Стальная воля от БК BetBoom: фрибеты до 70 000 рублей за ставки на Мир танков

Партнерский проект
В рамках свежей акции «Стальная воля» букмекерская компания BetBoom предлагает отличную возможность получить фрибет до 70 000 рублей. Делайте ставки на киберспортивные события по игре «Мир танков» и участвуйте в розыгрыше внушительного призового фонда в 300 000 рублей.
Участие в турнире станет доступным после выполнения следующих действий:
1. Создайте учетную запись на сайте или в мобильном приложении BetBoom либо войдите в уже существующий аккаунт.
2. Пройдите проверку личности в соответствии с требованиями платформы.
3. Перейдите на страницу акции и активируйте участие, нажав соответствующую кнопку.
4. Делайте ставки на события по игре «Мир танков» в разделе «Киберспорт» — коэффициент пари должен быть не ниже 1.30.
За каждые 1000 рублей, поставленные в рамках акции, начисляется 1 балл. Ограничений по размеру ставок нет. Первые 20 игроков, которые наберут больше всех баллов, получат приз.
Место
Фрибет
1
70 000 ₽
2
50 000 ₽
3
30 000 ₽
4-5
20 000 ₽
6-10
10 000 ₽
11-20
6000 ₽
Результаты акции подведут 27.05.2025. После этого победителям придет push-уведомление.
Срок действия фрибета будет указан в момент его зачисления на ваш аккаунт. Минимальная ставка — 500 рублей. Пари с фрибетного баланса можно заключать на любые события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Выбор типа ставки остается за игроком.
Для получения выигрыша выполните следующие шаги:
Внимательно изучите основные моменты данного предложения.
Максимальный размер бонуса
70 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
27.05.2025 (14:59 МСК)
В зачет идут только ставки, сделанные с основного денежного счета.
Ставки на «Мир танков» захватывают своей динамичностью и непредсказуемостью. Каждая битва — это настоящая стратегия, результат зависит от умений игроков и командной работы. Вы можете не только наблюдать за сражениями, но и активно совершать ставки. Постоянно проходят новые турниры, что дает много возможностей для любителей беттинга.
Пропустить турнир от BetBoom было невозможно, поскольку я настоящий фанат «танчиков» и люблю сам поиграть, а иногда смотрю, как сражаются другие. Акция с фрибетом до 70 000 рублей — прекрасный шанс получить хороший бонус. Но стоит помнить, что для победы нужно делать ставки на приличные суммы. В целом это интересный и захватывающий опыт для всех поклонников «Мира танков».
Для предотвращения проблем советуем пользователям следовать этим рекомендациям:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Любой пользователь БК BetBoom может вступить в розыгрыш
|➖ Количество призовых мест ограничено
|➕ Возможность побороться за крупные бонусы
|➖ Пари принимаются только на одну дисциплину
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Предложение от «Бетбум» выглядит очень заманчиво. Оно привлекает своей простотой — никаких сложных условий, все понятно и доступно. Особенно акция понравится тем, кто интересуется киберспортом и следит за сражениями в «Мире танков».
Партнерский проект