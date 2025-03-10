Атлетик – Рома, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Соперники уже в третий раз встретятся на поле в текущем розыгрыше Лиги Европы. Два предыдущих матча прошли в Риме. На групповом этапе команды разошлись миром, а в первой игре 1/8 финала итальянский клуб выиграл с минимальным преимуществом. 3-я серия этого противостояния обещает быть крайне напряженной.

Победная серия «Ромы» насчитывает уже шесть матчей. А беспроигрышная в Серии длится уже три месяца, причем в предыдущих пяти встречах римляне пропустили всего один гол. Раньери удалось наладить игровой баланс, что нашло отражение в результатах команды. Хорошо идут дела в национальном первенстве и у «Атлетика». «Баски» уверенно удерживают четвертую строчку турнирной таблицы, пропустив вперед себя в Примере лишь тройку записных фаворитов - «Барселону», «Реал» и «Атлетико».

Станут ли гости с первых минут играть на удержание добытого в Риме преимущества - покажет только игра. Но Раньери точно не погонит свою команду вперед. Хозяева раскрываться тоже вряд ли станут, ведь их первостепенная задача - забить один мяч. А терпеливо ждать своего шанса команда из Бильбао умеет. Вполне возможно, что дело в этой встрече дойдет до серии пенальти, но свой выбор все же остановим на том, что «Рома» не проиграет в основное время.