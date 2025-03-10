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10 марта 15:33ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Атлетик – Рома, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Смогут ли «баски» воспользоваться преимуществом своего поля?
Руслан Ипполитов

Двухматчевая дуэль между «Ромой» и «Атлетиком» в 1/8 финала Лиги Европы изначально представлялась одной из самых ярких афиш на этой стадии турнира. Первая встреча в Риме завершилась победой итальянского клуба. Теперь команде Клаудио Раньери предстоит не упустить добытое на «Олимпико» преимущество. Оцениваем шансы соперников на выход в четвертьфинал перед началом матча в Бильбао.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао, Испания)

13.03.2025, Чт
20:45 МСК

«Рома» (Рим, Италия)

П1 - 1.87

Х - 3.60

П2 - 4.20

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 1:2

Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»1103-2
«Атлетик»0112-3

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Эмполи»

0:1

«Рома»

Серия А

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

02.03.2025«Рома»

2:1

«Комо»

Серия А

24.02.2025«Рома»

4:0

«Монца»

Серия А

20.02.2025«Рома»

3:2

«Порту»

Лига Европы

Последние пять игр «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Атлетик»

1:1

«Мальорка»

Примера

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

23.02.2025«Атлетик»

7:1

«Вальядолид»

Примера

16.02.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетик»

Примера

Календарь игр

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1/8 финала

Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» – 1:0

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос» – 3:0

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» – 2:1

06.03.2025.  23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Ответные матчи

13.03.2025.  20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»

13.03.2025.  20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Атлетик» – «Рома»

13.03.2025.  20:45. «Лацио» – «Виктория»

13.03.2025.  23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Лион» – «Стяуа»

13.03.2025.  23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч) 

Прогноз на матч

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Соперники уже в третий раз встретятся на поле в текущем розыгрыше Лиги Европы. Два предыдущих матча прошли в Риме. На групповом этапе команды разошлись миром, а в первой игре 1/8 финала итальянский клуб выиграл с минимальным преимуществом. 3-я серия этого противостояния обещает быть крайне напряженной.

Победная серия «Ромы» насчитывает уже шесть матчей. А беспроигрышная в Серии длится уже три месяца, причем в предыдущих пяти встречах римляне пропустили всего один гол. Раньери удалось наладить игровой баланс, что нашло отражение в результатах команды. Хорошо идут дела в национальном первенстве и у «Атлетика». «Баски» уверенно удерживают четвертую строчку турнирной таблицы, пропустив вперед себя в Примере лишь тройку записных фаворитов - «Барселону», «Реал» и «Атлетико».

Станут ли гости с первых минут играть на удержание добытого в Риме преимущества - покажет только игра. Но Раньери точно не погонит свою команду вперед. Хозяева раскрываться тоже вряд ли станут, ведь их первостепенная задача - забить один мяч. А терпеливо ждать своего шанса команда из Бильбао умеет. Вполне возможно, что дело в этой встрече дойдет до серии пенальти, но свой выбор все же остановим на том, что «Рома» не проиграет в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России игру легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рома»: нет потерь

«Атлетик»: Альварес (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Рома»:

Позиция«Рома»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь99. Свилар

1. Симон

Вратарь

Защитник19. Челик

3. Вивиан

Защитник

Защитник23. Манчини

4. Паредес

Защитник

Защитник5. Н'Дика

2. Горосабель

Защитник

Защитник34. Салах-Эддин

17. Берчиче

Защитник

Полузащитник 7. Пеллегрини

23. Хаурехисар

Полузащитник

Полузащитник 27. Гурна-Дуат

24. Прадос

Полузащитник 

Полузащитник16. Паредес

8. Сансет

Полузащитник

Полузащитник56. Салемакерс

9. Уильямс

Нападающий

Нападающий14. Шомуродов

7. Беренгер

Нападающий

Нападающий11. Довбик

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерКлаудио Раньери

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. Заключить пари на ничью можно за 3.60, а на выигрыш гостей - за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Рома»?

Самый скромный коэффициент (7.00) в FONBET установлен на два точных счета - 1:0 в пользу хозяев и 1:1. На 0:0 можно поставить за 8.00, на 2:0 - за 8.50.

Где смотреть матч «Атлетик» - «Рома» бесплатно?

Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

С кем победитель пары «Атлетик» - «Рома» сыграет в четвертьфинале?

В следующей стадии турнира сильнейший из этой пары встретится с выходцем из турецко-шотландского противостояния «Рейнджерс» - «Фенербахче».

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от FONBET:

«Лацио» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.50

«Манчестер Юнайтед» - 7.00

На победу в турнире «Ромы» можно заключить пари с коэффициентом 8.50, а на «Атлетик» - за 10.00.

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