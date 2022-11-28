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28 ноября 13:47ГлавнаяБонусы
БК Зенит
Футбол
Акции
Фрибеты за депозит

До 200000₽ за ставки на ЧМ-2022

ЗенитЗенит
3star
200000
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Чем больше ставок, тем выше фрибет
Валентин Васильев
main

Легальная российская букмекерская контора «Зенит» специально к ЧМ-2022 подготовила и запустила интересную акцию для любителей футбола. Самых удачливых ждут внушительные фрибеты - вплоть до 200 000 рублей.

Как принять участие?

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Базовое условие участия в любой акции - регистрация и авторизация на официальном сайте букмекерской компании. В данном случае от вас потребуется еще подтвердить свое согласие на участие в бонусной программе. Ну а далее - стандартная схема: заключаешь пари - получаешь призовые баллы. 

За победную ставку беттору полагается 1% от суммы выигрыша (выиграли 1000 рублей - получили 10 бонусных баллов). За проигрышную - 5% от суммы пари. На заключительном этапе акции между участниками, набравшими 100 баллов и больше, будут разыграны премиальные фрибеты. 

Сумма балловСумма бесплатной ставки
0-99нет
100 — 999до 1000 ₽
1000 — 4999до 5000 ₽
5000 — 9999до 10 000 ₽
10 000 — 19 999до 20 000 ₽
20 000 — 29 999до 30 000 ₽
30 000 — 39 999до 40 000 ₽
От 40 0000 и вышедо 50 000 ₽

Кроме того, трем самым активным игрокам согласно количеству баллов положены фрибеты фиксированного размера: 70 000 ₽ за третье место, 100 000 ₽ - за второе и от 150 000 до 200 000 ₽ за первое. 

Плюсы и минусы

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+ Принять участие в акции могут все клиенты БК.
+ Нет обязательных условий по минимальному размеру пари и коэффициентам.


– Сумма выигрыша определяется рандомайзером.

Заключение

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Акция БК «Зенит» дополнительно подогрела интерес российских болельщиков к чемпионату мира в Катаре. Прозрачные условия промо дают представление игроку, на какой выигрыш он может рассчитывать при том или ином объеме ставок.

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Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров