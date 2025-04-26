Лиам Смит — Аарон Маккенна, 26 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Смит по возрасту уже близок к ветеранскому статусу, а то и обладает им. И в таких обстоятельствах простой длительностью около полутора лет, требующий возвращения после нокауты, выглядит очень серьезным вызовом. Есть большие сомнения в актуальных кондициях англичанина. Впрочем, опыта ему не занимать, и этого фактора вполне может хватить как минимум на конкурентный поединок.

Всё-таки Смит — самый статусный и серьезный соперник в карьере Маккенны. Ирландец круто продвигается на профессиональном ринге, однако зачастую такой путь обрывается именно на значительном повышении оппозиции. В общем, перед Маккенной маячит большой шанс и тоже серьезный вызов.

И если Смит не развалился за время простоя, то соперника он должен проверить знатно. Учитывая, что ирландец не отличается очевидным потенциалом нокаутера, не ждем быструю развязку. Да и англичанина финишировали только Канело и Юбэнк-младший, а Маккенне до них пока далековато.