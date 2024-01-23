Акция Winline: поездка на Riyadh Season Cup по футболу и другие призы

Если вы новый клиент Winline, вам нужно зарегистрироваться в системе Winline с использованием промокода RON или LEO, пройти верификацию и внести депозит на любую сумму.

Для действующих клиентов вход в конкурс чуть сложнее:

Авторизуйтесь на сайте букмекера. Сделайте ставку на сумму 9999 ₽ на матч между футбольными клубами «Интер Майами» и «Аль-Наср», который состоится 1 февраля 2024 года.

По итогам акции среди клиентов будут разыграны следующие призы:

путевка на Riyadh Season Cup в Саудовской Аравии, включающая в себя авиабилет, проживание и билеты на турнир;

игровая консоль PlayStation 5 + игра FC24 – 5 шт.;

футболка Месси или Роналду – 100 шт.;

годовая подписка на сервис OKKO – 100 шт.

Участников не попавших в призеры, букмекер, на свое усмотрение, поощрит 1000-рублевыми фрибетами.