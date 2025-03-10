Айнтрахт – Аякс, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Айнтрахт» как минимум не уступает «Аяксу» в классе, а после победы в Амстердаме представляется фаворитом пары. В трех своих последних матчах в Бундеслиги команда из Франкфурта неизменно проигрывала, но поражения от «Баварии» и «Байера» никак нельзя назвать симптоматичными. Домашняя неудача в минувшие выходные в игре с «Унионом» (1:2) не добавила положительных эмоций парням из Франкфурта, но говорить об игровом кризисе в команде Дино Топпмеллера точно не время.

«Аякс», как и большинство команд из Нидерландов, в еврокубках сильно зависим от фактора своего поля. В Германии «красно-белые» выйдут на газон «Франкфурт Арены» в статусе аутсайдеров. Переиграть «Айнтрахт» подопечные Франческо Фариоли не смогли даже на своем стадионе, а перебегать или перетерпеть любого представителя Бундеслиги вряд ли возможно. Делаем выбор в пользу оформления хозяевами путевки в четвертьфинал в основное время через победу.