

РПЛ

09.11.2024«Ростов»

3:1

«Химки»

РПЛ

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов»

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Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2024«Зенит»

2:3

«Крылья Советов»

РПЛ

24.11.2024«Крылья Советов»

2:1

«Ахмат»

РПЛ

10.11.2024«Крылья Советов»

1:2

ЦСКА

РПЛ

03.11.2024«Акрон»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

28.10.2024«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После 17 туров “Ростов” занимает седьмое место в таблице, а “Крылья” - 10-е. Команды разделяют шесть очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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В 17-м туре обе команды порадовали своих болельщиков: “Ростов” - разгромом “Пари НН” со счетом 4:0, а “Крылья” - сенсационной победой над чемпионом в Санкт-Петербурге. Для команды Карпина этот успех стал пятым подряд, хотя отставание от первой шестерки в таблице по-прежнему достаточно велико. В любом случае южане постараются порадовать своего зрителя перед долгой зимней разлукой. 

Особые надежды болельщики хозяев вправе возлагать на нападающего Мохаммеда Мохеби. Иранец не отметился результативными действиями в результативной для его клуба игре с нижегородцами и постарается наверстать упущенное в предстоящей встрече. Форварду необходимы голы, чтобы завоевать место в основе национальной сборной (группы Кубка Азии 2025). 

У гостей наверняка тоже высокие амбиции. Футболистам и тренерам сейчас особенно важно показать, что они не напрасно едят свой хлеб, новому областному руководству. И они уже начали это делать, последовательно обыграв “Ахмат” и “Зенит”. 

“Парковать автобус” на “Ростов Арене” Игорь Осинькин точно не станет - не его метод. Карпин - тем более. Четыре из пяти последних матчей обеих команд были “верховыми”. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. У PARI симпатичный коэффициент на этот исход. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: Миронов, Эль-Аскалани, Азнауров (все - травмы)

«Крылья Советов»:  Ломаев, Витюгов  (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Крылья Советов»:

Позиция«Ростов»«Крылья Советов»
Вратарь1. Ятимов30. Песьяков
Защитник87. Лангович15. Рассказов
Защитник55. Осипенко24. Евгеньев
Защитник3. Сако95. Гапонов
Защитник40. Вахания23. Бейл
Полузащитник15. Глебов6. Бабкин
Полузащитник 18. Кучаев22. Костанца
Полузащитник10. Щетинин7. Цыпченко
Нападающий7. Роналдо32. Ороско
Нападающий9. Мохеби10. Гарре
Нападающий27. Комличенко13. Сергеев
Главный тренерВалерий КарпинИгорь Осинькин

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили достаточно высокий коэффициент на победу хозяев поля (1.77). На гостей он, разумеется, гораздо выше - 4.40. Ничья в конторе котируется за 3.85.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ростов» - «Крылья Советов»?

Четыре последних противостояния сторон на берегах Дона завершились в пользу “Ростова”. Чего-то подобного эксперты ожидают и на этот раз.  

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Крылья Советов»?

Бесплатно игру покажет онлайн официальный сайт БК Winline - беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Крылья Советов»

Проще и надежнее всего это сделать с помощью официального сайта ростовского клуба. Минимальная стоимость билета составляет 400 рублей.

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