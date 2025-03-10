Айнтрахт – Аякс, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В 1/8 финала Лиги Европы одной из самых интересных пар является противостояние «Аякса» и «Айнтрахта». Первая встреча в Амстердаме завершилась победой немецкого клуба. Теперь команде из Нидерландов необходимо совершить маленький футбольный подвиг, чтобы добыть путевку в еврокубковый четвертьфинал. Оцениваем шансы соперников.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия)
13.03.2025, Чт
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
|П1 - 1.90
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 2:1
Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аякс»
|1
|0
|1
|3-3
|«Айнтрахт»
|1
|0
|1
|3-3
Последние пять матчей «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Зволле»
0:1
«Аякс»
Эредевизия
|06.03.2025
|«Аякс»
1:2
«Айнтрахт»
Лига Европы
|02.02.2025
|«Альмере Сити»
0:1
«Аякс»
Эредивизия
|23.02.2025
|«Аякс»
2:0
«Гоу Эхед Иглс»
Эредивизия
|20.02.2025
|«Аякс»
1:2 ДВ
«Юнион»
Лига Европы
Последние пять игр «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Айнтрахт»
1:2
«Унион»
Бундеслига
|06.03.2025
|«Аякс»
1:2
«Айнтрахт»
Лига Европы
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
16.02.2025
«Айнтрахт»
3:1
«Хольштайн»
Бундеслига
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» – 1:0
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» – 3:0
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» – 2:1
06.03.2025. 23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
13.03.2025. 20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»
13.03.2025. 20:45. «Айнтрахт» – «Аякс»
13.03.2025. 20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Лацио» – «Виктория»
13.03.2025. 23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Лион» – «Стяуа»
13.03.2025. 23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч)
«Айнтрахт» как минимум не уступает «Аяксу» в классе, а после победы в Амстердаме представляется фаворитом пары. В трех своих последних матчах в Бундеслиги команда из Франкфурта неизменно проигрывала, но поражения от «Баварии» и «Байера» никак нельзя назвать симптоматичными. Домашняя неудача в минувшие выходные в игре с «Унионом» (1:2) не добавила положительных эмоций парням из Франкфурта, но говорить об игровом кризисе в команде Дино Топпмеллера точно не время.
«Аякс», как и большинство команд из Нидерландов, в еврокубках сильно зависим от фактора своего поля. В Германии «красно-белые» выйдут на газон «Франкфурт Арены» в статусе аутсайдеров. Переиграть «Айнтрахт» подопечные Франческо Фариоли не смогли даже на своем стадионе, а перебегать или перетерпеть любого представителя Бундеслиги вряд ли возможно. Делаем выбор в пользу оформления хозяевами путевки в четвертьфинал в основное время через победу.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В России игру легально можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Аякс»: Вегорст, Регер, Аксел-Донген (все - травма)
«Айнтрахт»: Матанович, Чендлер, Аменда (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Аякс»
«Айнтрахт»
Позиция
|Вратарь
|22. Пасвер
1. Трапп
Вратарь
|Защитник
|3. Гоэи
3. Тута
Защитник
|Защитник
|24. Ругани
34. Коллинз
Защитник
|Защитник
|15. Бас
21. Браун
Защитник
|Защитник
|31. Мокио
13. Кристенсен
Защитник
|Полузащитник
|18. Классен
20. Узун
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тейлор
16. Ларссон
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Фитц-Джим
6. Хойлунн
Полузащитник
|Нападающий
|20. Траоре
36. Кнауфф
Полузащитник
|Нападающий
|9. Бробби
27. Гетце
Полузащитник
|Нападающий
|23. Бергейс
11. Этитике
Нападающий
|Главный тренер
|Франческо Фариоли
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы «Аякса» и ничью одинаковым коэффициентом - 3.80. Заключить пари на на выигрыш немцев предлагается за 1.90.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Самый скромный коэффициент (8.00) в линии FONBET установлен на ничью 1:1. Победа «Айнтрахта» 1:0 и 2:1, а так же безголевой мирный расход идут за 9.00.
Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
В следующей стадии плей-офф победитель этой пары встретится либо с «Тоттенхэмом», либо с «АЗ Алкмар».
Тройка главных претендентов на титул от FONBET:
«Лацио» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.50
«Манчестер Юнайтед» - 7.00
На победу в турнире «Айнтрахта» можно заключить пари с коэффициентом 12.00. Поставить на «Аякс» - за 50.00.
Партнерский проект