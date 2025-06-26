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26 июня 16:14ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

PARI: розыгрыш фрибетов на 19 985 рублей за подписку на тг-канал

19 985 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Без депозита!

Букмекерская компания PARI проводит розыгрыш среди подписчиков своего Telegram-канала. Призовой фонд составляет 19 985 рублей. Его разделят между случайно выбранными участниками.

Как получить бонус PARI на 19 985 рублей за подписку на тг-канал

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Для участия в розыгрыше достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если у вас еще нет аккаунта.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.

3. Поставьте реакцию под постом с акцией.

4. Нажмите кнопку «Фрибеты» под этой записью.

БК 1 июля в 18:00 МСК случайным образом выберет победителей среди участников. Окончательный размер фрибета будет зависеть от количества реакций под постом. 

Как отыграть бонус PARI на 19 985 рублей

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Информация об отыгрыше станет доступна после начисления фрибета. Обычно у пользователя есть 7 дней, чтобы использовать бонус. Фрибет можно поставить на любое спортивное событие — ординаром или экспрессом. При этом без ограничений по коэффициентам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Таблица ниже поможет быстро разобраться в условиях участия.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.07.2025 (17:59 МСК)

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Розыгрыш доступен всем клиентам БК без исключения➖ Победители выбираются с помощью генератора случайных чисел
➕ Участвовать можно без пополнения счета 

Заключение

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Даже если вы никогда не пополняли депозит, у вас есть шанс выиграть фрибет. Условия простые, выполнить их можно за минуту.

Валентин Васильев

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