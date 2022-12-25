Деньги за ставки на хоккей

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Букмекерская контора «Леон» предлагает поучаствовать в хоккейной акции, призовой фонд которой составляет 150 тысяч рублей.
Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей. На странице акции нужно подтвердить свое участие, после чего останется заключать пари на любые события из раздела «Хоккей». В зачет идут ставки номиналом от 300 рублей, а как минимум одно событие в них должно быть с коэффициентом не меньше 1,70.
Каждое победное пари приносит пользователю очки равные его коэффициенту. Баллы суммируются в период акции (с 19 по 30 декабря), формируя общий рейтинг. По окончании этого срока между 50 лучшими участниками распределят призовой фонд в следующих пропорциях:
1 место: 25 000 рублей;
2 место: 15 000 рублей;
3 место: 8 000 рублей;
4 - 10 места: 5 000 рублей;
11 - 25 место: 3 000 рублей;
26 - 44 места: 1 000 рублей;
45 - 50 места: 500 рублей.
Важно помнить, что при выплате всех призов будет удержан налог в 35%.
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+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера
+ Достойный призовой фонд
+ Отсутствуют дополнительные требования для получения выигрыша
- Налоги
Букмекерская контора «Леон» дает отличную возможность украсить просмотр хоккея в преддверии Нового года. Ставки на НХЛ, КХЛ, молодежный чемпионат мира и другие турниры могут принести не только классический выигрыш, но и приз в рамках акции.
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