Рейнджерс – Фенербахче, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
После жеребьевки первого раунда плей-офф букмекеры называли турецкий клуб фаворитом пары «Фенербахче» - «Рейнджерс». Проигрыш команды Жозе Моуринью в Стамбуле принципиально изменил ситуацию. Оцениваем шансы соперников и котировки перед стартовым свистком на «Айброкс».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Глазго Рейнджерс» (Шотландия)
13.03.2025, Чт
23:00 МСК
«Фенербахче» (Турция)
|П1 - 2.65
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 3:1
Стадион: «Айброкс» (Глазго, Шотландия)
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фенербахче»
|2
|0
|3
|8-9
|«Рейнджерс»
|3
|0
|2
|9-8
Последние пять матчей «Фенербахче»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«Фенербахче»
1:3
«Рейнджерс»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Фенербахче»
3:0
«Антальяспор»
Суперлига
|24.02.2025
|«Галатасарай»
0:0
«Фенербахче»
Суперлига
20.02.2025
«Андерлехт»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
16.02.2025
«Фенербахче»
3:1
«Касымпаша»
Суперлига
Последние пять матчей «Рейнджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«Фенербахче»
1:3
«Рейнджерс»
Лига Европы
|01.03.2025
|«Рейнджерс»
1:2
«Мазервелл»
Премьер-лига
|26.02.2025
|«Килмарнок»
2:4
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|22.02.2025
|«Рейнджерс»
0:2
«Сент-Миррен»
Премьер-лига
|16.02.2025
|«Хартс»
1:3
«Рейнджерс»
Премьер-лига
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» – 1:0
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» – 3:0
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» – 2:1
06.03.2025. 23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
13.03.2025. 20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»
13.03.2025. 20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Лацио» – «Виктория»
13.03.2025. 23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче»
13.03.2025. 23:00. «Лион» – «Стяуа»
13.03.2025. 23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч)
Команды Жозе Моуринью всегда отличались предельной рациональностью действий, но в Глазго от «Фенербахче» требуется не просто выиграть, но и сделать это с разницей не менее чем в два мяча. В первой встрече турецкий клуб в Стамбуле владел подавляющим игровым преимуществом, но «рейнджеры» продемонстрировали выдающуюся реализацию и добились уверенной по счету победы. Стоит напомнить, что еще два гола шотландцев были отменены после видеопросмотров, так что поражение «Фенера» могло выйти и более крупным.
По заказу выиграть с разницей минимум в два гола на «Айброксе» - задача крайне сложная. В текущем розыгрыше Лиги Европы команда из Глазго проиграла лишь дважды. «Манчестер Юнайтед» смог дожать шотландцев на «Олд Траффорд» лишь в компенсированное время (2:1), а единственное крупное поражение «Рейнджерс» случилось именно на своем поле. В начале основного этапа турнира разгром хозяевам на «Айброксе» учинил французский «Лион» (1:4).
«Рейнджеры» забивали во всех без исключения матчах ЛЕ-2024/25. «Фенербахче» лишь однажды уходили с поля без голов (в игре группового этапа все с тем же «Лионом»). Не сложно предположить, что и предстоящая игра завершится без нулей на табло. Делаем выбор в пользу приятной результативности, которая вполне может превысить показатель в три мяча.
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Потери
«Фенербахче»: Остерволде, Бекао, Карлос (все - травма)
«Рейнджерс»: Касанвирьо (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рейнджерс» - «Фенербахче»:
|Позиция
|«Фенербахче»
«Рейнджерс»
Позиция
|Вратарь
|1. Ирфан
1. Батлэнд
Вратарь
|Защитник
|22. Мерджан
3. Йылмаз
Защитник
|Защитник
|34. Амрабат
4. Проппер
Защитник
|Защитник
|37. Шкриньяр
2. Тавернье
Защитник
|Защитник
|18. Костич
22. Жефте
Защитник
|Полузащитник
|13. Фред
10. Диоманде
Полузащитник
|Полузащитник
|53. Шиманьски
30. Хаджи
Полузащитник
|Полузащитник
|94. Талиска
43. Раскин
Полузащитник
|Полузащитник
|70. Огуз
18. Черны
Полузащитник
|Нападающий
|10. Тадич
29. Игамане
Нападающий
|Нападающий
|9. Джеко
9. Дессерс
Нападающий
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
Филипп Клеман
Главный тренер
В основной линии Winline предлагается одинаковый коэффициент на победу каждой из команд - 2.65. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.75. Выход в четвертьфинал «Рейнджерс» котируется за 1.12, «Фенербахче» - за 7.00.
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Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 5.80. Сыгравшая ставка на победу гостей 1:2 будет умножена на 8.40. Выигрыш хозяев с зеркальным счетом 2:1 - на 8.60. Успех турецкой команды 1:3 идет за 17.00. Поставить на победу команды Моуринью в основное время с разницей в два мяча можно за 7.60.
На российском ТВ Лига Европы не транслируется. Легально смотреть матчи можно на Okko.
В следующем раунде победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта «Рома» - «Атлетик Бильбао».
Прогноз на матч «Атлетик Бильбао» - «Рома»
Партнерский проект