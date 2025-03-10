Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В последнее время «Манчестер Юнайтед» злоупотребляет ничейными исходами. Со счетом 1:1 завершилось основное время кубковой встречи «красных дьяволов» с «Фулхэмом», в которой команда Рубена Аморима в итоге все же уступила в серии пенальти. Единицы горели на табло в Сан-Себастьяне неделю назад. Эти же цифры внесены в протокол матча с «Арсеналом» в АПЛ, сыгранном в минувшие выходные. Но на этот раз мирный расход невозможен. Для определения обладателя путевки в четвертьфинал Лиги Европы кто-то должен победить.

Если «МЮ» частит с ничьими, то для «Реал Сосьедад» домашняя ничья с английским клубом стала лучшим результатом за последние несколько недель. Соперники у сан-себастьянцев на этом временном отрезке были не сахар, но все же поражения от «Реала», «Барсы» и «Севильи» оптимизма ни игрокам, ни болельщикам не добавляют.

«Манкунианцы» умеют играть кубковые матчи, что демонстрировали многократно. На своем поле «МЮ» будет явным фаворитом. Быть может, для выявления победителя не хватит двух таймов, но в четвертьфинал выйти подопечные Аморима имеют значительно больше шансов. Перестрахуемся и сделаем выбор в пользу прохода хозяев «Олд Траффорд» в следующую стадию любым способом.

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