Акция Winline: поездка на Зимний Кубок РПЛ по футболу и другие призы

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Прекрасная новость для любителей российского футбола от Winline: букмекерская компания предлагает болельщикам принять участие в розыгрыше двух путевок на Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби. Но и это еще не все. Среди участников акции также будут распределены - iPhone 15 Pro Max, игровая консоль PlayStation 5 и другие полезные подарки.
Если вы новый клиент Winline, вам нужно зарегистрироваться в системе Winline с использованием промокода RPL, пройти верификацию и внести депозит на любую сумму. Всё, считайте, вы уже в игре!
Алгоритм действий для действующих клиентов следующий:
По итогам акции среди клиентов будут разыграны следующие призы:
+ Акция доступна для всех клиентов Winline
+ Богатый призовой фонд
- Победитель определяется рандомно
Простые и понятные условия акции при широком ассортименте призов наверняка привлекут поклонников российского футбола. Кому же не захочется в разгар зимы сгонять на футбол в жаркие Эмираты?!
Партнерский проект