Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Реал Сосьедад» приедет в гости к «Манчестер Юнайтед». В первой встрече в Сан-Себастьяне была зафиксирована ничья. Букмекеры называют «манкунианцев» фаворитом матча и одним из основных претендентов на победу в турнире. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Олд Траффорд»
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Юнайтед» (Англия)
13.03.2025, Чт
23:00 МСК
«Реал Сосьедад» (Испания)
|П1 - 1.85
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 1:1
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный арбитр: еще не назначен
Последние пять игр «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Севилья»
Примера
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал Сосьедад»
3:0
«Леганес»
Примера
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«МЮ»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|06.03.2025
|«Реал Сосьедад»
1:1
«МЮ»
Лига Европы
|02.03.2025
|«МЮ»
|1:1 (3:4 - пен.)
«Фулхэм»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«МЮ»
3:2
«Ипсвич»
АПЛ
|22.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«МЮ»
АПЛ
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» – 1:0
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» – 3:0
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» – 2:1
06.03.2025. 23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
13.03.2025. 20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»
13.03.2025. 20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Лацио» – «Виктория»
13.03.2025. 23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Лион» – «Стяуа»
13.03.2025. 23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»
В последнее время «Манчестер Юнайтед» злоупотребляет ничейными исходами. Со счетом 1:1 завершилось основное время кубковой встречи «красных дьяволов» с «Фулхэмом», в которой команда Рубена Аморима в итоге все же уступила в серии пенальти. Единицы горели на табло в Сан-Себастьяне неделю назад. Эти же цифры внесены в протокол матча с «Арсеналом» в АПЛ, сыгранном в минувшие выходные. Но на этот раз мирный расход невозможен. Для определения обладателя путевки в четвертьфинал Лиги Европы кто-то должен победить.
Если «МЮ» частит с ничьими, то для «Реал Сосьедад» домашняя ничья с английским клубом стала лучшим результатом за последние несколько недель. Соперники у сан-себастьянцев на этом временном отрезке были не сахар, но все же поражения от «Реала», «Барсы» и «Севильи» оптимизма ни игрокам, ни болельщикам не добавляют.
«Манкунианцы» умеют играть кубковые матчи, что демонстрировали многократно. На своем поле «МЮ» будет явным фаворитом. Быть может, для выявления победителя не хватит двух таймов, но в четвертьфинал выйти подопечные Аморима имеют значительно больше шансов. Перестрахуемся и сделаем выбор в пользу прохода хозяев «Олд Траффорд» в следующую стадию любым способом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Манчестере в прямом эфире. Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: Захарян, Пачеко (оба - травма)
«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация). Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Алтай, Майну (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
«Манчестер Юнайтед»
Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
4. Де Лигт
Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|21. Агер
15. Йоро
Защитник
|Защитник
|12. Лопес
20. Дало
Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
3. Мазрауи
Защитник
|Полузащитник
|24. Сучич
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
8. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
17. Гарначо
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Марин
11. Зиркзее
Полузащитник
|Нападающий
|10. Оярсабаль
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
Рубен Аморим
Главный тренер
Вероятность успеха хозяев поля эксперты PARI оценивают коэффициентом 1.85, а гостей - 4.70. Ничья котируется за 3.30.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
По расчетам экспертов, самым вероятным исходом станет победа хозяев со счетом 1:0. В случае, если эти цифры будут гореть на табло после финального свистка, номинал ставки будет умножен на 6.00. Сыгравшее пари на «сухую» ничью сулит коэффициент 6.50. 1:1 - 7.00.
В следующей стадии плей-офф победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта «Стяуа» - «Лион».
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Лацио» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.50
«Манчестер Юнайтед» - 7.00
На победу в турнире «Реала Сосьедад» можно заключить пари с коэффициентом 15.00.
Партнерский проект