Даллас — Колорадо, 20 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Партнерский проект
В первый игровой день 1/8 финала Кубка Стэнли начнут свою серию «Даллас» и «Колорадо». Обе команды относят к основным фаворитам турнира и это несомненно самая яркая и интригующая пара на этой стадии. Соперники встречались год назад во втором раунде плей-офф, и тогда по итогам шести матчей дальше прошли «Звезды». Оцениваем шансы команд и присматриваемся к привлекательным котировкам.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Даллас Старз»
20.04.2025, Вс
03:30 МСК
«Колорадо Эвеланш»
|П1 - 2.70
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф
Счет в серии: 0:0
Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Даллас»
|40
|47
|257-279
|«Колорадо»
|47
|40
|279-257
Последние пять матчей «Далласа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.04.2025
|«Нэшвилл»
5:1
«Даллас»
|15.04.2025
|«Детройт»
6:4
«Даллас»
|13.04.2025
|«Даллас»
3:5
«Юта»
|11.04.2025
|«Даллас»
0:4
«Виннипег»
|09.04.2025
|«Даллас»
5:6 ОТ
«Ванкувер»
Последние пять матчей «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.04.2025
|«Анахайм»
2:4
«Колорадо»
|12.04.2025
|«Лос-Анджелес»
5:4
«Колорадо»
|11.04.2025
|«Колорадо»
1:4
«Ванкувер»
|09.04.2025
|«Колорадо»
2:3 Б
«Вегас»
|06.04.2025
|«Сент-Луис»
5:4
«Колорадо»
Последние пять матчей «Далласа» и «Колорадо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|19.01.2025
|«Колорадо»
6:3
«Даллас»
|30.11.2024
|«Даллас»
5:3
«Колорадо»
|18.05.2024
|«Колорадо»
1:2 ОТ
«Даллас»
|16.05.2024
|«Даллас»
3:5
«Колорадо»
«Даллас»
|Показатель
«Колорадо»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Дюшен
|81
Маккиннон
116
|Снайпер (голы)
|Робертсон
|35
Маккиннеон
32
|Ассистент (передачи)
|Дюшен
|51
Маккиннон
84
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Десмит
|2.59
Блэквуд
2.33
Первые матчи 1/8 финала:
20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)
22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)
22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» (прогноз на матч)
23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)
Обе команды входят в тройку основных претендентов на победу в Кубкэ Стэнли у букмекеров, но в западный полуфинал пройдет только одна. Соперники встречались в мае прошлого года во втором раунде плей-офф, и тогда победу в серии праздновали «Звезды». «Даллас» год назад прошел «Лавин» не без доли везения - решающей стала шайба в овертайме шестой встречи. На этот раз, судя по котировкам, больше шансов на успех уже у «Колорадо».
Многое в этой серии будет зависеть от состояния лучшего бомбардира «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Обладатель «Харт Трофи»-2024 пропустил несколько заключительных матчей регулярного первенства. Было ли дело в травме или тренерский штаб предоставил лидеру передышку перед плей-офф «Лавины» не сообщали. Если супербомбардир будет не в лучшей форме, то шансы на успех в серии «Колорадо» заметно снизятся.
Прошлогодняя серия между этими командами началась с выездной победы «Лавин» в овертайме. Предположим, что и на этот раз «Колорадо» возьмет вверх в первой встрече.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
За «Звезд» выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов.
В заявке «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин. 30-летний форвард в 43-х матчах регулярного первенства забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.
Партнерский проект