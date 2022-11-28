До 200000₽ за ставки на ЧМ-2022

Базовое условие участия в любой акции - регистрация и авторизация на официальном сайте букмекерской компании. В данном случае от вас потребуется еще подтвердить свое согласие на участие в бонусной программе. Ну а далее - стандартная схема: заключаешь пари - получаешь призовые баллы.

За победную ставку беттору полагается 1% от суммы выигрыша (выиграли 1000 рублей - получили 10 бонусных баллов). За проигрышную - 5% от суммы пари. На заключительном этапе акции между участниками, набравшими 100 баллов и больше, будут разыграны премиальные фрибеты.

Сумма баллов Сумма бесплатной ставки 0-99 нет 100 — 999 до 1000 ₽ 1000 — 4999 до 5000 ₽ 5000 — 9999 до 10 000 ₽ 10 000 — 19 999 до 20 000 ₽ 20 000 — 29 999 до 30 000 ₽ 30 000 — 39 999 до 40 000 ₽ От 40 0000 и выше до 50 000 ₽

Кроме того, трем самым активным игрокам согласно количеству баллов положены фрибеты фиксированного размера: 70 000 ₽ за третье место, 100 000 ₽ - за второе и от 150 000 до 200 000 ₽ за первое.