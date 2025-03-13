Спартак - Зенит, 16 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В ближайшее воскресенье состоится, пожалуй, самый ожидаемый матч весны в чемпионате России по футболу. «Спартак» - «Зенит» - самая рейтинговая и притягательная афиша последних лет в РПЛ вне зависимости от занимаемых командами мест в таблице. А в этом году они еще и бьются за чемпионский титул, что способствует максимальному ажиотажу вокруг «Дерби двух столиц». Анализируем предматчевые расклады и котировки букмекеров на главную игру недели.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
16.03.2025, Вс
19:45 МСК
«Зенит» (Санкт-Петербург)
|П1 - 2.60
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|66
|48
|53
|262-217
|«Зенит»
|53
|48
|66
|217-262
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|24.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Насаф»
Товарищеский матч
|20.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|14.02.2025
|«Зенит»
3:1
«Урал»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять игр «Спартака» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|24.08.2024
|«Зенит»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|17.04.2024
|«Зенит»
0:0
«Спартак»
Кубок России
|03.04.2024
|«Спартак»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|02.03.2024
|«Зенит»
0:0
«Спартак»
РПЛ
Перед очной встречей кандидатов в чемпионы разделяют три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Мощной концовкой прошлого года и удачным рестартом 2025-го «Спартак» обозначил серьезность своих притязаний на чемпионский титул в РПЛ. Одно время в таблице даже установилось троевластие Петербурга, Москвы и Краснодара. Поражение в Казани пришлось очень некстати для красно-белых. Фактически оно не оставило команде Станковича права на ошибку в предстоящем противоборстве с «Зенитом». В случае еще одного поражения их отставание от чемпиона достигнет уже шести очков - такой дефицит ликвидировать за оставшиеся девять туров будет неимоверно сложно. Естественно, что в «Дерби двух столиц» хозяева настраиваются только на победу. Для них этот матч по-своему определяющий.
У «Зенита» пространства для маневра чуть больше. Со стратегической точки зрения его вполне может устроить и ничья в столице. Возможно, при таком раскладе вперед вырвется «Краснодар», но прямо сейчас он выглядит менее опасным противников для сине-бело-голубых, чем «Спартак». Стабильности южанам крайне не хватает.
Посреди недели обе команды успешно «размялись» в Кубке: москвичи обыграли на выезде «Акрон» и вышли в полуфинал Пути регионов. Питерцы минимально победили в гостях «Ростов» в верхней половине турнирной сетки. Последняя «личка» команд завершилась уверенной победой «Зенита» 3:0 в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Но ясно, что предстоящий матч будет иметь мало общего с товарищеским. Накал борьбы будет иным. Из четырех предыдущих официальных встреч команд три обошлись вообще без голов - 0:0. Ждем чего-то подобного и в это воскресенье. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.
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Прямая трансляция из Москвы запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Дуарте (дисквалификация)
«Зенит»: Вендел (дисквалификация), Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Зенит»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|27. Нино
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|14. Зделар
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Маркиньос
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Солари
|32. Гонду
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Сергей Семак
|Главный тренер
Редкий случай, когда котировка на бессменного чемпиона выше, чем на его соперника. Коэффициент на победу «Зенита» на 0.30 превышает аналогичное предложение на «Спартак» - 2.90 против 2.60. В случае ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.50.
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В линии на точный счет ниже всего котируется вариант 1:1. Коэффициент на него составляет 5.40.
«Матч ТВ» покажет главный матч уикенда в прямом эфире.
Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Спартака». Правда, есть сомнения, что они еще остались в ассортименте.
Перед началом 21-го тура вероятность триумфа красно-белых в чемпионате букмекеры оценивают котировкой 4.50. Коэффициент на очередной титул «Зенита» составляет 1.80, а «Краснодара» - 3.70. По итогам воскресного матча это соотношение скорее всего изменится - осталось выяснить, в какую сторону.
Партнерский проект