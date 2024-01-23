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23 января 16:51ГлавнаяБонусы
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Акция Winline: поездка на Зимний Кубок РПЛ по футболу и другие призы

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Кто поедет в Абу-Даби?
Валентин Васильев
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Прекрасная новость для любителей российского футбола от Winline: букмекерская компания предлагает болельщикам принять участие в розыгрыше двух путевок на  Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби. Но и это еще не все. Среди участников акции также будут распределены - iPhone 15 Pro Max,  игровая консоль PlayStation 5 и другие полезные подарки.

Как принять участие?

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Если вы новый клиент Winline, вам нужно зарегистрироваться в системе Winline с использованием промокода RPL, пройти верификацию и внести депозит на любую сумму. Всё, считайте, вы уже в игре!

Алгоритм действий для действующих клиентов следующий: 

  1. Авторизуетесь на сайте букмекера.
  2. Делаете ставку в размере 2024 рублей на любой из матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ, проходящего с 2 по 11 февраля.

По итогам акции среди клиентов будут разыграны следующие призы:

  • 2 путевки (для новых и действующих клиентов) на Winline Зимний Кубок РПЛ, которые включают в себя авиабилет, проживание и билеты на турнир;
  • смартфон iPhone 15 Pro Max – 1 шт.;
  • игровая консоль PlayStation 5 + игра FC 24 – 2 шт.;
  • смарт-часы Apple Watch 9 – 2 шт.;
  • беспроводные наушники AirPods 3 – 4 шт;
  • игровая футболка любого клуба РПЛ – 10 шт.;
  • фрибет номиналом 10 000 ₽ – 10 шт.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов Winline 

+ Богатый призовой фонд

- Победитель определяется рандомно 

Заключение

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Простые и понятные условия акции при широком ассортименте призов наверняка привлекут поклонников российского футбола. Кому же не захочется в разгар зимы сгонять на футбол в жаркие Эмираты?!

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