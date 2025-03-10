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10 марта 14:36ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Айнтрахт – Аякс, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Клуб из Амстердама близок к вылету из еврокубков
Руслан Ипполитов

В 1/8 финала Лиги Европы одной из самых интересных пар является противостояние «Аякса» и «Айнтрахта». Первая встреча в Амстердаме завершилась победой немецкого клуба. Теперь команде из Нидерландов необходимо совершить маленький футбольный подвиг, чтобы добыть путевку в еврокубковый четвертьфинал. Оцениваем шансы соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия)

13.03.2025, Чт
20:45 МСК

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

П1 - 1.90

Х - 3.80

П2 - 3.80

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 2:1

Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аякс»1013-3
«Айнтрахт»1013-3

Последние пять матчей «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Зволле»

0:1

«Аякс»

Эредевизия

06.03.2025«Аякс»

1:2

«Айнтрахт»

Лига Европы

02.02.2025«Альмере Сити»

0:1

«Аякс»

Эредивизия

23.02.2025«Аякс»

2:0

«Гоу Эхед Иглс»

Эредивизия

20.02.2025«Аякс»

1:2 ДВ

«Юнион»

Лига Европы

Последние пять игр «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Айнтрахт»

1:2

«Унион»

Бундеслига

06.03.2025«Аякс»

1:2

«Айнтрахт»

Лига Европы

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

16.02.2025

«Айнтрахт»

3:1

«Хольштайн»

Бундеслига

Календарь игр

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1/8 финала

Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» – 1:0

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос» – 3:0

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» – 2:1

06.03.2025.  23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Ответные матчи

13.03.2025.  20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»

13.03.2025.  20:45. «Айнтрахт» – «Аякс»

13.03.2025.  20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Лацио» – «Виктория»

13.03.2025.  23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Лион» – «Стяуа»

13.03.2025.  23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч) 

Прогноз на матч

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«Айнтрахт» как минимум не уступает «Аяксу» в классе, а после победы в Амстердаме представляется фаворитом пары. В трех своих последних матчах в Бундеслиги команда из Франкфурта неизменно проигрывала, но поражения от «Баварии» и «Байера» никак нельзя назвать симптоматичными. Домашняя неудача в минувшие выходные в игре с «Унионом» (1:2) не добавила положительных эмоций парням из Франкфурта, но говорить об игровом кризисе в команде Дино Топпмеллера точно не время.

«Аякс», как и большинство команд из Нидерландов, в еврокубках сильно зависим от фактора своего поля. В Германии «красно-белые» выйдут на газон «Франкфурт Арены» в статусе аутсайдеров. Переиграть «Айнтрахт» подопечные Франческо Фариоли не смогли даже на своем стадионе, а перебегать или перетерпеть любого представителя Бундеслиги вряд ли возможно. Делаем выбор в пользу оформления хозяевами путевки в четвертьфинал в основное время через победу.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России игру легально можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Аякс»: Вегорст, Регер, Аксел-Донген (все - травма)

«Айнтрахт»: Матанович, Чендлер, Аменда (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» - «Айнтрахт»:

Позиция«Аякс»

«Айнтрахт»

Позиция

Вратарь22. Пасвер

1. Трапп

Вратарь

Защитник3. Гоэи

3. Тута

Защитник

Защитник24. Ругани

34. Коллинз

Защитник

Защитник15. Бас

21. Браун

Защитник

Защитник31. Мокио

13. Кристенсен

Защитник

Полузащитник 18. Классен

20. Узун

Полузащитник

Полузащитник 8. Тейлор

16. Ларссон

Полузащитник 

Полузащитник28. Фитц-Джим

6. Хойлунн

Полузащитник

Нападающий20. Траоре

36. Кнауфф

Полузащитник

Нападающий9. Бробби

27. Гетце

Полузащитник

Нападающий23. Бергейс

11. Этитике

Нападающий

Главный тренерФранческо Фариоли

Дино Топпмеллер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы «Аякса» и ничью одинаковым коэффициентом - 3.80. Заключить пари на на выигрыш немцев предлагается за 1.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Аякс» - «Айнтрахт»?

Самый скромный коэффициент (8.00) в линии FONBET установлен на ничью 1:1. Победа «Айнтрахта» 1:0 и 2:1, а так же безголевой мирный расход идут за 9.00

Где смотреть матч «Айнтрахт» - «Аякс» бесплатно?

Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

С кем победитель пары «Айнтрахт» - «Аякс» встретится в четвертьфинале?

В следующей стадии плей-офф победитель этой пары встретится либо с «Тоттенхэмом», либо с «АЗ Алкмар».

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от FONBET:

«Лацио» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.50

«Манчестер Юнайтед» - 7.00

На победу в турнире «Айнтрахта» можно заключить пари с коэффициентом 12.00. Поставить на «Аякс» - за 50.00.

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