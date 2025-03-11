Тоттенхэм – АЗ Алкмар, 13 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 6 марта, в Лиге Европы УЕФА будут сыграны первые матчи 1/8 финала. За путевку в четвертьфинал поспорят в том числе и «АЗ Алкмар» с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб, наряду с «Манчестер Юнайтед», является главным фаворитом на победу в турнире. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тоттенхэм» (Англия)
13.03.2025, Чт
23:00 МСК
«АЗ Алкмар» (Нидерланды)
|П1 - 1.47
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 0:1
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«АЗ Алкмар»
|1
|0
|1
|1-1
|«Тоттенхэм»
|1
|0
|1
|1-1
Последние пять игр «АЗ Алкмар»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«АЗ Алкмар»
|1:0
|«Тоттенхэм»
|Лига Европы
|02.03.2025
|«Херенвен»
3:1
«АЗ Алкмар»
Эредивизия
|27.02.2025
|«Хераклес»
2:2 (3:4 - пен.)
«АЗ Алкмар»
Кубок Нидерландов
|23.02.2025
|«АЗ Алкмар»
1:0
«Фортуна»
Эредивизия
|20.02.2025
|«Галатасарай»
2:2
«АЗ Алкмар»
Лига Европы
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|06.03.2025
|«АЗ Алкмар»
1:0
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|22.02.2025
|«Ипсвич»
1:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион» – 1:3
06.03.2025. 20:45. «Виктория» – «Лацио» – 1:2
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» – 1:0
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» – 3:0
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» – 1:2
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» – 2:1
06.03.2025. 23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
13.03.2025. 20:45. «Олимпиакос» – «Буде-Глимт»
13.03.2025. 20:45. «Айнтрахт» – «Аякс» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Атлетик» – «Рома» (прогноз на матч)
13.03.2025. 20:45. «Лацио» – «Виктория»
13.03.2025. 23:00. «Рейнджерс» – «Фенербахче» (прогноз на матч)
13.03.2025. 23:00. «Лион» – «Стяуа»
13.03.2025. 23:00. «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмар»
13.03.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» (прогноз на матч)
В первой встрече «АЗ Алкмар» уступил «шпорам» во владении мячом, но был чуть опасней и настойчив в атаке и победил вполне заслуженно. В Лондоне, есть все основания полагать, «Тоттенхэм» сыграет гораздо агрессивней в чужой штрафной, а гости сосредоточатся на сохранение добытого на своем поле минимального преимущества.
«Шпоры» любят играть в атаку. Чаще «Тоттенхэма» в текущем сезоне АПЛ забивает лишь «Ливерпуль», так что «засушить» игру и сыграть на ноль в столице Англии у «АЗ Алкмар» вряд ли получится. Хотят того гости или нет, но им придется ввязаться в перестрелку с хозяевами, выйти победителями из которой клубу из Нидерландов будет крайне затруднительно.
Коэффициенты за победу или выход «Тоттенхэма» в четвертьфинал предлагаются довольно скромные. Сделаем выбор в пользу результативности. «Шпоры» не только много забивают, но и не забывают пропускать, так что свой гол в одной из контратак футболисты «АЗ» с большой долей вероятности найдут. Получается, что отличиться в этом матче должны оба соперника, а общая результативность превысить показатель в два мяча. Плюсуем к этому хозяйскую победу.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«АЗ Алкмар»: Аддай, ван Боммел (оба - травма)
«Тоттенхэм»: Ришарлисон, Кулушевски, Дрэгушин, Дэвис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«АЗ Алкмар»
«Тоттенхэм»
Позиция
|Вратарь
|1. Овусу-Одуро
31. Кински
Вратарь
|Защитник
|3. Гус
23. Порро
Защитник
|Защитник
|5. Пенетра
14. Грей
Защитник
|Защитник
|6. Копмейнерс
4. Дансо
Защитник
|Защитник
|18. Вольфе
24. Спенс
Защитник
|Полузащитник
|16. Маикума
30. Бентанкур
Защитник
|Полузащитник
|14. Белич
21. Кулушевски
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Бюрместер
8. Биссума
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Лахдо
47. Мур
Полузащитник
|Нападающий
|21. Поку
11. Тель
Полузащитник
|Нападающий
|9. Пэрротт
7. Мин
Нападающий
|Главный тренер
|Мартен Мартен
Ангелос Постекоглу
Главный тренер
Вероятность успеха «АЗ Алкмар» PARI оценивает коэффициентом 6.40, а его соперника - 1.47. Ничья котируется за 4.60.
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По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является победа хозяев со счетом 2:0. Ставка на этот вариант сулит восьмикратный выигрыш.
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В следующем раунде победитель этой пары встретится с выходцем из дуэта «Аякс» - «Айнтрахт».
Прогноз на матч «Айнтрахт» - «Аякс»
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Лацио» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.50
«Манчестер Юнайтед» - 7.00
На победу в турнире «АЗ Алкмар» можно заключить пари с коэффициентом 35.00.
Партнерский проект