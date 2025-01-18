Смешанные единоборства, турнир UFC 311: где смотреть, прямая трансляция

В ночь на воскресенье, 19 января, по московскому времени UFC проведет 311-й номерной турнир. Шоу примет Лос-Анджелес (США).

Возглавит кард титульный бой в легком весе. Изначально россиянин Ислам Махачев должен был защищать пояс в реванше с армянином Арманом Царукяном. Однако последний в пятницу снялся с боя из-за травмы спины, и его заменил бразилец Ренато Мойкано, у которого был назначен поединок с американцем Бенеилом Дариушем. Новый претендент занимает десятое место в рейтинге дивизиона.

Второе по значимости событии вечера также носит титульный формат. Грузин Мераб Двалишвили будет защищать пояс в легчайшем весе от посягательств россиянина Умара Нурмагомедова.

Еще двое россиян выступят в предварительном карде. Откроет шоу поединок Тагира Уланбекова, который занимает 11-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, с американцем Клейтоном Карпентером.

А Азамат Бекоев на коротком уведомлении заменил американца Седрикеса Думаса и в лимите среднего веса побьется с другим представителем США Закари Рисом.

Турнир UFC 311 пройдет на арене «Intuit Dome». Шоу стартует в воскресенье, 19 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Основной кард

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