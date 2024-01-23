Акция Winline: поездка на Зимний Кубок РПЛ по футболу и другие призы

Прекрасная новость для любителей российского футбола от Winline : букмекерская компания предлагает болельщикам принять участие в розыгрыше двух путевок на Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби. Но и это еще не все. Среди участников акции также будут распределены - iPhone 15 Pro Max, игровая консоль PlayStation 5 и другие полезные подарки.