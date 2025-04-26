Лиам Смит — Аарон Маккенна, 26 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 26 апреля, в рамках вечера бокса в Лондоне на ринге встретятся англичанин Лиам Смит и ирландец Аарон Маккенна. Чем завершится противостояние ветерана и проспекта в среднем весе (до 72,6 кг)?
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Смит
Маккенна
Англия
Страна
Ирландия
36
Возраст
25
38
Бои
19
33 (20)
Победы (нокауты)
19 (10)
4 (2)
Поражения (нокауты)
0
1
Ничьи
0
Неактивен
Место в рейтинге среднего дивизиона BoxRec
13
177
Рост (см)
185
175
Размах рук (см)
191
Правша
Стойка
Правша
Младший брат Пола Смита и Стивена Смита, старший брат Каллума Смита, все они — боксеры. На профессиональном ринге выступает с 2008 года. Брал титулы Британии, Содружества и WBO Inter-Continental в первом среднем весе. В 2015-м стал чемпионом мира в этой категории по версии WBO. Защитил титул дважды, а в 2016-м уступил его Саулю Альваресу. В 2018-м мог вернуть пояс, но проиграл в чемпионским бою Хайме Мунгии. Впоследствии выигрывал титулы WBC Silver, WBA International и WBO Inter-Continental. В последнем поединке в сентябре 2023-го уступил Крису Юбэнку-младшему техническим нокаутом в десятом раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2021-м выиграл молодежный чемпионский титул WBC в среднем весе. В 2023-м забрал пояс WBC International в этой же категории. В последнем поединке в июле нокаутировал Джованни Эстелу в десятом раунде.
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Смит по возрасту уже близок к ветеранскому статусу, а то и обладает им. И в таких обстоятельствах простой длительностью около полутора лет, требующий возвращения после нокауты, выглядит очень серьезным вызовом. Есть большие сомнения в актуальных кондициях англичанина. Впрочем, опыта ему не занимать, и этого фактора вполне может хватить как минимум на конкурентный поединок.
Всё-таки Смит — самый статусный и серьезный соперник в карьере Маккенны. Ирландец круто продвигается на профессиональном ринге, однако зачастую такой путь обрывается именно на значительном повышении оппозиции. В общем, перед Маккенной маячит большой шанс и тоже серьезный вызов.
И если Смит не развалился за время простоя, то соперника он должен проверить знатно. Учитывая, что ирландец не отличается очевидным потенциалом нокаутера, не ждем быструю развязку. Да и англичанина финишировали только Канело и Юбэнк-младший, а Маккенне до них пока далековато.
Боксерский вечер пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия, Великобритания). Турнир начнется в субботу, 26 апреля, в 21:00 по московскому времени. Бой Смит — Маккенна стоит ожидать не ранее 22:00 мск.
Прямой легальной трансляции на территории РФ не предусмотрено.
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