Стальная воля от БК BetBoom: фрибеты до 70 000 рублей за ставки на Мир танков

Участие в турнире станет доступным после выполнения следующих действий:

1. Создайте учетную запись на сайте или в мобильном приложении BetBoom либо войдите в уже существующий аккаунт.

2. Пройдите проверку личности в соответствии с требованиями платформы.

3. Перейдите на страницу акции и активируйте участие, нажав соответствующую кнопку.

4. Делайте ставки на события по игре «Мир танков» в разделе «Киберспорт» — коэффициент пари должен быть не ниже 1.30.

За каждые 1000 рублей, поставленные в рамках акции, начисляется 1 балл. Ограничений по размеру ставок нет. Первые 20 игроков, которые наберут больше всех баллов, получат приз.

Место Фрибет 1 70 000 ₽ 2 50 000 ₽ 3 30 000 ₽ 4-5 20 000 ₽ 6-10 10 000 ₽ 11-20 6000 ₽

Результаты акции подведут 27.05.2025. После этого победителям придет push-уведомление.