PARI: розыгрыш фрибетов на 19 985 рублей за подписку на тг-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI проводит розыгрыш среди подписчиков своего Telegram-канала. Призовой фонд составляет 19 985 рублей. Его разделят между случайно выбранными участниками.
Для участия в розыгрыше достаточно выполнить несколько простых действий:
1. Зарегистрируйтесь в PARI, если у вас еще нет аккаунта.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.
3. Поставьте реакцию под постом с акцией.
4. Нажмите кнопку «Фрибеты» под этой записью.
БК 1 июля в 18:00 МСК случайным образом выберет победителей среди участников. Окончательный размер фрибета будет зависеть от количества реакций под постом.
Информация об отыгрыше станет доступна после начисления фрибета. Обычно у пользователя есть 7 дней, чтобы использовать бонус. Фрибет можно поставить на любое спортивное событие — ординаром или экспрессом. При этом без ограничений по коэффициентам.
Таблица ниже поможет быстро разобраться в условиях участия.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.07.2025 (17:59 МСК)
|Плюсы
|Минусы
|➕ Розыгрыш доступен всем клиентам БК без исключения
|➖ Победители выбираются с помощью генератора случайных чисел
|➕ Участвовать можно без пополнения счета
Даже если вы никогда не пополняли депозит, у вас есть шанс выиграть фрибет. Условия простые, выполнить их можно за минуту.