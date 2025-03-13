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13 марта 7:50ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - Зенит, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Красно-белым ни в коем случае нельзя проигрывать
Валентин Васильев

В ближайшее воскресенье состоится, пожалуй, самый ожидаемый матч весны в чемпионате России по футболу. «Спартак» - «Зенит» - самая рейтинговая и притягательная афиша последних лет в РПЛ вне зависимости от занимаемых командами мест в таблице. А в этом году они еще и бьются за чемпионский титул, что способствует максимальному ажиотажу вокруг «Дерби двух столиц». Анализируем предматчевые расклады и котировки букмекеров на главную игру недели.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

16.03.2025, Вс

19:45 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 2.60

Х - 3.50

П2 - 2.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»664853262-217
«Зенит»534866217-262

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

 Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

 РПЛ

02.03.2025«Спартак»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

24.02.2025«Спартак»

2:1

«Насаф»

Товарищеский матч

20.02.2025«Спартак»

2:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

14.02.2025«Зенит»

3:1

«Урал»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять игр «Спартака» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

24.08.2024«Зенит»

0:0

«Спартак»

РПЛ

17.04.2024«Зенит»

0:0

«Спартак»

 Кубок России

03.04.2024«Спартак»

1:2

«Зенит»

 Кубок России

02.03.2024«Зенит»

0:0

«Спартак»

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед очной встречей кандидатов в чемпионы разделяют три очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Мощной концовкой прошлого года и удачным рестартом 2025-го «Спартак» обозначил серьезность своих притязаний на чемпионский титул в РПЛ. Одно время в таблице даже установилось троевластие Петербурга, Москвы и Краснодара. Поражение в Казани пришлось очень некстати для красно-белых. Фактически оно не оставило команде Станковича права на ошибку в предстоящем противоборстве с «Зенитом». В случае еще одного поражения их отставание от чемпиона достигнет уже шести очков - такой дефицит ликвидировать за оставшиеся девять туров будет неимоверно сложно. Естественно, что в  «Дерби двух столиц» хозяева настраиваются только на победу. Для них этот матч по-своему определяющий.

У «Зенита» пространства для маневра чуть больше. Со стратегической точки зрения его вполне может устроить и ничья в столице. Возможно, при таком раскладе вперед вырвется «Краснодар», но прямо сейчас он выглядит менее опасным противников для сине-бело-голубых, чем «Спартак». Стабильности южанам крайне не хватает. 

Посреди недели обе команды успешно «размялись» в Кубке: москвичи обыграли на выезде «Акрон» и вышли в полуфинал Пути регионов. Питерцы минимально победили в гостях «Ростов» в верхней половине турнирной сетки. Последняя «личка» команд завершилась уверенной победой «Зенита» 3:0 в  Winline Зимнем Кубке РПЛ. Но ясно, что предстоящий матч будет иметь мало общего с товарищеским. Накал борьбы будет иным. Из четырех предыдущих официальных встреч команд три обошлись вообще без голов - 0:0. Ждем чего-то подобного и в это воскресенье. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: Дуарте (дисквалификация)

«Зенит»: Вендел (дисквалификация), Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Зенит»:

Позиция«Спартак»«Зенит»Позиция
Вратарь98. Максименко1. ЛатышонокВратарь
Защитник97. Денисов31. МантуанЗащитник
Защитник6. Бабич25. ЭраковичЗащитник
Защитник23. Чернов27. НиноЗащитник
Защитник2. Рябчук3. Сантос Защитник
Полузащитник68. Литвинов5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров17. МостовойПолузащитник 
Полузащитник5. Барко14. ЗделарПолузащитник
Полузащитник8. Маркиньос11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник7. Солари32. ГондуНападающий
Нападающий9. Угальде7. СоболевНападающий
Главный тренерДеян СтанковичСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Редкий случай, когда котировка на бессменного чемпиона выше, чем на его соперника. Коэффициент на победу «Зенита» на 0.30 превышает аналогичное предложение на «Спартак» - 2.90 против 2.60. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Зенит»?

В линии на точный счет ниже всего котируется вариант 1:1. Коэффициент на него составляет 5.40. 

Где бесплатно смотреть матч  «Спартак» - «Зенит»?

«Матч ТВ» покажет  главный матч уикенда в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Спартак» - «Зенит»?

Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Спартака». Правда, есть сомнения, что они еще остались в ассортименте.

Когда «Спартак» станет чемпионом?

Перед началом 21-го тура вероятность триумфа красно-белых в чемпионате букмекеры оценивают котировкой 4.50. Коэффициент на очередной титул «Зенита» составляет 1.80, а «Краснодара» - 3.70. По итогам воскресного матча это соотношение скорее всего изменится - осталось выяснить, в какую сторону.

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