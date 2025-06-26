PARI: розыгрыш фрибетов на 19 985 рублей за подписку на тг-канал

Для участия в розыгрыше достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если у вас еще нет аккаунта.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.

3. Поставьте реакцию под постом с акцией .

4. Нажмите кнопку «Фрибеты» под этой записью.

БК 1 июля в 18:00 МСК случайным образом выберет победителей среди участников. Окончательный размер фрибета будет зависеть от количества реакций под постом.