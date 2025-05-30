Финал ЛЧ с Фонбет: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей

Партнерский проект
Делайте прогноз на игру ПСЖ — «Интер» и станьте участником грандиозного розыгрыша фрибетов на 3 000 000 рублей от БК «Фонбет»! Для получения приза необходимо предсказать абсолютно точный счет или ключевые статистические показатели. Победители разделят между собой призовой фонд. Участие открыто для всех пользователей.
Для участия в предложении выполните несколько условий:
1. Войдите в аккаунт Fonbet или зарегистрируйтесь.
2. Перейдите в раздел акции и активируйте кнопку «Оставить прогноз» на баннере.
3. Сделайте свои предсказания на матч «Пари Сен-Жермен» — «Интернационале» в основное время:
4. Сохраните прогноз нажатием специальной кнопки.
5. Заключите пари на любую футбольную встречу (кроме киберфутбола).
Тип ставки — ординар или экспресс. Минимальный кэф — 1.50. Сумма пари — от 1000 рублей.
После составления прогноза и выполнения требований вы автоматически становитесь участником конкурса. По итогам финальной встречи Лиги чемпионов БК «Фонбет» распределит фрибеты в размере 3 000 000 рублей между 3 группами бетторов. Сумма зависит от количества предсказанных ими исходов.
Количество верных прогнозов
Призовой фонд
1
1 000 000 ₽
2
1 000 000 ₽
3
1 000 000 ₽
Если победителей будет несколько, фрибеты разделят между ними на равные части.
Фрибеты можно использовать только для ординаров с кэфом до 3.00: 1 фрибет — 1 ставка. Срок действия — 7 дней с момента начисления. Неиспользованный фрибет аннулируется без компенсации.
Все детали акции сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.05.2025 (21:00 МСК)
Любой игрок может принять участие в акции 1 раз и получить не больше 1 бонуса.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс на победу есть у всех игроков «Фонбет»
|➖ Разрешаются пари только на одну спортивную дисциплину
|➕ Простые условия участия
Ваши знания футбольной статистики могут сыграть ключевую роль в этой акции. Угадайте точное число «горчичников» или «корнеров» и получите фрибет. С таким розыгрышем от БК финал Лиги чемпионов станет еще ярче и интереснее.
Партнерский проект