Эдмен Шахбазян — Дилан Будка, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На ближайшем турнире UFC, который примет Лас-Вегас, в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) побьются американцы Эдмен Шахбазян и Дилан Будка. Кто вернется на победную тропу?
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Шахбазян
Будка
США
Страна
США
27
Возраст
25
18
Бои
11
13 (11 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
7 (1 / 2 / 4)
5 (3 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 1 / 2)
189
Рост (см)
183
190,5
Размах рук (см)
190,5
109
Размах ног (см)
106,5
Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с 9 лет, с 2017 года выступает в профессиональных MMA. В 2018-м Шахбазян победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем — в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл пять боев и в стольких же уступил. В последнем поединке в августе потерпел поражение удушающим приемом во втором раунде от Джеральда Мершарта.
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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене проиграл оба боя. В последнем поединке в сентябре уступил Андрэ Петроски единогласным решением судей.
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Поединок вполне можно считать последним шансом для обоих спортсменов. Будка в случае третьего подряд поражения без побед в UFC рискует вылететь из промоушена. Шахбазян же при проигрыше получит отрицательный рекорд в лиге и, вероятно, окончательно распрощается со статусом когда-то перспективного.
Сработает ли правило, что загнанный в угол зверь опасен вдвойне? Вполне возможно, и тогда бой наверняка получится довольно зрелищным. На бумаге у Шахбазяна преимущество в стойке и хороший шанс нокаутировать соперника — но только в первой половине поединка, так как у американца хронические проблемы с выносливостью. Будка же наверняка сделает ставку на борьбу. Он вполне может затаскать оппонента, особенно когда у того просядет выносливость.
Резюмируя, не будем делать ставку на исход, тем более что букмекеры, пожалуй, чересчур верят в Шахбазяна. Ждем досрочное завершение — либо нокаут от Эдмена (вероятно, в первой половине), либо финиш от Будки (вероятно, через партер).
Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Шахбазян — Будка стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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