Атлетик – Рома, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Двухматчевая дуэль между «Ромой» и «Атлетиком» в 1/8 финала Лиги Европы изначально представлялась одной из самых ярких афиш на этой стадии турнира. Первая встреча в Риме завершилась победой итальянского клуба. Теперь команде Клаудио Раньери предстоит не упустить добытое на «Олимпико» преимущество. Оцениваем шансы соперников на выход в четвертьфинал перед началом матча в Бильбао.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетик» (Бильбао, Испания)
13.03.2025, Чт
«Рома» (Рим, Италия)
|П1 - 1.87
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 1:2
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|1
|1
|0
|3-2
|«Атлетик»
|0
|1
|1
|2-3
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Эмполи»
0:1
«Рома»
Серия А
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Рома»
2:1
«Комо»
Серия А
|24.02.2025
|«Рома»
4:0
«Монца»
Серия А
|20.02.2025
|«Рома»
3:2
«Порту»
Лига Европы
Последние пять игр «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Атлетик»
1:1
«Мальорка»
Примера
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|23.02.2025
|«Атлетик»
7:1
«Вальядолид»
Примера
|16.02.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетик»
Примера
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» – 1:0
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» – 3:0
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» – 2:1
06.03.2025. 23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
13.03.2025. 20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»
13.03.2025. 20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Атлетик» – «Рома»
13.03.2025. 20:45. «Лацио» – «Виктория»
13.03.2025. 23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Лион» – «Стяуа»
13.03.2025. 23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч)
Соперники уже в третий раз встретятся на поле в текущем розыгрыше Лиги Европы. Два предыдущих матча прошли в Риме. На групповом этапе команды разошлись миром, а в первой игре 1/8 финала итальянский клуб выиграл с минимальным преимуществом. 3-я серия этого противостояния обещает быть крайне напряженной.
Победная серия «Ромы» насчитывает уже шесть матчей. А беспроигрышная в Серии длится уже три месяца, причем в предыдущих пяти встречах римляне пропустили всего один гол. Раньери удалось наладить игровой баланс, что нашло отражение в результатах команды. Хорошо идут дела в национальном первенстве и у «Атлетика». «Баски» уверенно удерживают четвертую строчку турнирной таблицы, пропустив вперед себя в Примере лишь тройку записных фаворитов - «Барселону», «Реал» и «Атлетико».
Станут ли гости с первых минут играть на удержание добытого в Риме преимущества - покажет только игра. Но Раньери точно не погонит свою команду вперед. Хозяева раскрываться тоже вряд ли станут, ведь их первостепенная задача - забить один мяч. А терпеливо ждать своего шанса команда из Бильбао умеет. Вполне возможно, что дело в этой встрече дойдет до серии пенальти, но свой выбор все же остановим на том, что «Рома» не проиграет в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В России игру легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рома»: нет потерь
«Атлетик»: Альварес (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Рома»:
|Позиция
|«Рома»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|19. Челик
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
4. Паредес
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|34. Салах-Эддин
17. Берчиче
Защитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гурна-Дуат
24. Прадос
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
8. Сансет
Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
9. Уильямс
Нападающий
|Нападающий
|14. Шомуродов
7. Беренгер
Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. Заключить пари на ничью можно за 3.60, а на выигрыш гостей - за 4.20.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Самый скромный коэффициент (7.00) в FONBET установлен на два точных счета - 1:0 в пользу хозяев и 1:1. На 0:0 можно поставить за 8.00, на 2:0 - за 8.50.
Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
В следующей стадии турнира сильнейший из этой пары встретится с выходцем из турецко-шотландского противостояния «Рейнджерс» - «Фенербахче».
Тройка главных претендентов на титул от FONBET:
«Лацио» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.50
«Манчестер Юнайтед» - 7.00
На победу в турнире «Ромы» можно заключить пари с коэффициентом 8.50, а на «Атлетик» - за 10.00.
Партнерский проект