Джошуа Буатси — Каллум Смит, 22 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Важное противостояние для полутяжелого дивизиона. На кону стоит многое, поэтому соперники вряд ли будут форсировать события. Они умеют работать на длительной дистанции, и наверняка именно такой расклад мы увидим.

И Буатси, и Смит достаточно техничны и стойки для того, чтобы выдать продолжительный конкурентный бой. На стороне претендента антропометрическое преимущество, но вряд ли его хватит для досрочной победы.

Ждем все 12 раундов, подсчет очков и судейское решение.