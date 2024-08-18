Фрибеты от FONBET - до 100 тысяч рублей за ставки на спорт

Чтобы принять участие в акции, нажмите зеленую кнопку “Получить бонус” внизу или вверху этой страницы. Пройдите регистрацию и/или авторизацию на официальном сайте FONBET. Кликните по виджету акции и подтвердите участие в ней нажатием кнопки “Принять участие”.

После этого следует запустить таймер и в течение суток заключать пари. Квалифицирующими считаются ставки типа одинар и экспресс с коэффициентом не ниже 2.00, а общая сумма поставленных за 24 часа средств должна быть не менее 2 000 рублей. По итогам суток игры беттору начисляется гарантированный бонус. Его размер составляет от 300 до 100 000 рублей - в зависимости от объемов проставленных средств.

Полученный фрибет следует использовать в течение недели для пари с коэффициентом от 1,01.