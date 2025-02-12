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12 февраля 13:51ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Эдмен Шахбазян — Дилан Будка, 16 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У обоих большие проблемы в карьере
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

На ближайшем турнире UFC, который примет Лас-Вегас, в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) побьются американцы Эдмен Шахбазян и Дилан Будка. Кто вернется на победную тропу?

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Статистика

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Шахбазян

 

Будка

США

Страна

США

27

Возраст

25

18

Бои

11

13 (11 / 1 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

7 (1 / 2 / 4)

5 (3 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

 4 (1 / 1 / 2)

189

Рост (см)

183

190,5

Размах рук (см)

190,5

109

Размах ног (см)

106,5

Эдмен Шахбазян

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Американский боец смешанного стиля армянского происхождения. Занимается боевыми искусствами с 9 лет, с 2017 года выступает в профессиональных MMA. В 2018-м Шахбазян победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, а затем — в шоу The Ultimate Fighter. В UFC выиграл пять боев и в стольких же уступил. В последнем поединке в августе потерпел поражение удушающим приемом во втором раунде от Джеральда Мершарта.

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Дилан Будка

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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене проиграл оба боя. В последнем поединке в сентябре уступил Андрэ Петроски единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ШахбазянаПобеда БудкиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,283,851,851,90

Прогноз на бой

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Поединок вполне можно считать последним шансом для обоих спортсменов. Будка в случае третьего подряд поражения без побед в UFC рискует вылететь из промоушена. Шахбазян же при проигрыше получит отрицательный рекорд в лиге и, вероятно, окончательно распрощается со статусом когда-то перспективного.

Сработает ли правило, что загнанный в угол зверь опасен вдвойне? Вполне возможно, и тогда бой наверняка получится довольно зрелищным. На бумаге у Шахбазяна преимущество в стойке и хороший шанс нокаутировать соперника — но только в первой половине поединка, так как у американца хронические проблемы с выносливостью. Будка же наверняка сделает ставку на борьбу. Он вполне может затаскать оппонента, особенно когда у того просядет выносливость.

Резюмируя, не будем делать ставку на исход, тем более что букмекеры, пожалуй, чересчур верят в Шахбазяна. Ждем досрочное завершение — либо нокаут от Эдмена (вероятно, в первой половине), либо финиш от Будки (вероятно, через партер).

Полный кард, где смотреть бой Шахбазян Будка

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Турнир UFC Fight Night 251 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует полночь с 15 на 16 февраля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Шахбазян Будка стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Анджела Хилл (США) — Кетлин Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Джаред Гордон (США) — Машрабджон Рузибоев (Узбекистан). Легкий вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Габриэль Бонфим (Бразилия) — Кэлинн Уильямс (США). Полусредний вес;
  • Винс Моралес (США) — Элайджа Смит (США). Легчайший вес;
  • Дон'Тэйл Майес (США) — Вальтер Уокер (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Джулия Авила (США) — Жаклин Кавальканти (Португалия). Женский легчайший вес.
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