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7 июля 6:19ГлавнаяБонусы
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До 20 000 рублей каждую пятницу от PARI

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Чисто пятничный бонус
Валентин Васильев
main

Букмекерская контора PARI дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» еженедельный бонус - до 20 000 ₽ на депозит.

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно четырех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. Пройти процедуру идентификации.
  3. Ввести промокод FRIDAY в разделе «Бонусы и акции» личного кабинета.
  4. Пополнить игровой счет на сумму от 100 ₽ до 23:59 (мск) пятницы.

После выполнения вышеперечисленных условий на ваш бонусный счет будет зачислен бонус в размере 100% от суммы пополнения (не более 20 000 ₽).

Бонус  необходимо отыграть в трехкратном размере на ставках типа «экспресс» из трех и более событий. Коэффициент каждого события должен быть не менее 1,50. Отыграть бонус нужно в течение 24 часов. 

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Еженедельные фрибеты.
- Предложение подходит только любителям экспресс-ставок. 

Заключение 

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Интересное предложение PARI для активных бетторов. Получать бонус до 20 тысяч рублей можно хоть каждую неделю. Достаточно активировать промокод и сделать депозит. 

Обзор букмекерской конторы PARI

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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров