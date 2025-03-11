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11 марта 11:05ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Рейнджерс – Фенербахче, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Моуринью близка к вылету из еврокубков
Руслан Ипполитов

После жеребьевки первого раунда плей-офф букмекеры называли турецкий клуб фаворитом пары «Фенербахче» - «Рейнджерс». Проигрыш команды Жозе Моуринью в Стамбуле принципиально изменил ситуацию. Оцениваем шансы соперников и котировки перед стартовым свистком на «Айброкс».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

13.03.2025, Чт

23:00 МСК

«Фенербахче» (Турция)

П1 - 2.65

Х - 3.75

П2 - 2.65

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 3:1

Стадион: «Айброкс» (Глазго, Шотландия)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фенербахче» 2038-9
«Рейнджерс»3029-8

Последние пять матчей «Фенербахче»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«Фенербахче»

1:3

«Рейнджерс»

Лига Европы

02.03.2025«Фенербахче»

3:0

«Антальяспор»

Суперлига

24.02.2025«Галатасарай»

0:0

«Фенербахче»

Суперлига

20.02.2025

«Андерлехт»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

16.02.2025

«Фенербахче»

3:1

«Касымпаша»

Суперлига

Последние пять матчей «Рейнджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«Фенербахче»

1:3

«Рейнджерс»

Лига Европы

01.03.2025«Рейнджерс»

1:2

«Мазервелл»

Премьер-лига

26.02.2025«Килмарнок»

2:4

«Рейнджерс»

Премьер-лига

22.02.2025«Рейнджерс»

0:2

«Сент-Миррен»

Премьер-лига

16.02.2025«Хартс»

1:3

«Рейнджерс»

Премьер-лига

Календарь игр

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1/8 финала

Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» – 1:0

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос» – 3:0

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» – 2:1

06.03.2025.  23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Ответные матчи

13.03.2025.  20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»

13.03.2025.  20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Лацио» – «Виктория»

13.03.2025.  23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче»

13.03.2025.  23:00. «Лион» – «Стяуа»

13.03.2025.  23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч) 

Прогноз на матч

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Команды Жозе Моуринью всегда отличались предельной рациональностью действий, но в Глазго от «Фенербахче» требуется не просто выиграть, но и сделать это с разницей не менее чем в два мяча. В первой встрече турецкий клуб в Стамбуле владел подавляющим игровым преимуществом, но «рейнджеры» продемонстрировали выдающуюся реализацию и добились уверенной по счету победы. Стоит напомнить, что еще два гола шотландцев были отменены после видеопросмотров, так что поражение «Фенера» могло выйти и более крупным.

По заказу выиграть с разницей минимум в два гола на «Айброксе» - задача крайне сложная. В текущем розыгрыше Лиги Европы команда из Глазго проиграла лишь дважды. «Манчестер Юнайтед» смог дожать шотландцев на «Олд Траффорд» лишь в компенсированное время (2:1), а единственное крупное поражение «Рейнджерс» случилось именно на своем поле. В начале основного этапа турнира разгром хозяевам на «Айброксе» учинил французский «Лион» (1:4).

«Рейнджеры» забивали во всех без исключения матчах ЛЕ-2024/25. «Фенербахче» лишь однажды уходили с поля без голов (в игре группового этапа все с тем же «Лионом»). Не сложно предположить, что и предстоящая игра завершится без нулей на табло. Делаем выбор в пользу приятной результативности, которая вполне может превысить показатель в три мяча.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги Европы.

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Фенербахче»: Остерволде, Бекао, Карлос (все - травма)

«Рейнджерс»: Касанвирьо (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рейнджерс» - «Фенербахче»:

Позиция«Фенербахче»

«Рейнджерс»

Позиция

Вратарь1. Ирфан

1. Батлэнд

Вратарь

Защитник22. Мерджан

3. Йылмаз

Защитник

Защитник34. Амрабат

4. Проппер

Защитник

Защитник37. Шкриньяр

2. Тавернье

Защитник

Защитник18. Костич

22. Жефте

Защитник

Полузащитник 13. Фред

10. Диоманде

Полузащитник

Полузащитник 53. Шиманьски

30. Хаджи

Полузащитник 

Полузащитник94. Талиска

43. Раскин

Полузащитник

Полузащитник70. Огуз

18. Черны

Полузащитник

Нападающий10. Тадич

29. Игамане

Нападающий

Нападающий9. Джеко

9. Дессерс

Нападающий

Главный тренерЖозе Моуринью

Филипп Клеман

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline предлагается одинаковый коэффициент на победу каждой из команд - 2.65. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.75. Выход в четвертьфинал «Рейнджерс» котируется за 1.12, «Фенербахче» - за 7.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Рейнджерс» - «Фенербахче»?

Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 5.80. Сыгравшая ставка на победу гостей 1:2 будет умножена на 8.40. Выигрыш хозяев с зеркальным счетом 2:1 - на 8.60. Успех турецкой команды 1:3 идет за 17.00. Поставить на победу команды Моуринью в основное время с разницей в два мяча можно за 7.60.

Где бесплатно смотреть матч «Рейнджерс» - «Фенербахче»?

На российском ТВ Лига Европы не транслируется. Легально смотреть матчи можно на Okko.

С кем победитель пары «Рейнджерс» - «Фенербахче» встретится в четвертьфинале?

В следующем раунде победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта «Рома» - «Атлетик Бильбао».

Прогноз на матч «Атлетик Бильбао» - «Рома»
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