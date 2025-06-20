Назим Садыхов — Николас Мотта, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC, который примет Баку, выступит азербайджанец Назим Садыхов. Сумеет ли он порадовать домашнюю публику и победить бразильца Николаса Мотту в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг)?
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Садыхов
Мотта
Азербайджан
Страна
Бразилия
31
Возраст
32
12
Бои
21
10 (7 / 2 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (10 / 0 / 5)
1 (0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (4 / 1 / 0)
1
Ничьи
0
0
Без результата
1
178
Рост (см)
175
175
Размах рук (см)
179
104
Размах ног (см)
94
Обучался карате и самбо, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2018 года, в 2022-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена победил в двух первых боях, затем свел к ничьей противостояние с Владиславом Борщёвым. В последнем поединке в феврале одолел Исмаэля Бонфима техническим нокаутом из-за остановки доктором после первого раунда.
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В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Был чемпионом Cage Fury в легком весе. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл трижды при двух поражениях и одном поединке без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в ноябре одолел Махешата Хайсайера единогласным решением судей.
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В UFC постарались наполнить кард первого турнира в Азербайджане поединками с высокими шансами на досрочную развязку. Данное противостояние — в их числе. Оба спортсмена действуют в довольно агрессивном стиле и предпочитают работать в стойке. И у Садыхова, и у Мотты есть нокаутирующая мощь, но бразилец чаще ошибается в защите.
Ключевым фактором наверняка окажется выносливостью, с которой у азербайджанца есть проблемы. Если он за счет взрывного старта не потрясет соперника, то к экватору боя вполне может потерять инициативу. В любом случае вероятность досрочного завершения действительно высока — либо от заряженного и точного Садыхова, либо от Мотты, дождавшегося своего шанса. С учетом коэффициентов вынуждены рисковать сильнее и остановиться на ТМ (2,5).
Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Садыхов — Мотта стоит ожидать около 22:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы