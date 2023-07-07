До 20 000 рублей каждую пятницу от PARI

Партнерский проект
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Букмекерская контора PARI дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» еженедельный бонус - до 20 000 ₽ на депозит.
Для участия в акции достаточно четырех несложных шагов:
После выполнения вышеперечисленных условий на ваш бонусный счет будет зачислен бонус в размере 100% от суммы пополнения (не более 20 000 ₽).
Бонус необходимо отыграть в трехкратном размере на ставках типа «экспресс» из трех и более событий. Коэффициент каждого события должен быть не менее 1,50. Отыграть бонус нужно в течение 24 часов.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Еженедельные фрибеты.
- Предложение подходит только любителям экспресс-ставок.
Интересное предложение PARI для активных бетторов. Получать бонус до 20 тысяч рублей можно хоть каждую неделю. Достаточно активировать промокод и сделать депозит.
Партнерский проект