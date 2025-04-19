Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 апреля 14:24ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Даллас — Колорадо, 20 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Самая крутая пара первого раунда плей-офф НХЛ
Руслан Ипполитов

 

В первый игровой день 1/8 финала Кубка Стэнли начнут свою серию «Даллас» и «Колорадо». Обе команды относят к основным фаворитам турнира и это несомненно самая яркая и интригующая пара на этой стадии. Соперники встречались год назад во втором раунде плей-офф, и тогда по итогам шести матчей дальше прошли «Звезды». Оцениваем шансы команд и присматриваемся к привлекательным котировкам.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Даллас Старз»

20.04.2025, Вс

03:30 МСК

«Колорадо Эвеланш»

П1 - 2.70

Х - 4.30

П2 - 2.30

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф

Счет в серии: 0:0

Стадион: «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Даллас»4047257-279
«Колорадо»4740279-257

Последние пять матчей «Далласа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.04.2025«Нэшвилл»

5:1

«Даллас»

15.04.2025«Детройт»

6:4

«Даллас»

13.04.2025«Даллас»

3:5

«Юта»

11.04.2025«Даллас»

0:4

«Виннипег»

09.04.2025«Даллас»

5:6 ОТ

«Ванкувер»

Последние пять матчей «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.04.2025«Анахайм»

2:4

«Колорадо»

12.04.2025«Лос-Анджелес»

5:4

«Колорадо»

11.04.2025«Колорадо»

1:4

«Ванкувер»

09.04.2025«Колорадо»

2:3 Б

«Вегас»

06.04.2025«Сент-Луис»

5:4

«Колорадо»

Последние пять матчей «Далласа» и «Колорадо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

19.01.2025«Колорадо»

6:3

«Даллас»

30.11.2024«Даллас»

5:3

«Колорадо»

18.05.2024«Колорадо»

1:2 ОТ

«Даллас»

16.05.2024«Даллас»

3:5

«Колорадо»

Лидеры (показатели регулярного чемпионата-2024/25)

Свернуть
 

«Даллас»

Показатель

«Колорадо»

Показатель

Бомбардир (очки)Дюшен81

Маккиннон

116

Снайпер (голы)Робертсон35

Маккиннеон

32

Ассистент (передачи)Дюшен51

Маккиннон

84

Вратарь (коэфф. надежности)Десмит2.59

Блэквуд

2.33

Календарь плей-офф

Свернуть

Первые матчи 1/8 финала:

20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)

22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)

22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»  (прогноз на матч)

23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды входят в тройку основных претендентов на победу в Кубкэ Стэнли у букмекеров, но в западный полуфинал пройдет только одна. Соперники встречались в мае прошлого года во втором раунде плей-офф, и тогда победу в серии праздновали «Звезды». «Даллас» год назад прошел «Лавин» не без доли везения - решающей стала шайба в овертайме шестой встречи. На этот раз, судя по котировкам, больше шансов на успех уже у «Колорадо».

 Многое в этой серии будет зависеть от состояния лучшего бомбардира «Колорадо» Нэйтана Маккиннона. Обладатель «Харт Трофи»-2024 пропустил несколько заключительных матчей регулярного первенства. Было ли дело в травме или тренерский штаб предоставил лидеру передышку перед плей-офф «Лавины» не сообщали.  Если супербомбардир будет не в лучшей форме, то шансы на успех в серии «Колорадо» заметно снизятся.

Прошлогодняя серия между этими командами началась с выездной победы «Лавин» в овертайме. Предположим, что и на этот раз «Колорадо» возьмет вверх в первой встрече.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET оценивают шансы «Лавин» на победу в основное время коэффициентом 2.30. Вероятность успеха хозяев котируется за 2.70. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Даллас»?

Свернуть

За «Звезд» выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Колорадо»?

Свернуть

В заявке «Эвеланш» россиянин Валерий Ничушкин. 30-летний форвард в 43-х матчах регулярного первенства забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 8.00 

«Флорида» - 8.50

«Даллас» - 8.50

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров