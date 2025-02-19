Джошуа Буатси — Каллум Смит, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 22 февраля, англичане Джошуа Буатси и Каллум Смит оспорят временный пояс WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Кто покинет ринг с титулом?
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Буатси
Смит
Англия
Страна
Англия
31
Возраст
34
19
Бои
32
19 (13)
Победы (нокауты)
30 (22)
0
Поражения (нокауты)
2 (1)
4
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec
6
188
Рост (см)
191
189
Размах рук (см)
198
Правша
Стойка
Правша
На любительском уровне выигрывал бронзу чемпионата Европы и Олимпиады-2016. На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2018-м выиграл пояс WBA International в полутяжелом весе, который защитил шесть раз. В последнем поединке в сентябре победил Уилли Хатчинсона раздельным решением судей и забрал временный титул WBO.
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На любительском уровне становился чемпионом Великобритании и завоевывал серебро Игр Содружества. Не попав на Олимпиаду-2012, перешел в профессиональный бокс. Выигрывал пояса WBC International и WBC Silver во втором среднем весе. В 2018 году стал чемпионом мира в этой категории по версиям WBA (Super) и The Ring. Дважды защитил титулы, после чего уступил их Саулю «Канело» Альваресу, потерпев первое поражение в карьере. Второе ему в чемпионском поединке нанес Артур Бетербиев. В последнем бою в ноябре нокаутировал Карлоса Галвана в пятом раунде.
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Важное противостояние для полутяжелого дивизиона. На кону стоит многое, поэтому соперники вряд ли будут форсировать события. Они умеют работать на длительной дистанции, и наверняка именно такой расклад мы увидим.
И Буатси, и Смит достаточно техничны и стойки для того, чтобы выдать продолжительный конкурентный бой. На стороне претендента антропометрическое преимущество, но вряд ли его хватит для досрочной победы.
Ждем все 12 раундов, подсчет очков и судейское решение.
Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Бой Буатси — Смит стоит ожидать не ранее 20:00 мск.
Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.
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