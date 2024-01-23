Акция Winline: поездка на Riyadh Season Cup по футболу и другие призы

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Букмекерская компания Winline предлагает любителям футбола принять участие в несложном, но увлекательном конкурсе. Главный приз - поездка на футбольный турнир Riyadh Season Cup в Саудовской Аравии. Но есть и другие - например, игровая консоль PlayStation 5, футболки Месси и Роналду, а также годовая подписка на сервис OKKO. При этом участие в розыгрыше не потребует от игроков каких-то сверхусилий или огромных денежных затрат. Условия - ниже.
Если вы новый клиент Winline, вам нужно зарегистрироваться в системе Winline с использованием промокода RON или LEO, пройти верификацию и внести депозит на любую сумму.
Для действующих клиентов вход в конкурс чуть сложнее:
По итогам акции среди клиентов будут разыграны следующие призы:
Участников не попавших в призеры, букмекер, на свое усмотрение, поощрит 1000-рублевыми фрибетами.
Имена победителей букмекер обнародует в соцсетях Winline до 2 февраля.
+ Акция доступна для всех клиентов Winline
+ Широкий ассортимент подарков
- Победитель определяется случайным образом
- Усложненные размером пари условия для постоянных клиентов
Теперь за классическим противостоянием двух величайших футболистов современности - Месси и Роналду - стало еще интереснее следить. Акция Winline дает возможность не только попереживать за своих любимцев у экрана телевизора, но и лично окунуться в экзотическую атмосферу престижного турнира в Саудовской Аравии или выиграть действительно ценный приз.
Партнерский проект