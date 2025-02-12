Эдмен Шахбазян — Дилан Будка, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Поединок вполне можно считать последним шансом для обоих спортсменов. Будка в случае третьего подряд поражения без побед в UFC рискует вылететь из промоушена. Шахбазян же при проигрыше получит отрицательный рекорд в лиге и, вероятно, окончательно распрощается со статусом когда-то перспективного.

Сработает ли правило, что загнанный в угол зверь опасен вдвойне? Вполне возможно, и тогда бой наверняка получится довольно зрелищным. На бумаге у Шахбазяна преимущество в стойке и хороший шанс нокаутировать соперника — но только в первой половине поединка, так как у американца хронические проблемы с выносливостью. Будка же наверняка сделает ставку на борьбу. Он вполне может затаскать оппонента, особенно когда у того просядет выносливость.

Резюмируя, не будем делать ставку на исход, тем более что букмекеры, пожалуй, чересчур верят в Шахбазяна. Ждем досрочное завершение — либо нокаут от Эдмена (вероятно, в первой половине), либо финиш от Будки (вероятно, через партер).