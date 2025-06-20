Назим Садыхов — Николас Мотта, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В UFC постарались наполнить кард первого турнира в Азербайджане поединками с высокими шансами на досрочную развязку. Данное противостояние — в их числе. Оба спортсмена действуют в довольно агрессивном стиле и предпочитают работать в стойке. И у Садыхова, и у Мотты есть нокаутирующая мощь, но бразилец чаще ошибается в защите.

Ключевым фактором наверняка окажется выносливостью, с которой у азербайджанца есть проблемы. Если он за счет взрывного старта не потрясет соперника, то к экватору боя вполне может потерять инициативу. В любом случае вероятность досрочного завершения действительно высока — либо от заряженного и точного Садыхова, либо от Мотты, дождавшегося своего шанса. С учетом коэффициентов вынуждены рисковать сильнее и остановиться на ТМ (2,5).