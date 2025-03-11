Тоттенхэм – АЗ Алкмар, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В первой встрече «АЗ Алкмар» уступил «шпорам» во владении мячом, но был чуть опасней и настойчив в атаке и победил вполне заслуженно. В Лондоне, есть все основания полагать, «Тоттенхэм» сыграет гораздо агрессивней в чужой штрафной, а гости сосредоточатся на сохранение добытого на своем поле минимального преимущества.

«Шпоры» любят играть в атаку. Чаще «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ забивает лишь «Ливерпуль», так что «засушить» игру и сыграть на ноль в столице Англии у «АЗ Алкмар» вряд ли получится. Хотят того гости или нет, но им придется ввязаться в перестрелку с хозяевами, выйти победителями из которой клубу из Нидерландов будет крайне затруднительно.

Коэффициенты за победу или выход «Тоттенхэма» в четвертьфинал предлагаются довольно скромные. Сделаем выбор в пользу результативности. «Шпоры» не только много забивают, но и не забывают пропускать, так что свой гол в одной из контратак футболисты «АЗ» с большой долей вероятности найдут. Получается, что отличиться в этом матче должны оба соперника, а общая результативность превысить показатель в два мяча. Плюсуем к этому хозяйскую победу.

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