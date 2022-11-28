До 200000₽ за ставки на ЧМ-2022

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Легальная российская букмекерская контора «Зенит» специально к ЧМ-2022 подготовила и запустила интересную акцию для любителей футбола. Самых удачливых ждут внушительные фрибеты - вплоть до 200 000 рублей.
Базовое условие участия в любой акции - регистрация и авторизация на официальном сайте букмекерской компании. В данном случае от вас потребуется еще подтвердить свое согласие на участие в бонусной программе. Ну а далее - стандартная схема: заключаешь пари - получаешь призовые баллы.
За победную ставку беттору полагается 1% от суммы выигрыша (выиграли 1000 рублей - получили 10 бонусных баллов). За проигрышную - 5% от суммы пари. На заключительном этапе акции между участниками, набравшими 100 баллов и больше, будут разыграны премиальные фрибеты.
|Сумма баллов
|Сумма бесплатной ставки
|0-99
|нет
|100 — 999
|до 1000 ₽
|1000 — 4999
|до 5000 ₽
|5000 — 9999
|до 10 000 ₽
|10 000 — 19 999
|до 20 000 ₽
|20 000 — 29 999
|до 30 000 ₽
|30 000 — 39 999
|до 40 000 ₽
|От 40 0000 и выше
|до 50 000 ₽
Кроме того, трем самым активным игрокам согласно количеству баллов положены фрибеты фиксированного размера: 70 000 ₽ за третье место, 100 000 ₽ - за второе и от 150 000 до 200 000 ₽ за первое.
+ Принять участие в акции могут все клиенты БК.
+ Нет обязательных условий по минимальному размеру пари и коэффициентам.
– Сумма выигрыша определяется рандомайзером.
Акция БК «Зенит» дополнительно подогрела интерес российских болельщиков к чемпионату мира в Катаре. Прозрачные условия промо дают представление игроку, на какой выигрыш он может рассчитывать при том или ином объеме ставок.
Партнерский проект