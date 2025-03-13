Спартак - Зенит, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Мощной концовкой прошлого года и удачным рестартом 2025-го «Спартак» обозначил серьезность своих притязаний на чемпионский титул в РПЛ. Одно время в таблице даже установилось троевластие Петербурга, Москвы и Краснодара. Поражение в Казани пришлось очень некстати для красно-белых. Фактически оно не оставило команде Станковича права на ошибку в предстоящем противоборстве с «Зенитом». В случае еще одного поражения их отставание от чемпиона достигнет уже шести очков - такой дефицит ликвидировать за оставшиеся девять туров будет неимоверно сложно. Естественно, что в «Дерби двух столиц» хозяева настраиваются только на победу. Для них этот матч по-своему определяющий.

У «Зенита» пространства для маневра чуть больше. Со стратегической точки зрения его вполне может устроить и ничья в столице. Возможно, при таком раскладе вперед вырвется «Краснодар», но прямо сейчас он выглядит менее опасным противников для сине-бело-голубых, чем «Спартак». Стабильности южанам крайне не хватает.

Посреди недели обе команды успешно «размялись» в Кубке: москвичи обыграли на выезде «Акрон» и вышли в полуфинал Пути регионов. Питерцы минимально победили в гостях «Ростов» в верхней половине турнирной сетки. Последняя «личка» команд завершилась уверенной победой «Зенита» 3:0 в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Но ясно, что предстоящий матч будет иметь мало общего с товарищеским. Накал борьбы будет иным. Из четырех предыдущих официальных встреч команд три обошлись вообще без голов - 0:0. Ждем чего-то подобного и в это воскресенье. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.