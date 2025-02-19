Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
19 февраля 18:03ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Джошуа Буатси — Каллум Смит, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Ждем все 12 раундов
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В субботу, 22 февраля, англичане Джошуа Буатси и Каллум Смит оспорят временный пояс WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Кто покинет ринг с титулом?

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Статистика

Свернуть

Буатси

 

Смит

Англия

Страна

Англия

31

Возраст

34

19

Бои

32

19 (13)

Победы (нокауты)

30 (22)

0

Поражения (нокауты)

2 (1)

4

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

6

188

Рост (см)

191

189

Размах рук (см)

198

Правша

Стойка

Правша

Джошуа Буатси 

Свернуть

На любительском уровне выигрывал бронзу чемпионата Европы и Олимпиады-2016. На профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2018-м выиграл пояс WBA International в полутяжелом весе, который защитил шесть раз. В последнем поединке в сентябре победил Уилли Хатчинсона раздельным решением судей и забрал временный титул WBO.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Каллум Смит

Свернуть

На любительском уровне становился чемпионом Великобритании и завоевывал серебро Игр Содружества. Не попав на Олимпиаду-2012, перешел в профессиональный бокс. Выигрывал пояса WBC International и WBC Silver во втором среднем весе. В 2018 году стал чемпионом мира в этой категории по версиям WBA (Super) и The Ring. Дважды защитил титулы, после чего уступил их Саулю «Канело» Альваресу, потерпев первое поражение в карьере. Второе ему в чемпионском поединке нанес Артур Бетербиев. В последнем бою в ноябре нокаутировал Карлоса Галвана в пятом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БуатсиПобеда СмитаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,552,652,601,46

Прогноз на бой

Свернуть

Важное противостояние для полутяжелого дивизиона. На кону стоит многое, поэтому соперники вряд ли будут форсировать события. Они умеют работать на длительной дистанции, и наверняка именно такой расклад мы увидим.

И Буатси, и Смит достаточно техничны и стойки для того, чтобы выдать продолжительный конкурентный бой. На стороне претендента антропометрическое преимущество, но вряд ли его хватит для досрочной победы. 

Ждем все 12 раундов, подсчет очков и судейское решение.

Где смотреть бой Буатси Смит

Свернуть

Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 22 февраля, в 19:00 по московскому времени. Бой Буатси — Смит стоит ожидать не ранее 20:00 мск.

Прямая трансляция турнира на Первом канале начнется в 23:00 мск.

Полный кард

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров