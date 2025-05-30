Финал ЛЧ с Фонбет: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей

Для участия в предложении выполните несколько условий:

1. Войдите в аккаунт Fonbet или зарегистрируйтесь.

2. Перейдите в раздел акции и активируйте кнопку «Оставить прогноз» на баннере.

3. Сделайте свои предсказания на матч «Пари Сен-Жермен» — «Интернационале» в основное время:

Точный результат встречи.

Общее число предупреждений.

Количество угловых.

4. Сохраните прогноз нажатием специальной кнопки.

5. Заключите пари на любую футбольную встречу (кроме киберфутбола).

Тип ставки — ординар или экспресс. Минимальный кэф — 1.50. Сумма пари — от 1000 рублей.

После составления прогноза и выполнения требований вы автоматически становитесь участником конкурса. По итогам финальной встречи Лиги чемпионов БК «Фонбет» распределит фрибеты в размере 3 000 000 рублей между 3 группами бетторов. Сумма зависит от количества предсказанных ими исходов.

Количество верных прогнозов Призовой фонд 1 1 000 000 ₽ 2 1 000 000 ₽ 3 1 000 000 ₽

Если победителей будет несколько, фрибеты разделят между ними на равные части.