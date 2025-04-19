Даллас — Колорадо, 20 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Обе команды входят в тройку основных претендентов на победу в Кубкэ Стэнли у букмекеров, но в западный полуфинал пройдет только одна. Соперники встречались в мае прошлого года во втором раунде плей-офф, и тогда победу в серии праздновали «Звезды». «Даллас» год назад прошел «Лавин» не без доли везения - решающей стала шайба в овертайме шестой встречи. На этот раз, судя по котировкам, больше шансов на успех уже у «Колорадо».

Многое в этой серии будет зависеть от состояния лучшего бомбардира «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Обладатель «Харт Трофи»-2024 пропустил несколько заключительных матчей регулярного первенства. Было ли дело в травме или тренерский штаб предоставил лидеру передышку перед плей-офф «Лавины» не сообщали. Если супербомбардир будет не в лучшей форме, то шансы на успех в серии «Колорадо» заметно снизятся.

Прошлогодняя серия между этими командами началась с выездной победы «Лавин» в овертайме. Предположим, что и на этот раз «Колорадо» возьмет вверх в первой встрече.