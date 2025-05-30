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30 мая 6:49ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Финал ЛЧ с Фонбет: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей

1000000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Чем точнее прогнозы, тем щедрее бонус!

Делайте прогноз на игру ПСЖ — «Интер» и станьте участником грандиозного розыгрыша фрибетов на 3 000 000 рублей от БК «Фонбет»! Для получения приза необходимо предсказать абсолютно точный счет или ключевые статистические показатели. Победители разделят между собой призовой фонд. Участие открыто для всех пользователей.

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на финал Лиги чемпионов

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Для участия в предложении выполните несколько условий:

1. Войдите в аккаунт Fonbet или зарегистрируйтесь.

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2. Перейдите в раздел акции и активируйте кнопку «Оставить прогноз» на баннере.

3. Сделайте свои предсказания на матч «Пари Сен-Жермен» — «Интернационале» в основное время:

  • Точный результат встречи.
  • Общее число предупреждений.
  • Количество угловых.

4. Сохраните прогноз нажатием специальной кнопки.

5. Заключите пари на любую футбольную встречу (кроме киберфутбола).

Тип ставки — ординар или экспресс. Минимальный кэф — 1.50. Сумма пари — от 1000 рублей.

После составления прогноза и выполнения требований вы автоматически становитесь участником конкурса. По итогам финальной встречи Лиги чемпионов БК «Фонбет» распределит фрибеты в размере 3 000 000 рублей между 3 группами бетторов. Сумма зависит от количества предсказанных ими исходов.

Количество верных прогнозов

Призовой фонд

1

1 000 000 ₽

2

1 000 000 ₽

3

1 000 000 ₽

Если победителей будет несколько, фрибеты разделят между ними на равные части.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на финал Лиги чемпионов

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Фрибеты можно использовать только для ординаров с кэфом до 3.00: 1 фрибет — 1 ставка. Срок действия — 7 дней с момента начисления. Неиспользованный фрибет аннулируется без компенсации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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Все детали акции сведены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.05.2025 (21:00 МСК)

Любой игрок может принять участие в акции 1 раз и получить не больше 1 бонуса.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Шанс на победу есть у всех игроков «Фонбет»➖ Разрешаются пари только на одну спортивную дисциплину
➕ Простые условия участия 

Заключение

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Ваши знания футбольной статистики могут сыграть ключевую роль в этой акции. Угадайте точное число «горчичников» или «корнеров» и получите фрибет. С таким розыгрышем от БК финал Лиги чемпионов станет еще ярче и интереснее.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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