Рейнджерс – Фенербахче, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Команды Жозе Моуринью всегда отличались предельной рациональностью действий, но в Глазго от «Фенербахче» требуется не просто выиграть, но и сделать это с разницей не менее чем в два мяча. В первой встрече турецкий клуб в Стамбуле владел подавляющим игровым преимуществом, но «рейнджеры» продемонстрировали выдающуюся реализацию и добились уверенной по счету победы. Стоит напомнить, что еще два гола шотландцев были отменены после видеопросмотров, так что поражение «Фенера» могло выйти и более крупным.

По заказу выиграть с разницей минимум в два гола на «Айброксе» - задача крайне сложная. В текущем розыгрыше Лиги Европы команда из Глазго проиграла лишь дважды. «Манчестер Юнайтед» смог дожать шотландцев на «Олд Траффорд» лишь в компенсированное время (2:1), а единственное крупное поражение «Рейнджерс» случилось именно на своем поле. В начале основного этапа турнира разгром хозяевам на «Айброксе» учинил французский «Лион» (1:4).

«Рейнджеры» забивали во всех без исключения матчах ЛЕ-2024/25. «Фенербахче» лишь однажды уходили с поля без голов (в игре группового этапа все с тем же «Лионом»). Не сложно предположить, что и предстоящая игра завершится без нулей на табло. Делаем выбор в пользу приятной результативности, которая вполне может превысить показатель в три мяча.