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18 августа 11:39ГлавнаяБонусы
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Фрибеты от FONBET - до 100 тысяч рублей за ставки на спорт

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Бонусы - хоть каждый день
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Фонбет» предлагает любителям спорта с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше фрибетов размером до 100 000 рублей за ставки на спортивные события.

Как получить приз?

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Чтобы принять участие в акции, нажмите зеленую кнопку “Получить бонус” внизу или вверху этой страницы. Пройдите регистрацию и/или авторизацию на официальном сайте FONBET. Кликните по виджету акции и подтвердите участие в ней нажатием кнопки “Принять участие”.

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После этого следует запустить таймер и в течение суток заключать пари. Квалифицирующими считаются ставки типа одинар и экспресс с коэффициентом не ниже 2.00, а общая сумма поставленных за 24 часа средств должна быть не менее 2 000 рублей. По итогам суток игры беттору начисляется гарантированный бонус. Его размер составляет от 300 до 100 000 рублей - в зависимости от объемов проставленных средств. 

Полученный фрибет следует использовать в течение недели для пари с коэффициентом от 1,01.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и постоянных клиентов «Фонбет».
+ Участвовать в розыгрыше можно неограниченное количество раз.
+ Возможность неоднократно получить крупный бонус.

- Победители определяются случайным  образом.
- Заранее не знаешь, какой приз тебе выпадет.

Заключение 

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Акция «Фонбет» дает возможность многократно получать бонусы, не предпринимая для этого дополнительных усилий. Редкий случай, когда в розыгрыше крупных фрибетов нет ограничений по видам спорта и турнирам. 

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров