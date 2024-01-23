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23 января 17:16ГлавнаяБонусы
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Акция Winline: поездка на Riyadh Season Cup по футболу и другие призы

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Увидеть воочию Роналду или Месси - это реально!
Валентин Васильев
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Букмекерская компания Winline  предлагает любителям футбола принять участие в несложном, но увлекательном конкурсе. Главный приз - поездка на футбольный турнир Riyadh Season Cup в Саудовской Аравии. Но есть и другие - например, игровая консоль PlayStation 5, футболки Месси и Роналду, а также годовая подписка на сервис OKKO. При этом участие в розыгрыше не потребует от игроков каких-то сверхусилий или огромных денежных затрат. Условия - ниже. 

Как принять участие?

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Если вы новый клиент Winline, вам нужно зарегистрироваться в системе Winline с использованием промокода RON или LEO, пройти верификацию и внести депозит на любую сумму. 

Для действующих клиентов вход в конкурс чуть сложнее: 

  1. Авторизуйтесь на сайте букмекера.
  2. Сделайте ставку на сумму 9999 ₽ на матч между футбольными клубами «Интер Майами» и «Аль-Наср», который состоится 1 февраля 2024 года.

По итогам акции среди клиентов будут разыграны следующие призы:

  • путевка на Riyadh Season Cup в Саудовской Аравии, включающая в себя авиабилет, проживание и билеты на турнир;
  • игровая консоль PlayStation 5 + игра FC24 – 5 шт.;
  • футболка Месси или Роналду – 100 шт.;
  • годовая подписка на сервис OKKO – 100 шт.

Участников не попавших в призеры, букмекер, на свое усмотрение, поощрит 1000-рублевыми фрибетами.

Имена победителей букмекер обнародует в соцсетях Winline до 2 февраля. 

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов Winline 

+ Широкий ассортимент подарков

- Победитель определяется случайным образом
- Усложненные размером пари условия для постоянных клиентов

Заключение

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Теперь за классическим противостоянием двух величайших футболистов современности - Месси и Роналду - стало еще интереснее следить. Акция Winline дает возможность не только попереживать за своих любимцев у экрана телевизора, но и лично окунуться в экзотическую атмосферу престижного турнира в Саудовской Аравии или выиграть действительно ценный приз.  

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров