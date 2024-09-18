Бонусы «Леон»: до 50 000 рублей фрибетами за ставки на Лигу чемпионов и Лигу Европы

Раздел 1. Правила участия в Акции «Гранд футбол»:

1.1. Срок действия Акции: с 00:00 МСК 17.09.2024 по 08:00 МСК 31.01.2025.

1.2. Данная Акция доступна для всех Участников (далее «Участник»), которые:

– зарегистрированы и идентифицированы на сайте / в мобильном приложении www.leon.ru;

– согласно Правилам выполнили квалифицирующие действия в рамках туров Акции «Гранд футбол».

1.3. График проведения серии Акций «Гранд футбол»:

«Старт в евросезон: Тур 1» с 00:00 МСК 17.09.2024 по 08:00 МСК 20.09.2024;

«Старт в евросезон: Тур 2» с 00:00 МСК 25.09.2024 по 08:00 МСК 27.09.2024;

«Старт в евросезон: Тур 3» с 00:00 МСК 01.10.2024 по 08:00 МСК 04.10.2024;

«Старт в евросезон: Тур 4» с 00:00 МСК 22.10.2024 по 08:00 МСК 25.10.2024;

«Старт в евросезон: Тур 5» с 00:00 МСК 05.11.2024 по 08:00 МСК 08.11.2024;

«Старт в евросезон: Тур 6» с 00:00 МСК 26.11.2024 по 08:00 МСК 29.11.2024;

«Старт в евросезон: Тур 7» с 00:00 МСК 10.12.2024 по 08:00 МСК 13.12.2024.

«Старт в евросезон: Тур 8» с 00:00 МСК 19.12.2024 по 08:00 МСК 20.12.2024.

«Старт в евросезон: Тур 9» с 00:00 МСК 21.01.2025 по 08:00 МСК 24.01.2025.

«Старт в евросезон: Тур 10» с 00:00 МСК 29.01.2025 по 08:00 МСК 31.01.2025.

1.4. Для участия в Акции один Участник может использовать только один счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, пари с таких счетов не будут учитываться при подведении итогов Акции.

1.5. В случае нарушения Участником настоящих Правил и Положений ООО «Леон», Организатор вправе в одностороннем порядке признать такие действия неправомерными и исключить Участника из Акции.

Раздел 2. Подсчет очков:

2.1. Участник будет получать очки за прохождение каждого тура Акции «Старт в евросезон».

2.2. Очки, набранные за прохождение каждого тура Акции «Старт в евросезон», будут суммироваться в турнирной таблице на странице данной Акции.

2.3. 200 Участников, набравших наибольшее количество очков за прохождение туров, попадут в турнирную таблицу победителей, в соответствии с которой будут подводиться итоги.

2.4. Чем больше количество очков, тем выше место в турнирной таблице.

2.5. При равном количестве очков у нескольких Участников, попавших в турнирную таблицу, высшую позицию займет тот Участник, который набрал очки раньше других.

Раздел 3. Призы Акции:

3.1. Победителями станут 200 Участников, которые набрали наибольшее количество очков.

3.2. Участник Акции может выиграть только 1 Приз.

3.3. Призовым фондом данной Акции являются Фрибеты на общую сумму 500 000 ₽, которые будут распределены следующим образом:

1 место: Фрибет 50 000 ₽;

2 место: Фрибет 30 000 ₽;

3 место: Фрибет 20 000 ₽;

4 место: Фрибет 15 000 ₽;

5 – 10 места: Фрибет 10 000 ₽;

11 – 20 места: Фрибет 6 000 ₽;

21 – 40 места: Фрибет 3 000 ₽;

41 – 85 места: Фрибет 2 000 ₽;

86 – 200 места: Фрибет 1 000 ₽.

Раздел 4. Определение Победителей и выплата Призов:

4.1. Победители Акции будут определены в 00:01 МСК 02.02.2025 с помощью подсчета очков за прохождение каждого тура Акции «Старт в евросезон».

4.2. Список Победителей будет опубликован на странице данной Акции после ее окончания.

4.3. Фрибеты будут зачислены на Бонусные счета Победителей в течение 5-ти рабочих дней с момента их определения.

4.4. Представитель Организатора оповестит каждого из Победителей о зачислении Фрибета. Связь будет производиться по e-mail адресу, на который зарегистрирован счет Участника.

4.5. Организатор Акции не несет ответственности:

– за неполучение Участником уведомления о победе в Акции и возможной необходимости предоставления документов и/или дополнительной информации по причине ее недостоверности. В том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;

– за неполучение Участником уведомления о победе в Акции и необходимости предоставления документов и/или дополнительной информации, по причине попадания уведомления Организатора в папку «спам» в почтовом клиенте Участника;

– за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Акции;

– в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Правила использования Фрибета:

5.1. Фрибет должен быть использован в полном объеме только для одного пари, удовлетворяющего следующим требованиям:

– одиночное или экспресс-пари из двух и более лайв- или прематч-событий с минимальным коэффициентом одного из исходов от 1.30;

– пари заключено в течение 7-ми дней (168 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;

– пари с использованием Фрибета рассчитано не позднее 14-ти дней (336 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;

– пари заключено на любые события в линии.

5.2. Если пари с использованием Фрибета будет рассчитано с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), то сумма Фрибета сгорает и повторному использованию не подлежит.

5.3. Если пари будет отменено или рассчитано с коэффициентом 1.0, то сумма будет возвращена на Бонусный счет Участника для повторного использования в течение 7-ми дней (168 часов) с момента первоначального начисления Фрибета.

5.4. Выигрыш, полученный в результате использования Фрибета, будет зачислен на Бонусный счет Участника за вычетом суммы пари.

5.5. Для перевода выигрыша, полученного с помощью Фрибета, с Бонусного счета на Основной счет, Участнику необходимо перейти в личный кабинет и нажать кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы».

Раздел 6. Порядок обработки персональных данных:

6.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами и Положениями, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами и Положениями.

6.2. Цели обработки персональных данных:

– проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и Положениями, а также действующим законодательством;

– использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Акции по сетям электронной связи;

– использование данных для исполнения обязанности налогового агента;

– использование инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о Победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Акция.

6.3. Перечень персональных данных, который предоставляется Участником и обрабатывается Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.leon.ru.

6.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.

6.6. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Общие Положения:

7.1. Организатором Акции является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах №Л027-00108-77/00395488 от 16.12.2011.

7.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Акция проводится на веб-сайте Организатора www.leon.ru, в мобильной версии сайта https://m.leon.ru и в мобильном приложении Организатора.

7.4. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

7.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18-ти лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.

7.6. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также с основными Условиями и Положениями ООО «Леон».

7.7. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора.

7.8. Фрибеты, Призы и/или Бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.

7.9. Денежные призы, Призы, Фрибеты и/или Бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если, по мнению Организатора, Участник Акции вел себя некорректно или нечестно, либо не выполнил требования настоящих Правил и Положений в полном объеме или нарушил их, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш Призов из призового фонда Акции на свое усмотрение.

7.10. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Акции и все вопросы, связанные с получением Бонусов, решаются Организатором. При наличии подозрений на неправомерные действия Участника, Организатор также имеет право в одностороннем порядке исключить его из Акции. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.

7.11. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода действия Акции, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях. Настоящие Правила размещены на странице данной Акции на сайте www.leon.ru.