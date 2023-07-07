До 20 000 рублей каждую пятницу от PARI

Для участия в акции достаточно четырех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI . Пройти процедуру идентификации. Ввести промокод FRIDAY в разделе «Бонусы и акции» личного кабинета. Пополнить игровой счет на сумму от 100 ₽ до 23:59 (мск) пятницы.

После выполнения вышеперечисленных условий на ваш бонусный счет будет зачислен бонус в размере 100% от суммы пополнения (не более 20 000 ₽).

Бонус необходимо отыграть в трехкратном размере на ставках типа «экспресс» из трех и более событий. Коэффициент каждого события должен быть не менее 1,50. Отыграть бонус нужно в течение 24 часов.