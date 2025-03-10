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10 марта 13:52ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

На «Олд Траффорд» хозяева будут явными фаворитами
Руслан Ипполитов

13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Реал Сосьедад» приедет в гости к «Манчестер Юнайтед». В первой встрече в Сан-Себастьяне была зафиксирована ничья. Букмекеры называют «манкунианцев» фаворитом матча и одним из основных претендентов на победу в турнире. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Олд Траффорд»

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

13.03.2025, Чт

23:00 МСК

«Реал Сосьедад» (Испания)

П1 - 1.85

Х - 3.30

П2 - 4.70

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 1:1

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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Последние пять игр «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Севилья»

Примера

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«Барселона»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал Сосьедад»

3:0

«Леганес»

Примера

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«МЮ»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

06.03.2025«Реал Сосьедад»

1:1

«МЮ»

Лига Европы

02.03.2025«МЮ»1:1 (3:4 - пен.)

«Фулхэм»

Кубок Англии

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

22.02.2025«Эвертон»

2:2

«МЮ»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала

Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» – 1:0

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос» – 3:0

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» – 2:1

06.03.2025.  23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Ответные матчи

13.03.2025.  20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»

13.03.2025.  20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч) 

13.03.2025.  20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Лацио» – «Виктория»

13.03.2025.  23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Лион» – «Стяуа»

13.03.2025.  23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» 

Прогноз на матч

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В последнее время «Манчестер Юнайтед» злоупотребляет ничейными исходами. Со счетом 1:1 завершилось основное время кубковой встречи «красных дьяволов» с «Фулхэмом», в которой команда Рубена Аморима в итоге все же уступила в серии пенальти. Единицы горели на табло в Сан-Себастьяне неделю назад. Эти же цифры внесены в протокол матча с «Арсеналом» в АПЛ, сыгранном в минувшие выходные. Но на этот раз мирный расход невозможен. Для определения обладателя путевки в четвертьфинал Лиги Европы кто-то должен победить.

Если «МЮ» частит с ничьими, то для «Реал Сосьедад» домашняя ничья с английским клубом стала лучшим результатом за последние несколько недель. Соперники у сан-себастьянцев на этом временном отрезке были не сахар, но все же поражения от «Реала», «Барсы» и «Севильи» оптимизма ни игрокам, ни болельщикам не добавляют.

«Манкунианцы» умеют играть кубковые матчи, что демонстрировали многократно. На своем поле «МЮ» будет явным фаворитом. Быть может, для выявления победителя не хватит двух таймов, но в четвертьфинал выйти подопечные Аморима имеют значительно больше шансов. Перестрахуемся и сделаем выбор в пользу прохода хозяев «Олд Траффорд» в следующую стадию любым способом. 

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Манчестере в прямом эфире. Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»:  Захарян, Пачеко (оба - травма)

«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация). Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Алтай, Майну (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед»

Позиция

Вратарь1. Ремиро

24. Онана

Вратарь

Защитник27. Арамбуру

4. Де Лигт

Защитник

Защитник5. Субельдия

5. Магуайр

Защитник

Защитник21. Агер

15. Йоро

Защитник

Защитник12. Лопес

20. Дало

Защитник

Полузащитник 4. Субименди

3. Мазрауи

Защитник

Полузащитник 24. Сучич

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник23. Мендес

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник14. Кубо

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник28. Марин

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий10. Оярсабаль

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерИманол Альгуасиль

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность успеха хозяев поля эксперты PARI оценивают коэффициентом 1.85, а гостей - 4.70. Ничья котируется за 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом станет победа хозяев со счетом 1:0.  В случае, если эти цифры будут гореть на табло после финального свистка, номинал ставки будет умножен на 6.00. Сыгравшее пари на «сухую» ничью сулит коэффициент 6.50. 1:1 - 7.00.

С кем победитель пары «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад» встретится в четвертьфинале?

В следующей стадии плей-офф победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта «Стяуа» - «Лион».

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Лацио» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.50

«Манчестер Юнайтед» - 7.00

На победу в турнире «Реала Сосьедад» можно заключить пари с коэффициентом 15.00.

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