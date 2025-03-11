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11 марта 9:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Тоттенхэм – АЗ Алкмар, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Даже после выездного поражения «шпоры» остаются фаворитами в борьбе за путевку в четвертьфинал
Руслан Ипполитов

В четверг, 6 марта, в Лиге Европы УЕФА будут сыграны первые матчи 1/8 финала.  За путевку в четвертьфинал поспорят в том числе и «АЗ Алкмар» с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб, наряду с «Манчестер Юнайтед», является главным фаворитом на победу в турнире. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Англия)

13.03.2025, Чт

23:00 МСК

«АЗ Алкмар» (Нидерланды)

П1 - 1.47

Х - 4.60

П2 - 6.40

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 0:1

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«АЗ Алкмар»1011-1
«Тоттенхэм»1011-1

Последние пять игр «АЗ Алкмар»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«АЗ Алкмар»1:0«Тоттенхэм»Лига Европы
02.03.2025«Херенвен»

3:1

«АЗ Алкмар»

Эредивизия

27.02.2025«Хераклес»

2:2 (3:4 - пен.)

«АЗ Алкмар»

Кубок Нидерландов

23.02.2025«АЗ Алкмар»

1:0

«Фортуна»

Эредивизия

20.02.2025«Галатасарай»

2:2

«АЗ Алкмар»

Лига Европы

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Тоттенхэм»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

06.03.2025«АЗ Алкмар»

1:0

«Тоттенхэм»

Лига Европы

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

22.02.2025«Ипсвич»

1:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала

Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион» – 1:3

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» – 1:0

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос» – 3:0

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» – 2:1

06.03.2025.  23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Ответные матчи

13.03.2025.  20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»

13.03.2025.  20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)

13.03.2025.  20:45. «Лацио» – «Виктория»

13.03.2025.  23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)

13.03.2025.  23:00. «Лион» – «Стяуа»

13.03.2025.  23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар»

13.03.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч) 

Прогноз на матч

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В первой встрече «АЗ Алкмар» уступил «шпорам» во владении мячом, но был чуть опасней и настойчив в атаке и победил вполне заслуженно. В Лондоне, есть все основания полагать, «Тоттенхэм» сыграет гораздо агрессивней в чужой штрафной, а гости сосредоточатся на сохранение добытого на своем поле минимального преимущества.

«Шпоры» любят играть в атаку. Чаще «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ забивает лишь «Ливерпуль», так что «засушить» игру и сыграть на ноль в столице Англии у «АЗ Алкмар» вряд ли получится. Хотят того гости или нет, но им придется ввязаться в перестрелку с хозяевами, выйти победителями из которой клубу из Нидерландов будет крайне затруднительно.

Коэффициенты за победу или выход «Тоттенхэма» в четвертьфинал предлагаются довольно скромные. Сделаем выбор в пользу результативности. «Шпоры» не только много забивают, но и не забывают пропускать, так что свой гол в одной из контратак футболисты «АЗ» с большой долей вероятности найдут. Получается, что отличиться в этом матче должны оба соперника, а общая результативность превысить показатель в два мяча. Плюсуем к этому хозяйскую победу.   

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko можно выбрать для просмотра любой матч Лиги Европы.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«АЗ Алкмар»: Аддай, ван Боммел (оба - травма)

«Тоттенхэм»: Ришарлисон, Кулушевски, Дрэгушин, Дэвис  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Тоттенхэм»:

Позиция«АЗ Алкмар»

«Тоттенхэм»

Позиция

Вратарь1. Овусу-Одуро

31. Кински

Вратарь

Защитник3. Гус

23. Порро

Защитник

Защитник5. Пенетра

14. Грей

Защитник

Защитник6. Копмейнерс

4. Дансо

Защитник

Защитник18. Вольфе

24. Спенс

Защитник

Полузащитник 16. Маикума

30. Бентанкур

Защитник

Полузащитник 14. Белич

21. Кулушевски

Полузащитник 

Полузащитник28. Бюрместер

8. Биссума

Полузащитник

Полузащитник23. Лахдо

47. Мур

Полузащитник

Нападающий21. Поку

11. Тель

Полузащитник

Нападающий9. Пэрротт

7. Мин

Нападающий

Главный тренерМартен Мартен

Ангелос Постекоглу

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность успеха «АЗ Алкмар» PARI оценивает коэффициентом 6.40, а его соперника - 1.47. Ничья котируется за 4.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Тоттенхэм» - «АЗ Алкмар»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является победа хозяев со счетом 2:0. Ставка на этот вариант сулит восьмикратный выигрыш.  

Где бесплатно смотреть матч «Тоттенхэм» - «АЗ Алкмар»?

Ведущие официальные букмекерские конторы, включая PARI, информируют пользователей о происходящем во всех матчах Лиги Европы в режиме реального времени. 

С кем победитель пары «Тоттенхэм» - «АЗ Алкмар» встретится в четвертьфинале?

В следующем раунде победитель этой пары встретится с выходцем из дуэта «Аякс» - «Айнтрахт».

Прогноз на матч «Айнтрахт» - «Аякс»

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Лацио» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.50

«Манчестер Юнайтед» - 7.00

На победу в турнире «АЗ Алкмар» можно заключить пари с коэффициентом 35.00.

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